Nach Kapitalentscheid: UBS-Aktie eröffnet mit grossem Minus

Bis zu 26 Milliarden Dollar mehr Eigenkapital: Der Entscheid des Bundesrats bezüglich der Kapitalvorschriften für die UBS hat die Grossbank getroffen. UBS-Chef Sergio Ermotti zeigte sich verärgert. In einer ersten Marktreaktion legte die Aktie der Grossbank am Freitagnachmittag erst noch zu, und ging nach einem zwischenzeitlichen Plus von über 8 Prozent am Freitagabend 3,8 Prozent höher ins lange Pfingstwochenende.

Vier Tage später ging es heute Dienstagmorgen weiter – und gleich deutlich nach unten. Die UBS-Aktie verlor im frühen Handel 6 Prozent. Nach der kurzfristigen Erleichterung am Freitag, dass endlich Klarheit herrscht, dürfte nun die für die UBS harte Realität die Anlegerinnen und Anleger abschrecken.

Klar ist: Das Thema wird sowohl die UBS als auch die Anleger weiter beschäftigen. Der Entscheid des Bundesrats ist nicht endgültig und geht nun zur Beratung ins Parlament.