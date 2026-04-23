Der Schweizer Discounter-Markt ist hart umkämpft. Denner schlägt darum neue Wege ein: Mit Rapper Semir «Mc Hero» Coralic und seinen Cevapcici präsentiert sich die Migros-Tochter plötzlich jung und urban. Die Werbefigur polarisiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Denner verkauft seit Mitte April Cevapcici von Rapper Mc Hero für 5.40 Franken

Der Musiker ist umstritten und bekannt aus der FCZ-Ultraszene

Die Cevapcici sind ein limitiertes Angebot bis Ende August, Erfolg entscheidet über mögliche Verlängerung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Denner ist zwar nach wie vor der Platzhirsch unter den Schweizer Discountern. Und doch steckt die Migros-Tochter in einer kleinen Identitätskrise. Wenn sogar der Mutterkonzern mit der Aussage, es gebe keinen Grund mehr, zum Discounter zu gehen, das eigene Geschäftsmodell infrage stellt, ist das kein gutes Zeichen.

Ausserdem schläft die Konkurrenz nicht: Lidl und Aldi haben zuletzt stark an Fahrt aufgenommen. Denners Strategie, um nicht abgehängt zu werden: Statt nur auf Tiefpreise zu setzen – das langjährige bewährte Denner-Dogma – tüftelt der Händler plötzlich auch an Treueprogrammen, Apps und personalisierten Angeboten für die Kundschaft.

Zu dieser strategischen Neuausrichtung gehört auch, dass sich die Migros-Tochter immer öfter gezielt jung und frisch präsentiert. Jüngster Ausdruck dieses Wandels: Denner nimmt die Cevapcici-Würstchen des Zürcher Rappers Semir «Mc Hero» Coralic (33) ins Sortiment. Das kündigt der Discounter mit einem kuriosen Werbevideo auf Social Media an: Mit einem eigens für die Zusammenarbeit komponierten Song rappt Mc Hero in einer Denner-Filiale. Mit allem, was zu einem typischen Rap-Musikvideo dazugehört: Frauen, obszönen Vergleichen und vielen Fluchwörtern. Der Regisseur bricht den Dreh daraufhin mit den Worten ab: «Mir passt das nicht! Wir machen hier professionelle Werbung», woraufhin Mc Hero beleidigt und unter einer Triade von Schimpfwörtern das Set verlässt.

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Die kontroverse Figur Mc Hero

Der Kurzvideoclip passt zum Auftritt des Musikers. Denn Mc Hero inszeniert sich bewusst als Strassenrapper, ganz nach seinem grossen US-Vorbild Eminem. Der gebürtige Zürcher ist darum auch keine unumstrittene Figur: Coralic war als Jugendlicher und junger Erwachsener Teil der Fussball-Ultraszene des FC Zürich. In einem Portrait der «Republik» beschreibt der Rapper Schlägereien und Jagden auf gegnerische Fans als Teil seines Lebensstils. Ein Rapper-Kollege von Mc Hero ist zudem Mario T.* (29), der sich Anfang April vor dem Zürcher Bezirksgericht wegen mehreren Raser-Delikten verantworten musste.

Seit 17. April hängen die Cevapcici von Mc Hero, die er zusammen mit der Schweizer Firma Čići lanciert hat, für 5.40 Franken in den Kühlregalen von Denner. Das Angebot ist limitiert: «Das Produkt wird im saisonal erhältlichen Grill-Sortiment bis Ende August angeboten», erklärt ein Denner-Sprecher auf Anfrage von Blick. Wenns gut läuft, verlängert der Discounter die Aktion womöglich: Schlussendlich entscheide der Erfolg bei der Kundschaft, ob ein Produkt langfristig im Sortiment bleibt.

Es ist nicht das erste Mal, das der Händler in die Schweizer Rap-Szene eintaucht: Im September 2025 verwandelte der Discounter eine Zürcher Filiale kurzerhand in eine Konzertbühne, auf der Schweizer Rap-Acts wie Jule X, Buds und Cozybri live auftraten.

«Im Vordergrund steht das Produkt»

Zur Person Mc Hero äussert sich die Migros-Tochter gegenüber Blick nur knapp: «Im Vordergrund steht das Produkt», stellt der Denner-Sprecher klar. Die Zusammenarbeit mit den Machern hinter den Cevapcici sei vertrauensvoll und professionell. «Damit ein Produkt ins Angebot aufgenommen wird, muss es sowohl qualitativ als auch geschmacklich überzeugen sowie stark nachgefragt werden.»

Letzteres war bei den Cevapcici des Rappers schon einmal der Fall: Im Sommer 2025 gingen seine Würstchen an einem Pop-up-Stand am Zürcher Lochergut weg wie warme Weggli. Auch von der Denner-Kundschaft würden die ersten Reaktionen bisher «sehr positiv» ausfallen, sagt der Sprecher.