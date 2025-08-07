Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Der Zoll-Schock ist Tatsache: Um 6.01 Uhr Schweizer Zeit sind heute Morgen die Strafzölle von Donald Trump (79) in Kraft getreten – auch jene in der Höhe von 39 Prozent gegen die Schweiz. Die hiesige Börse steckt den Zollhammer aber ziemlich gut weg: Der SMI ist am Donnerstag mit einem Mini-Plus von 0,1 Prozent in den Handel gestartet.
In Zaun gehalten wird der Schweizer Leitindex insbesondere durch Amrize. Der Titel büsst 6,5 Prozent ein. Der Grund: Das Unternehmen hat am Mittwoch nach Börsenschluss erstmals seit der Abspaltung von Holcim Quartalszahlen vorgelegt. Die Anlegerschaft ist offenbar von den Zahlen enttäuscht.
Pharmatitel halten den SMI zurück
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Die Schweizer Pharmariesen halten den SMI zurück: Der Schweizer Leitindex verharrt rund eine Stunde nach Handelsbeginn am Mittwoch auf dem Niveau des Schlusskurses vom Vortag. Insbesondere die Titel der Pharmaunternehmen ziehen ihn runter. Die Aktie von Novartis verliert 1,3 Prozent, jene von Roche 0,6 Prozent. Der Pharma-Zulieferer Lonza büsst 0,5 Prozent ein.
Der Grund ist der steigende Druck aus dem Weissen Haus, der zudem für mehr Unsicherheit am Markt sorgt. So hat US-Präsident Donald Trump in einem CNBC-Interview hohe Zölle von bis zu 250 Prozent angedroht, sollten die Pharmafirmen die Medikamentenpreise nicht senken. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) und Wirtschaftsminister Guy Parmelin (65) weilen derzeit für Zollgespräche in Washington. Unser Chefredaktor Rolf Cavalli hat für dich in einer Analyse herausgefiltert, was die offizielle Schweiz jetzt tun sollte.
Donald Trump hat angekündigt, bereits «nächste Woche oder so» erste, noch moderate Zölle auf pharmazeutische Produkte einzuführen. Bislang waren diese nämlich nicht betroffen. Am Markt hofft man nun auf Fakten. Das könnte dann die Aktien von Novartis und Roche wieder beflügeln. So schreiben Analysten der Privatbank Lombard Odier in einem Marktkommentar: «Die Schweizer Pharmatitel könnten sich erholen, wenn auf Zollebene mehr Klarheit herrscht.»
SMI zeigt sich robust – nur Mini-Minus nach Zollhammer
Von Patrik Berger, Redaktor Wirtschafts-Desk
Die Schweizer Anleger lassen sich von Donald Trumps Ankündigung von 39 Prozent Zoll nicht ins Bockshorn jagen. Panikverkäufe blieben aus. Der SMI startet zwar mit einem Minus von 1,8 Prozent in den ersten Handelstag, seit Trumps Zollhammer auf die Schweiz nieder gedonnert ist. Schon im Laufe des Vormittags erholen sich die Kurse aber. Der SMI schliesst schliesslich auf 11'819 Punkten mit einem Mini-Minus von 0,15 Prozent. Der breitere SPI geht mit einem Minus von 0,23 Prozent und 16'487 Punkten aus dem Handel.
Das überrascht. So hat etwa die UBS ihre Kundinnen und Kunden am Wochenende noch vor «übereilten Entscheidungen» und «emotionalen Reaktionen» gewarnt. Die sind aber auf breiter Front ausgeblieben. Die Investoren sind cool geblieben. Und die Schweizer Börse hat sich robust gezeigt. Das hat drei Gründe, wie mein Kollege Michael Hotz analysiert hat.
Schweizer SMI erholt sich nach Start mit deutlichem Minus
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Rund eine Stunde nach Handelsstart zeigt der Schweizer Leitindex bereits einen Aufwärtstrend. Um 10 Uhr liegt der SMI noch rund 1 Prozent im Minus – nach Verlusten von 1,8 Prozent gleich zu Beginn der Börsenwoche.
Den SMI stabilisiert die Performance von Swisscom. Die Aktie des Telecom-Anbieters hat 2,5 Prozent zugelegt. Mittlerweile ist auch der Titel des Duftherstellers Givaudan grün. Die höchsten Verluste weist der Bauchemiehersteller Sika mit 2 Prozent auf. Dahinter folgen Roche und die UBS, deren Aktien 1,8 respektive 1,8 Prozent nachgegeben haben.
Leitindex SMI startet mit Verlusten von rund 2 Prozent
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Der SMI ist mit einem relativ deutlichen Minus in die Woche gestartet. Mit Handelsbeginn büsst der Schweizer Leitindex rund 2 Prozent ein.
Alle SMI-Titel ausser die Swisscom-Aktie sind negativ. Am stärksten verliert der Computerzubehör-Hersteller Logitech mit 3,1 Prozent. Leicht unter 3 Prozent büsst der Logistiker Kühne+Nagel ein. Ebenfalls deutliche Verluste verzeichnen die Finanztitel UBS und Partners Group sowie der Luxuskonzern Richemont.
Auch die Aktien der drei SMI-Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche geben nach. Der Lebensmittelkonzern verliert 1 Prozent, Novartis ebenfalls. Roche ist 2,1 Prozent im Minus.
Warum kein Crash an der Schweizer Börse zu erwarten ist
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Kurz vor dem Handelsstart um 9 Uhr deuten sich an der Schweizer Börse weiterhin Verluste an – ausgelöst durch den 39-Prozent-Zollhammer von Donald Trump (79). Zudem war die Börse in Zürich am 1. August wegen des Nationalfeiertags geschlossen, während die internationalen Börsen 2 bis 3 Prozent einbüssten. Sprich: Diese Verluste dürften wir nun noch nachholen.
Einen Crash erwarte er jedoch nicht, schreibt Matthias Geissbühler, CIO von Raiffeisen, auf LinkedIn: «Ein wesentlicher Grund dafür ist: Weder der SMI noch der SPI sind repräsentativ für die Gesamtwirtschaft.» Dazu muss man wissen, dass die zwei wichtigsten Indizes von internationalen Grosskonzernen dominiert sind. Diese können die Zolllast besser abfedern als die vielen Schweizer KMU. Diese sind für die hiesige Wirtschaft zwar sehr bedeutend, jedoch kaum an der Börse kotiert.
Kommts am Montag zum bösen Erwachen an der Börse?
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
An der Schweizer Börse drohen nach dem verlängerten Wochenende grössere Verluste. Die entscheidende Frage: Wie reagieren die Märkte auf die neuen Zölle von 39 Prozent, die US-Präsident Donald Trump ausgerechnet an unserem Nationalfeiertag ausgerufen hat? Wegen des 1. August war der hiesige Börsenplatz geschlossen. Bei der IG Bank notiert der Schweizer Leitindex SMI vorbörslich 2,46 Prozent tiefer, wie Cash berichtet.
Verluste sind also programmiert, wie Wirtschaftsredaktor Robin Wegmüller bereits am Samstag analysiert hat. «Nach dem US-Zollentscheid ist ein schwacher Wochenstart am Schweizer Aktienmarkt sehr wahrscheinlich», erklärte Roman Przibylla (40), Anlageexperte bei Maverix Securities AG, vor zwei Tagen gegenüber Blick. Zur Erinnerung: Bereits im April hatte Trump mit seinem «Liberation Day» die Börse auf Talfahrt geschickt. Damals büsste der SMI innert fünf Tagen 8,5 Prozent ein. Die UBS warnte deshalb bereits am Sonntag vor Panikverkäufen (siehe letzter Eintrag).
Schwarzer Montag erwartet: UBS warnt Anleger vor emotionaler Zoll-Reaktion
Von Martin Schmidt, Redaktor Wirtschafts-Ressort
Diesen Nationalfeiertag wird die Schweiz nicht so schnell vergessen: Am 1. August wurde bekannt, dass wir keinen Handelsdeal mit den USA erreicht haben. Auf Schweizer Exporte in die USA soll ab dem 7. August ein Zollsatz von 39 Prozent gelten. Das ist schlimmer als erwartet.
Experten erwarten, dass die Schweizer Börse am Montag einen herben Dämpfer erleiden wird. Der Broker IG signalisierte zuletzt für den SMI Auftaktverluste von annähernd 3 Prozent.
Unsichere Zeiten verleiten zu Panikverkäufen. Das Anlageteam der UBS empfiehlt deshalb seinen Anlegern, kurzfristige Störgeräusche und Marktschwankungen auszublenden und sich auf den langfristigen Finanzplan zu konzentrieren. «Übereilte Entscheidungen, emotionale Reaktionen wie das Realisieren von Verlusten und den Drang, vermeintlich sichere Häfen wie Bargeld zu suchen, sollten vermieden werden», schreiben die UBS-Experten.
Microsoft ist erstmals mehr als 4 Billionen Dollar wert
Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Microsoft erreicht neue Sphären: Der Tech-Riese hat erstmals eine Börsenbewertung von mehr als 4 Billionen Dollar – als erst zweites Unternehmen weltweit. Dank Kursgewinnen von temporär 8 Prozent im frühen Handel hat Microsoft diese Marke am Donnerstag geknackt.
Bisher schaffte es nur der US-Chiphersteller Nvidia über die 4-Billionen-Hürde. Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 4,4 Billionen Dollar ist der Börsenliebling weiterhin das wertvollste Unternehmen der Welt. Wirtschaftsredaktor Robin Wegmüller hat bereits vor knapp einem Jahr in einer Analyse aufgeschrieben, warum Nvidia die global wichtigste Aktie ist. Das gilt immer noch.
Aber zurück zu Microsoft: Insbesondere das Geschäft mit künstlicher Intelligenz beflügelt die Aktie des Tech-Giganten. Der Softwarekonzern hat am Mittwoch starke Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 vorgelegt. Der Jahresgewinn belief sich auf fast 102 Milliarden Dollar – ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Aktie von Lindt & Sprüngli bricht nach Halbjahreszahlen ein
Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Die Schweizer Börse ist an diesem Dienstag unter Druck. Sowohl der Leitindex SMI als auch der breite Index SPI notieren derzeit im Minus. Am schlechtesten performt im SPI derzeit ein Titel, der international bekannt ist: Lindt & Sprüngli. Die Namensaktie des Schoggi-Herstellers, die zu den teuersten Aktien der Welt gehört, verliert 6,3 Prozent. Der Partizipationsschein büsst gar 7 Prozent ein.
Grund für die Kursverluste sind die durchzogenen Halbjahreszahlen von Lindt & Sprüngli. Das Unternehmen aus Kilchberg ZH hat die Erwartungen nur teilweise erfüllt, wie «Cash» analysiert. So seien der Reingewinn und das Ergebnis zur Marge schlechter ausgefallen, als von den Analysten prognostiziert. Dagegen sei etwa der Umsatz über den Erwartungen ausgefallen.
Einen grossen Einfluss hatten die hohen Kosten für Kakao, was die Schoggi-Preise von Schweizer Confiserien hat klettern lassen, wie Wirtschaftsredaktor Jean-Claude Raemy bereits im Januar berichtet hat. Auch Lindt & Sprüngli hat die Preise erhöht, was den Umsatz stabilisiert hat – obwohl das Traditionsunternehmen im ersten Halbjahr 2025 laut «Cash» so wenig Schokolade verkauft hat wie seit Jahren nicht mehr.