Angst vor KI-Blase nimmt zu – Wall Street nervös

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

An der Wall Street wuchs diese Woche die Sorge, dass sich rund um Künstliche Intelligenz (KI) eine Überhitzung anbahnt. In dieser Woche gerieten vor allem US-Techwerte mit KI-Bezug merklich unter Druck. Der weltgrösste Chip-Hersteller Nvidia beispielsweise verlor in nur fünf Tagen 10 Prozent. Der Tech-Index Nasdaq fiel auf Wochenfrist beinahe um 4 Prozent. Und in Asien verlor die SoftBank-Gruppe – eines der KI-Schwergewichte Asiens – seit Montag ganze 20 Prozent.

Goldman-Sachs-Chef David Solomon warnte diese Woche denn auch medienwirksam vor einer «wahrscheinlichen» Korrektur von 10 bis 20 Prozent an den Aktienmärkten. Allerdings nicht zwingend unmittelbar, aber innerhalb der nächsten zwei Jahre. Auch der Internationale Währungsfonds und die Bank of England mahnten abermals zur Vorsicht.

Die Angst vor einer KI-Blase dominiert an der Wall Street seit Wochen. Sie wird gar als das «grösste Extremrisiko» an den Finanzmärkten bewertet – gefährlicher als die Inflation, Donald Trumps (79) Strafzölle oder sogar potenzielle Kriege. Zu diesem Schluss kamen die wichtigsten Hedgefonds-Manager dieser Welt in einer Mitte Oktober publizierten Umfrage der Bank of America.

Aber es gibt auch Gegenstimmen, die sich von den Kursverlusten diese Woche nicht die Stimmung verderben lassen wollen. Kiran Ganesh, Multi-Asset-Stratege bei der UBS, verwies im Gespräch mit dem US-Sender «CNBC» auf die bislang geringe Volatilität trotz hoher Erwartungen. Die Schwankungen seien «normal» nach einer Phase starker Kursgewinne. «Das grössere Bild bleibt positiv», ist Ganesh überzeugt.

Auch in der Schweiz werden die KI-Ängste nicht negiert, wie diese Einschätzung von Blick von Mitte Oktober zeigt. Welche Auswirkungen das Treiben an der Wall Street auf Kleinanleger und unsere Pensionskassen haben könnte, liest du hier.