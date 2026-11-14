Warum Diesel-Autos in der Schweiz immer schneller verschwinden

Jahrelang schworen Vielfahrer aufs Dieselauto. Doch der Wind hat gedreht. Rekordpreise an den Tankstellen und E-Autos verdrängen die Diesel-PW von den Schweizer Strassen. Droht schon bald das Ende?

Darum gehts Diesel-Neuwagen werden in der Schweiz seltener, Kleinwagen gibt es nicht mehr mit Dieselantrieb

Der Diesel-Marktanteil fiel seit 2015 von fast 40 auf unter 10 Prozent, der Preis steigt weiter

Elektroautos und Hybride werden günstiger, Diesel bleibt wohl für Vielfahrer und SUVs relevant

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Das Diesel-Auto hat in der Schweiz einen schweren Stand. Wer heute einen Neuwagen mit Dieselantrieb sucht, wird immer öfter nicht mehr fündig – besonders bei kleineren Fahrzeugen: «Neue Kleinwagen sind bereits nicht mehr mit Dieselmotor erhältlich», bestätigt Marco Wölfli, Mediensprecher beim Touring Club Schweiz (TCS), gegenüber Blick. Eine Nachricht mit Symbolcharakter war etwa die Bekanntgabe von BMW vor einigen Wochen: Den legendären 3er-BMW gibt es nun nicht mehr als Diesel.

Die generelle Entwicklung ist eindrücklich: Noch 2015 kamen Diesel-Fahrzeuge in der Schweiz auf einen Marktanteil von fast 40 Prozent. Jetzt, gut zehn Jahre später, sind es weniger als 10 Prozent. Die Benziner hingegen erleben dieses Jahr ein Comeback.

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Warum stirbt der Diesel-Personenwagen immer mehr aus? Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon: Die Hersteller reagieren auf eine sinkende Nachfrage. Herr und Frau Schweizer steigen vermehrt auf E-Autos und Hybride um – weil diese immer günstiger werden und grosse Fortschritte machen, wie Markus Peter, Experte beim Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS), gegenüber Blick darlegt: «Neue Elektroautos sind mittlerweile kaum noch teurer als Verbrenner.» Dazu kommt: Der Strom fürs E-Auto kostet aktuell sehr viel weniger als das Tanken. Dadurch verlieren Benziner und Dieselautos an Reiz.

Der Dieselpreis schmettert Rekordwerte

Die hohen Preise an der Zapfsäule machen insbesondere Diesel-Fahrzeuge immer unattraktiver. Mitte September kletterte der Dieselpreis auf ein neues Rekordhoch von 2.46 Franken pro Liter, wie Daten des TCS zeigen. Gleichzeitig wächst die Lücke zum Benzin: Anfang Jahr betrug die Preisdifferenz etwas mehr als 10 Rappen pro Liter, jetzt sind es fast 30 Rappen. Da hinterfragt sich auch der treueste Diesel-Fan.

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An dieser Situation dürfte sich künftig wenig ändern. «Wir gehen davon aus, dass Diesel in der Schweiz auch künftig teurer als Benzin bleiben wird», sagt AGVS-Experte Markus Peter zu Blick. Der hohe Literpreis hebe den Vorteil des tieferen Verbrauchs gegenüber einem Benziner auch in Zukunft weitgehend auf.

Personenwagen mit Dieselmotor sind laut TCS höchstens noch ein Thema für Vielfahrer oder Fans von grossen SUVs. Anders sieht es hingegen im Gütertransport und Baugewerbe aus. Dort dominieren Dieselfahrzeuge weiterhin. Doch selbst bei leichten Nutzfahrzeugen und Kleinbussen wächst die Konkurrenz: «Inzwischen sind auch in diesem Segment deutlich mehr Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu attraktiven Konditionen erhältlich», sagt Markus Peter vom AGVS gegenüber Blick.

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Dieselmotoren bieten Vorteile – aber zu hohen Kosten

Der Dieselantrieb hat durchaus handfeste Vorteile. «Ein Dieselmotor bietet vor allem einen niedrigen Treibstoffverbrauch, hohe Zugkraft und lange Reichweiten», erklärt TCS-Sprecher Wölfli. Und um ein Diesel-Fahrzeug herzustellen, braucht es deutlich weniger Ressourcen als bei einem E-Auto.

Dafür ist der Antrieb deutlich umweltschädlicher – gerade auf Kurzstrecken. Beim Verbrennen von Diesel entstehen feine Russpartikel und Stickoxide. Um die strengen Abgasvorschriften einzuhalten, müssen die Autobauer etwa aufwendige Einspritzsysteme, Turbolader, Partikelfilter und SCR-Katalysatoren einbauen. Das verteuert die Herstellung. Und auch in der Garage bei Reparaturen sind Dieselautos dadurch teurer als Benziner.

Weil derzeit vieles gegen ein Dieselauto spricht, wenden sich Käufer von diesem Antriebstyp ab. Wegen der sinkenden Nachfrage setzen die Autobauer weniger auf Diesel – eine Todesspirale. Gleichzeitig sind Hersteller unter Kostendruck. Diesel-PW stehen zuoberst auf der Streichliste.

Sterben die Diesel also aus? Wohl nicht komplett: «Während einige Hersteller die Entwicklung des Dieselmotors voraussichtlich nicht weiterführen, dürften andere weiterhin Dieselmotoren produzieren und weiterentwickeln», prognostiziert AGVS-Experte Peter. Heisst: Diesel wird wohl bald in der Nische verschwinden.