1/6 Es war bislang der Kampf des Jahres: Finanzministerin Karin Keller-Sutter gegen UBS-Chef Sergio Ermotti. Foto: Philippe Rossier, Paolo Dutto

Darum gehts Karin Keller-Sutter verkündet Entscheid zu UBS-Eigenmittelanforderungen am Freitag

Sergio Ermotti kämpfte öffentlich gegen strengere Kapitalvorschriften für die UBS

Bis zu 25 Milliarden Franken zusätzliches Eigenkapital könnten gefordert werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

15:01 Uhr Über 20 Milliarden mehr Eigenkapital Am Sonntag, 19. März 2023 kurz nach 19.30 Uhr war die Credit-Suisse-Geschichte. Die UBS schluckte die CS, es entstand eine neue Mega-Bank. Was tun, damit sich dieses Horrorszenario nicht wiederholt, die Schweiz nicht nochmal eine Bank retten muss? Der Bundesrat schlägt mehrere Massnahmen vor. Die wichtigsten im Überblick: Mehr Eigenkapital : Die UBS muss bis zu 26 Milliarden US-Dollar mehr Eigenkapital vorlegen, um künftige Krisen zu überstehen. Obwohl sich die Bank im Vorfeld gegen strengere Vorschriften gewehrt hatte, schätzt der Bund die effektiven Kosten als streng aber verkraftbar ein. Für den Kapitalaufbau erhält die Banken lange Übergangsfristen. Ob und wie viel Geld die UBS dafür neu beschaffen muss, ist unklar, es könnte auch deutlich weniger sein.

Mehr Geld : Die Banken müssen sich besser dafür vorbereiten, damit sie im Krisenfall bei der Schweizerischen Nationalbank frisches Geld bekommen. Für die UBS und andere systemrelevante Banken gelten künftig Mindestanforderungen an die Liquidität.

Stärkere Kontrolle : Im Nachgang der CS-Krise geriet auch die Finanzmarktaufsicht (Finma) in die Kritik. Neu soll sie «früher und effektiver» Massnahmen anordnen, heisst es in der Medienmitteilung. Zudem darf sie Bussen gegen fehlbare Banken verhängen.

Krisenpläne verbessern : Für den Ernstfall sollen die Stabilisierungs- und Abwicklungspläne verschärft werden. Die Aufsicht darf anordnen, dass Mängel in den Plänen behoben werden.

Schuldige klar benennen: Die Banken müssen neu dokumentieren, wer für welche Entscheidungen verantwortlich ist. Bei einem Fehlverhalten können Bonis zurückgefordert werden, im Extremfall droht ein Berufsverbot. Ein Boni-Verbot für Topmanager gibt es aber bewusst nicht. Die wenigsten Massnahmen kann der Bundesrat alleine treffen. Schlussendlich wird das Parlament entscheiden. Bis das passiert, dürfte es noch Jahre dauern. vor 4 Minuten vor 4 Minuten Grüne-Ryser: «Absolute Minimum» Grünen-Nationalrätin und PUK-Vizepräsidentin schreibt auf Bluesky: «Der Bundesrat ist gegenüber der Bankenlobby standhaft geblieben – doch der heutige Vorschlag ist das absolute Minimum.» Angesichts der Risiken, die von der UBS ausgehen, müssen die Eigenkapitalvorschriften auch im Inland erhöht werden. «Auch die FINMA muss weiter gestärkt werden: Sie soll Verfahren gegen Banken öffentlich machen und Hausdurchsuchungen durchführen können.» vor 10 Minuten vor 10 Minuten Bankiervereinigung: «Überladen und geht zu weit» Kritik kommt vom Dachverband der Banken: Zwar ziehe der Bundesrat die richtigen Lehren aus der CS-Krise, das präsentierte Massnahmenpaket sei jedoch «überladen und geht zu weit», heisst es in einer Medienmitteilung. «Verschiedene Massnahmen schiessen am Ziel vorbei und drohen den Finanzplatz und die Schweizer Wirtschaft zu schwächen.» Das gelte es zu verhindern. «Gerade in einer Zeit globaler Umbrüche und geopolitischer Spannungen, in denen Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit eine noch höhere Bedeutung erlangen, dürfen wir uns nicht unnötig wirtschaftlich schwächen», sagt Präsident Marcel Rohner – selbst ehemaliger UBS-CEO. vor 17 Minuten vor 17 Minuten Medienkonferenz beendet Damit ist die Medienkonferenz beendet. Hier folgt in Kürze eine Zusammenfassung und weitere Reaktionen. vor 19 Minuten vor 19 Minuten Wie hoch müssen die Bussen sein? Die Finma bekäme die Bussen nicht, das gehe an den Staatshaushalt, sagt Finma-Chefin Amstad. Es mache schon einen Unterschied, wer die Bussen verteile, ob im Ausland oder in der Schweiz. «Da darf man sich schon fragen, ob es zweckmässig ist, ob nur im Ausland Bussen verteilt werden dürfen oder auch in der Schweiz.» Die Bussen sollen «hinreichend abschreckend» sein. Die Bussen seien kein «Wundermittel», so Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Aber auch die Schweizer Finma müsse die Möglichkeiten von Bussen haben. vor 32 Minuten vor 32 Minuten SP fürchtet Verwässerung Die SP ist nur halbwegs glücklich mit dem Entscheid des Bundesrates. «Es ist richtig, dass der Bundesrat eine Stärkung der Aufsichts- und Bussenkompetenzen der Finma sowie griffige Eigenkapitalvorschriften für die Tochterfirmen vorschlägt», sagt SP-Co-Präsident Cédric Wermuth (39). Aus Sicht der SP werden die Massnahmen aber viel zu langsam umgesetzt. «Der Bundesrat hätte es in der Hand, auf dem Verordnungsweg eine rasche Umsetzung in Gang zu setzen», heisst es. Stattdessen schicke der Bundesrat die Vorlage ins Parlament, was nicht nur für Verzögerung sorgen könnte. Wegen der Bankenlobbyisten drohe auch eine Verwässerung der Vorlage, fürchtet Wermuth. vor 33 Minuten vor 33 Minuten «Die eigene Partei kontrolliere ich nie – leider» Das Paket muss noch durchs Parlament. «Ich habe den Eindruck, dass die Bevölkerung Erwartungen an die Banken und das Parlament hat.» Die Politik müsse das Risiko verringern. «Am Schluss muss das Parlament der Bevölkerung in die Augen schauen.» Der Bundesrat könne nicht alles beeinflussen. Man habe etwa eineinhalb Jahre Rückstand auf die UBS. Nun sei es die Aufgabe des Bundesrats zu erklären, dass das «tragbar» sei. «Die eigene Partei kontrolliere ich nie – leider.» vor 36 Minuten vor 36 Minuten «Ich hoffe, sie bleibt in der Schweiz» Die Finanzministerin wird gefragt sie ob ein UBS-Wegzug nur für eine leere Drohung halte. Der Standort sei ein Unternehmensentscheid. Das sei nicht Sache des Bundesrates, dies zu kommentieren. «Ich hoffe, sie bleibt in der Schweiz.» vor 37 Minuten vor 37 Minuten Warum nicht schneller? Keller-Sutter wird gefragt, warum der Zeitplan nicht straffer sei. Sie verweist darauf, dass dies internationale Standards sei. vor 43 Minuten vor 43 Minuten Steigende UBS-Kurse: «Das heisst, dass der Markt das als nicht dramatisch einschätzt» Keller-Sutter freut sich über den ​steigenden UBS-Kurs.​ «Das heisst, dass der Markt das als nicht dramatisch einschätzt.» vor 45 Minuten vor 45 Minuten Keller-Sutter: «Die Risiken im Bankwesen können sie nicht wegregulieren» Keller-Sutter wird nach einer allfälligen Kritik von Finma und Nationalbank, die vielleicht weitergehen hätten wollen. «Wir sind hier auf einer Linie», sagt Keller-Sutter. Auch der SNB-Direktor und die Finma-Chefin stimmen dem zu. Man könne aber nicht verhindern, dass so etwas passiert. Es gäbe Indikatoren, dass die Finanzmärkte nicht so stabil sind, sagt sie «mit etwas Besorgnis». Es gäbe viele Fragen, die die Finanzstabilität belasten. Doch darauf hätte die Schweiz keinen Einfluss. Man könne aber Vorkehrungen treffen. «Die Risiken im Bankwesen können sie nicht wegregulieren.» Weitere Einträge laden

Karin Keller-Sutter (61) gegen Sergio Ermotti (65): Monatelang sorgte das Duell zwischen der Finanzministerin und dem UBS-Chef für Schlagzeilen. Sie wollte mehr Eigenmittel von der Grossbank verlangen – von bis zu 25 Milliarden Franken war die Rede. Er kämpfte verbissen dagegen an.

Am Freitag um 15 Uhr verkündet Finanzministerin Karin Keller-Sutter den lang ersehnten Entscheid. Blick berichtet live im Stream und im Ticker.

So hart wurde der Kampf geführt

In den vergangenen Monaten liess Ermotti keine öffentliche Gelegenheit aus, gegen die strengeren Kapitalvorschriften anzukämpfen. Am Digital-Gipfel der Standort-Initiative Digitalswitzerland warnte er Ende Mai, dass das «Ausland feiern könnte», wenn die strengen Kapitalvorschriften tatsächlich Realität werden. «Am Ende des Tages sollte das Parlament eine Entscheidung treffen», so Ermotti – eine Spitze gegen Keller-Sutter.

Als im März in den internationalen Finanzmedien Gerüchte aufkamen, die UBS könnte gar ihren Hauptsitz aus der Schweiz ins Ausland verlegen, wandte sich Ermotti in einem offenen Brief an die Bevölkerung: «Ich hätte nie erwartet, dass das grösste Hindernis für ein erfolgreiches Ergebnis von denselben Behörden kommen würde, die uns gebeten haben, die Herausforderungen der Credit Suisse anzunehmen», schrieb er damals.

Auch Karin Keller-Sutter sprach öffentlich über Ermotti und die UBS. Im März sagte sie gegenüber SRF zum Lobbying-Powerplay der Grossbank: «Der Bundesrat kann sich nicht beeindrucken lassen vom Lobbying, sondern muss auch die Interessen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wahrnehmen.»

Letztlich wird das Parlament über die Höhe der Eigenkapitalquote entscheiden. Für die UBS bedeutet das Monate des Wartens und des Lobbyierens in Bundesbern. Für die Aktionäre wird die Zeitspanne zur Zitterpartie.