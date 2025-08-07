Pharmatitel halten den SMI zurück

Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk

Die Schweizer Pharmariesen halten den SMI zurück: Der Schweizer Leitindex verharrt rund eine Stunde nach Handelsbeginn am Mittwoch auf dem Niveau des Schlusskurses vom Vortag. Insbesondere die Titel der Pharmaunternehmen ziehen ihn runter. Die Aktie von Novartis verliert 1,3 Prozent, jene von Roche 0,6 Prozent. Der Pharma-Zulieferer Lonza büsst 0,5 Prozent ein.

Der Grund ist der steigende Druck aus dem Weissen Haus, der zudem für mehr Unsicherheit am Markt sorgt. So hat US-Präsident ​Donald Trump in einem CNBC-Interview hohe Zölle von bis zu 250 Prozent angedroht​, sollten die Pharmafirmen die Medikamentenpreise nicht senken. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (61) und Wirtschaftsminister Guy Parmelin (65) weilen derzeit für Zollgespräche in Washington. Unser Chefredaktor Rolf Cavalli hat für dich in einer ​Analyse​ herausgefiltert, was die offizielle Schweiz jetzt tun sollte.

Donald Trump hat angekündigt, bereits «nächste Woche oder so» erste, noch moderate Zölle auf pharmazeutische Produkte einzuführen. Bislang waren diese nämlich nicht betroffen. Am Markt hofft man nun auf Fakten. Das könnte dann die Aktien von Novartis und Roche wieder beflügeln. So schreiben Analysten der Privatbank Lombard Odier in einem Marktkommentar: «Die Schweizer Pharmatitel könnten sich erholen, wenn auf Zollebene mehr Klarheit herrscht.»