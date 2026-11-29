Die Schlagzeilen über Cyberattacken jagen sich. Betroffen sind Verwaltungen, Verbände, Institutionen, Unternehmen. Was die Hacker mit den gestohlenen Informationen machen, ist meist unklar. Bestätigt werden die Datenabflüsse meist nicht. Wer wie betroffen ist, bleibt im Dunkeln. Legenden statt wahrer Gegebenheiten.

Beim Angriff auf die Bundes-Pensionskasse Publica seien Personaldossiers von Geheimdienst-Angestellten entwendet worden, heisst es. Der Schaden kann nur vermutet werden. So wie wenn Daten zur Onlinekundschaft von Ochsner Sport in fremde Hände gelangen oder der nationale Eishockeyverband gehackt wird. Alles geschehen in den letzten Wochen und Tagen.

Offensichtlich verheerend ist es, wenn Täter unbekannter Herkunft Kühlanlagen durch Manipulationen ausschalten. Und beängstigend, wenn sie mit KI-generierten Hackerattacken auf Behörden Daten ergattern. Besonders problematisch erscheint, wenn die bundeseigene Rüstungsfirma Ruag einräumt, sie habe den Erpressern nach einem Cyberangriff Lösegeld bezahlt.

Unvorbereitet auf Angriffe

Erträge aus gestohlenen Daten seien inzwischen ein bedeutender volkswirtschaftlicher Faktor, sagt Chris Eckert (61), Gründer und Chef der Firma Swiss Business Protection, eines Unternehmens für Wirtschaftsschutz. Dessen Kundschaft soll vor Cyberattacken, Lauschangriffen, Technologie-Spionage und anderen Gefahren bewahrt werden. Verwaltung, Behörden und Firmen seien häufig schlecht gewappnet, hätten ein «offenes Herz», weil ihre Personal- und Lieferantendaten sowie Dokumente zu technologischen Entwicklungen und Strategien ungenügend geschützt seien, stellt Eckert fest.

Oft seien externe IT-Unternehmen mit der Betreuung der Daten betraut. Es gebe mancherorts Schnittstellen und Lücken, über die Hacker angreifen könnten; nicht nur technisch, sondern auch indem sie menschliche Schwächen ausnutzten. Die Zuständigkeiten für die Sicherheit seien vielfach nicht geregelt. Eckert sagt: «Nur ein kleiner Teil der Angriffe wird publik, Firmen veröffentlichen unvollständige Mitteilungen, um die Folgen von Abflüssen zu verheimlichen, und sie vertuschen Lösegeldzahlungen.» Es werde sehr viel öfter Geld an Erpresser überwiesen, als dies den Anschein mache.

Trainingsprogramm für Krisensituationen

Ob Cyberangriff, Korruptionsverdacht oder Ausfall der Lieferkette: Um Verantwortliche für Krisen zu sensibilisieren, hat Nils Eckert (32) für die Swiss Business Protection einen Simulator entwickelt. Mit Sandra Weidmann (59), die für die Trainings verantwortlich ist, demonstriert er Blick das Programm. Die Szenarien sind auf Grösse und Branche der Firmen ausgelegt – beispielsweise Verwaltung, Banken, Gesundheitswesen oder Institutionen.

Eine Uhr läuft auf dem Bildschirm stets mit, unter Druck sollen die Übenden angeben, wen sie wann informieren, wie sie mit Betroffenen und Angreifern kommunizieren, welche Stellen sie einschalten und ob sie auf Geldforderungen eingehen. Am Ende erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Analyse, wie ihr Unternehmen den Krisenfall meistert. Nils Eckert sagt: «Wie ein Kind, das sich an einer Herdplatte verbrennt, können sie aus Fehlern lernen.» Zudem würden sie auf reale Bedrohungen vorbereitet. Eckert räumt jedoch ein: Bei aller Achtsamkeit gebe es keine vollständige Sicherheit, «denn die Angriffe verändern sich stetig».