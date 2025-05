Ölpreise brechen über Nacht ein – Tiefstand seit 2021

Diese Ankündigung hat es in sich! Die Ölpreise sind in der Nacht auf Montag erneut um mehr als 3 Prozent gefallen, nachdem die Opec+ eine beschleunigte Produktionsausweitung für Juni angekündigt hat. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Preise bereits niedrig waren. Ein Fass US-Öl kostete rund 56 Dollar – fast 4 Prozent weniger als zuvor. Auch der Preis für Nordseeöl sank um etwa 3,5 Prozent auf gut 59 Dollar pro Fass.



Am Samstag hatten acht Opec+-Mitgliedstaaten angekündigt, im Juni täglich 411'000 Barrel zu fördern – genauso viele wie im Mai, obwohl der ursprüngliche Plan lediglich 137'000 zusätzliche Barrel vorsah. Zuletzt sind die Ölpreise bereits stark gesunken – ausgelöst durch den Handelskrieg von Donald Trump (78).



«Die Opec+ hat eine Bombe auf den Ölmarkt geworfen», sagte Jorge Leon von Rystad Energy der Nachrichtenagentur AFP. Die Entscheidung sende ein klares Signal: Die Gruppe ändere ihre Strategie und versuche nach Jahren der Kürzungen, Marktanteile zurückzugewinnen.



Die Opec, angeführt von Saudi-Arabien, und ihre Partner unter der Führung Russlands hatten 2016 das Bündnis Opec+ geschlossen, um mehr Einfluss auf den Markt auszuüben. Bis vor Kurzem setzten die 22 Länder – viele stark vom Öl abhängig – auf eine Angebotsverknappung, um die Preise zu stützen, und hielten Millionen Barrel in Reserve.