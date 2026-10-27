DE
FR
Abonnieren

Hackerangriff auf Verband
Private Daten von Schweizer Eishockeyspielern geklaut

Unbekannte haben sich beim Verbandsportal «MySIHF» Zugang verschafft und Daten geklaut. Dazu gehören unter anderem Postadressen und Bankverbindungen von Spielern.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
1/4
Eine Person hat sich unberechtigt Zugang zum «MySIHF»-Portal verschafft und die dortigen Daten verkauft.
Foto: RMS
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Der schweizerische Eishockeyverband wurde Opfer eines Hackerangriffs. Das teilt die Organisation auf der eigenen Website am Montag mit. Demnach hat sich eine Person unberechtigterweise Zugang zum Portal «MySIHF» verschafft und zwischen dem 17. und 19. Oktober Personendaten abgerufen.

Weiter schreibt der Verband: «Am 26. Oktober 2026 haben wir erfahren, dass Daten aus MySIHF in einem Internetforum zum Kauf angeboten werden. Wir haben den Vorfall sofort untersucht.» Betroffen seien demnach Namen, Geburtsdaten, Postadressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Klub- und Teamzugehörigkeiten, Funktionen der Spielerinnen und Spieler, Coaches oder Schiedsrichter sowie Profilbilder.

Vorsicht bei Kontaktversuchen

Passwörter seien aber nicht vom Vorfall betroffen, versichert der Verband. «Betroffen sind Personen aus verschiedenen Bereichen der Schweizer Eishockey-Community. Zu konkreten Zahlen und einzelnen Ligen machen wir keine Angaben. Wir haben die notwendigen Massnahmen eingeleitet, die zuständigen Behörden informiert und Strafanzeige erstattet», schreibt Finn Sulzer, Head of Communications beim Schweizer Hockeyverband, auf Blick-Anfrage.

Der Verband hat die potenziellen Opfer per E-Mail gewarnt: Sie sollen bei unerwarteten Nachrichten – etwa via Whatsapp – in den nächsten Tagen besonders vorsichtig sein.

Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
21395888 National+League
National League
21411180 Logo_ZSC_Lions
ZSC Lions
21395981 HC+Davos
HC Davos
21411195 Logo_SC_Bern
SC Bern
21411205 Logo_EHC_Biel
EHC Biel
21395951_HC_Fribourg-Gott_logo.png
HC Fribourg-Gottéron
logo SCRJ-Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
ev zug logo
EV Zug
21395999 ambri-logo
HC Ambri-Piotta
21395917 HCL_logo
HC Lugano
21411199 Logo_GeneveServetteHC
Genève-Servette HC
21411186 Logo_Lausanne_HC
Lausanne HC
21411212 Logo_HC_Ajoie
HC Ajoie
21397087 Logo_Kloten_Flyers_Wappen
EHC Kloten
21411191 Logo_SCL_Tigers
SCL Tigers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21395888 National+League
        National League
        21411180 Logo_ZSC_Lions
        ZSC Lions
        21395981 HC+Davos
        HC Davos
        21411195 Logo_SC_Bern
        SC Bern
        21411205 Logo_EHC_Biel
        EHC Biel
        21395951_HC_Fribourg-Gott_logo.png
        HC Fribourg-Gottéron
        logo SCRJ-Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        ev zug logo
        EV Zug
        21395999 ambri-logo
        HC Ambri-Piotta
        21395917 HCL_logo
        HC Lugano
        21411199 Logo_GeneveServetteHC
        Genève-Servette HC
        21411186 Logo_Lausanne_HC
        Lausanne HC
        21411212 Logo_HC_Ajoie
        HC Ajoie
        21397087 Logo_Kloten_Flyers_Wappen
        EHC Kloten
        21411191 Logo_SCL_Tigers
        SCL Tigers