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Discounter kämpfen um Kunden und Fans
Denner, Lidl und Co planen Spezialrabatte vor Nati-Kracher

Eigentlich herrscht bei einigen Discountern intern ein Sparbefehl. Doch den Samstag vor dem Nati-Kracher gegen Argentinien lassen sie sich nichts entgehen, um Kunden in die Supermärkte zu locken.
Publiziert: vor 30 Minuten
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Aktualisiert: vor 26 Minuten
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Preise runter: Denner senkt einmalig am Samstag vor dem Nati-Spiel die Preise fürs Biersortiment.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Denner und Lidl lancieren am 11. Juli grosse Rabattaktionen auf Alkohol
  • Denner bietet 25 Prozent, Lidl 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Getränke
  • Lidl-Plus-App-Nutzer: über 1 Million profitieren von Biersortiment-Rabatten
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Ulrich RotzingerWirtschaftschef

Kurz vor dem historischen Nati-Spiel in der Nacht auf Sonntag kommen Detailhändler doch noch aus der Deckung. Hiess es letzte Woche noch, man plane nichts Spezielles für die Kundinnen und Kunden, blasen die Händler jetzt kräftig die Marketing-Trompete.

Allen voran Denner. Laut Blick-Informationen hat sich die Geschäftsleitung des Discounters am Mittwoch entschieden, an der Rabatt-Schraube zu drehen. Es folgten Gespräche mit Lieferanten, um zusätzliche Ware verfügbar zu haben. «Es war ein langer Arbeitstag mit vielen Überstunden, doch jetzt können wir etwas Tolles bieten», sagt ein Beteiligter, der nicht genannt werden will.

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Konkret: In einer einmaligen Aktion am Samstag, 11. Juli gibt Denner 25 Prozent Rabatt auf Bier, Weisswein, Roséwein und Schaumwein. «Das Angebot gilt schweizweit und auch auf bestehende Aktionspreise», heisst es in einer Mitteilung, die die Migros-Tochter am Mittag verschickt hat. «Wir drücken allen Fans und unserer Fussball-Nati die Daumen im Viertelfinal», so ein Denner-Sprecher. 

Bei Lidl gibt es 20 Prozent Rabatt

Auch Discount-Rivale Lidl plant Rabatte für seine Kundschaft, wie das Unternehmen Blick bestätigt. «Um die Fussballstimmung im Land aktiv zu unterstützen», so Sprecherin Vanessa Meireles. Am Tag vor dem Spiel der Schweizer Nati, also am Samstag, erhalten Kunden 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Biersortiment. Das Angebot gilt für alle, die die Lidl-Plus-App auf ihrem Handy haben. Das sind weit über eine Million Personen im Land.

«Pünktlich zum Anpfiff haben wir einen solchen Gesamtrabatt auf alle Biere bereits in der Vergangenheit sehr erfolgreich durchgeführt», sagt Meireles weiter.

Während bei Aldi noch eine Anfrage offen ist, heisst es bei der Migros: «Eine entsprechende Aktion für Kundinnen und Kunden ist bei uns derzeit nicht geplant.» Bier gibts in den M-Supermärkten sowieso nicht, demnach ist aber auch sonst nichts geplant.

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