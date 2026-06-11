Hotelier Alain Duc hat das 3-Sterne-Hotel Belmont in Crans-Montana an die britische Investmentfirma Maya Capital verkauft. Geplant ist ein 5-Sterne-Umbau für über 50 Millionen Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach Brand: 41 Tote in Crans-Montana, Hotellerie stark betroffen

Maya Capital plant 50-Millionen-Franken-Investition ins Hotel Belmont

Crans-Montana hat 2600 Hotelbetten, Tourismusdirektor wünscht sich doppelte Kapazität

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Das Inferno in der Silvesternacht in Crans-Montana VS hat im Winter in der Hotellerie Spuren hinterlassen. Beim Brand in der Bar Le Constellation starben 41 Menschen, mehr als 100 weitere wurden teils schwer verletzt. Eine Folge davon: Bei den Hotels kam es zu Stornierungen, häufig durch Schweizer Gäste. Auch Firmen sagten Tagungen und Weiterbildungsevents ab.

Nun darf sich die Destination über eine positive Nachricht freuen: Hotelier Alain Duc (68) konnte die Nachfolge für das 3-Sterne-Hotel Belmont regeln. Duc war viele Jahre lang Präsident des örtlichen Hoteliervereins und sucht bereits seit längerem nach einem Käufer für seinen Familienbetrieb mit 42 Zimmern und drei privaten Apartments. Nun hat die britische Immobilien- und Investmentfirma Maya Capital angebissen. Der Vertrag ist unterzeichnet und gilt, falls die Firma die Baubewilligung für den Umbau des Hotels erhält.

Käufer will über 50 Millionen Franken investieren

Maya Capital will das Familienhotel in einen 5-Sterne-Betrieb samt Restaurant, Bar und Wellnessbereich umbauen. Das Unternehmen schätzt die Investitionssumme auf über 50 Millionen Franken.

In der Schweiz kommt es regelmässig zur Schliessung von Familienhotels, weil man schlicht keinen Nachfolger findet. Während die Anzahl der Hotels in der Schweiz zurückgeht, nimmt die Zahl von grösseren Betrieben im gehobenen Segment zu.

David Pralong (43), Geschäftsführer von Maya Capital, schätzt am Hotel die Lage direkt neben dem Golfplatz. Er wittert grosses Potenzial: Denn Crans-Montana verfüge «nur über ein begrenztes Angebot an 5-Sterne-Hotels», schreibt er.

«Positives Zeichen für die ganze Destination»

Tourismusdirektor Bruno Huggler (59) freut sich über die Lösung. «Eine britische Firma will in ein Hotel in Crans-Montana investieren. Das ist für die ganze Destination ein sehr positives Zeichen», sagt er. Eine Tourismusdestination benötigt warme Betten. «Die Hotellerie ist das Rückgrat.»

Derzeit zählt Crans-Montana rund 2600 Hotelbetten. Gemäss Huggler würde eine Destination in dieser Grössenordnung gut das Doppelte vertragen. Bereits im kommenden Winter wird mit dem Hotel L'Uciole ein neues 4-Sterne-Hotel seinen Betrieb aufnehmen. Hinter dem Projekt steckt Sophos Hotels. Das europaweit tätige Unternehmen mit Sitz in Lausanne besitzt bereits über 30 Hotels, die häufig von bekannten Hotelketten wie Marriott oder Hilton geführt werden.

Damit setzt sich in der Hotellerie von Crans-Montana die positive Entwicklung der letzten Jahre fort. Dazu beigetragen hat auch der Einstieg der US-Skigebietskette Vail Resorts bei den Bergbahnen. «Es befinden sich weitere Projekte in der Planung», sagt Huggler. Derzeit schaut der Tourismusdirektor aber vor allem auf die nahe Zukunft. «Ich bin zuversichtlich, was die Sommersaison angeht.»