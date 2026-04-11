Immer mehr Profifussballer folgen dem grossen Geld in die Emirate. Davide Mariani hat als erster Schweizer Kicker vor sieben Jahren den Schritt nach Dubai gewagt. Kurz vor Ausbruch des Nahostkonflikts besuchte Blick den Ex-FCZler für die Videoserie «Why Dubai?».

Davide, wir haben dich wenige Tage vor Ausbruch des Iran-Kriegs in Dubai getroffen. Wo bist du aktuell und wie geht es dir?

Ich bin in Dubai, denn der Spielbetrieb in der UAE First Division League läuft bis Ende Mai ganz normal weiter. Dann ist Sommerpause und ich werde in die Ferien gehen.

Wie hast du den Ausbruch des Iran-Konflikts vor Ort erlebt?

Es war ein sehr seltsames Gefühl. An diesem Samstag war ich mit meiner Frau und unserem Sohn auf der Palme bei Jumeirah Beach. Wir wollten dort einen schönen Tag am Strand verbringen. Dann hat es plötzlich geknallt. Wir wussten nicht genau, was los war. Wir dachten, dass wir die Detonationen der Angriffe im Iran bis nach Dubai rüber hören. Aber dann verliessen die ersten Menschen plötzlich den Strand. Wir blieben ruhig und fuhren später nach Hause. Erst in der Nacht haben wir erfahren, dass ein Hotel auf der Palme gebrannt hat und kriegten einen Alarm auf unser Handy. Da hatte ich wirklich Angst um mich und meine Familie. So etwas habe ich noch nie erlebt.

Wie hat sich seither euer Alltag verändert?

Die ersten Tage waren wir nur zu Hause im Garten, weil wir nicht wussten, was die aktuelle Situation für unsere Sicherheit bedeutete. Dann haben wir uns schrittweise mehr getraut. Wir gingen wieder in der Nachbarschaft spazieren oder besuchten die Mall. Nach drei oder vier Tagen musste ich zurück ins Training. Ich ging meiner Arbeit auf dem Fussballplatz nach und ging danach aber gleich wieder nach Hause. Sonst hat sich unser Alltag nicht grossartig verändert. Wir leben normal. Wenn ein Alarm kommt, erschrickt man nicht mehr so wie am Anfang. Wir sind uns der Gefahr natürlich bewusst und vermeiden es, uns nahe beim Strand aufzuhalten. Das schon. Aber sonst ist das Leben ganz normal.

Fühlt sich Dubai für dich nun anders an?

Nein, an meinem Bild von Dubai hat sich gar nichts geändert. Es erinnert mich sehr an die Covidzeit. Hier ist alles unglaublich gut organisiert, sodass wir uns wirklich sicher fühlen. Alle Angriffe werden abgewehrt. Natürlich möchte man nicht unbedingt in einem Land sein, das gerade angegriffen wird. Aber wir werden hier verteidigt. Es macht mich auch stolz, in einem solchen Land leben zu können. Der Zusammenhalt ist sehr gross. Gleichzeitig will ich natürlich nicht, dass es noch lange so weitergeht, und wünsche mir, dass die Angriffe bald vorbei sind.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bleibt ihr in Dubai oder wie sieht euer Plan aus?

Diese Frage stellen wir uns jeden Tag. Aber das kann man nicht vom einen auf den anderen Tag entscheiden. Meine Familie, also meine Frau und mein Sohn, sind aktuell nicht in Dubai, da die Schulen momentan sowieso geschlossen sind. Ich bin weiterhin für den Fussball hier. Bis Saisonende bleibe ich hier. Danach gehe ich in die Ferien und schaue Schritt für Schritt, wie es sich entwickelt. Während des Sommers sind wir sowieso nie in Dubai. Eine Ausreise oder Flucht war für mich bisher aber kein Thema. Unser Wunsch-Plan sieht momentan so aus, dass wir nach den Sommerferien zurückkommen, die Angriffe bis dahin vorbei sind und ich die neue Saison bei Al-Ittifaq FC in Angriff nehmen kann.

Das Video und die zugehörige Podcast-Folge der Blick-Auswanderer-Serie «Why Dubai?» zeigen wie Davide in der Wüstenmetropole spielt und in Dubai gemeinsam mit Haris Seferovic eine eigene Fussball Academy aufbaut.