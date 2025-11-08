Angst vor KI-Blase nimmt zu – Wall Street nervös
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
An der Wall Street wuchs diese Woche die Sorge, dass sich rund um Künstliche Intelligenz (KI) eine Überhitzung anbahnt. In dieser Woche gerieten vor allem US-Techwerte mit KI-Bezug merklich unter Druck. Der weltgrösste Chip-Hersteller Nvidia beispielsweise verlor in nur fünf Tagen 10 Prozent. Der Tech-Index Nasdaq fiel auf Wochenfrist beinahe um 4 Prozent. Und in Asien verlor die SoftBank-Gruppe – eines der KI-Schwergewichte Asiens – seit Montag ganze 20 Prozent.
Goldman-Sachs-Chef David Solomon warnte diese Woche denn auch medienwirksam vor einer «wahrscheinlichen» Korrektur von 10 bis 20 Prozent an den Aktienmärkten. Allerdings nicht zwingend unmittelbar, aber innerhalb der nächsten zwei Jahre. Auch der Internationale Währungsfonds und die Bank of England mahnten abermals zur Vorsicht.
Die Angst vor einer KI-Blase dominiert an der Wall Street seit Wochen. Sie wird gar als das «grösste Extremrisiko» an den Finanzmärkten bewertet – gefährlicher als die Inflation, Donald Trumps (79) Strafzölle oder sogar potenzielle Kriege. Zu diesem Schluss kamen die wichtigsten Hedgefonds-Manager dieser Welt in einer Mitte Oktober publizierten Umfrage der Bank of America.
Aber es gibt auch Gegenstimmen, die sich von den Kursverlusten diese Woche nicht die Stimmung verderben lassen wollen. Kiran Ganesh, Multi-Asset-Stratege bei der UBS, verwies im Gespräch mit dem US-Sender «CNBC» auf die bislang geringe Volatilität trotz hoher Erwartungen. Die Schwankungen seien «normal» nach einer Phase starker Kursgewinne. «Das grössere Bild bleibt positiv», ist Ganesh überzeugt.
Auch in der Schweiz werden die KI-Ängste nicht negiert, wie diese Einschätzung von Blick von Mitte Oktober zeigt. Welche Auswirkungen das Treiben an der Wall Street auf Kleinanleger und unsere Pensionskassen haben könnte, liest du hier.
Bitcoin fällt kurzfristig unter 100'000 Dollar
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Der grosse Hype um Kryptos ist ins Stocken geraten: Der Kurs von Bitcoin, der wichtigsten Kryptowährung, ist in der Nacht auf Mittwoch unter die psychologisch wichtige Marke von 100'000 Dollar gefallen. Am Tiefpunkt notierte er noch bei gut 99'000 Dollar – so tief wie seit Juni nicht mehr. Mittlerweile hat sich die digitale Leitwährung wieder etwas erholt und liegt bei 102'000 Dollar – deutlich unter dem Allzeithoch von über 125'000 Dollar vor einem Monat.
Was ist also los in der Kryptobranche? Es fehlen derzeit die positiven Nachrichten, die den Hype weiter befeuern. Gerade der vorsichtige Ausblick des US-Notenbankchefs Jerome Powell (72) auf weitere Zinssenkungen in den USA beim letzten Leitzinsentscheid sorgte bei den Anlegerinnen und Anlegern für wenig Begeisterung. Private investieren deshalb weniger in digitale Währungen.
«Vorerst ist weiterhin etwas Konsolidierung angesagt», bilanzierte deshalb Adrian Fritz, Leiter Research beim Schweizer Krypto-Anbieter 21Shares, in einem Interview mit «Cash». Langfristig rechnet er aber damit, dass es beim Bitcoin weiter aufwärts gehen wird – wie genau, erfährst du hier.
Nvidia knackt neuen Mega-Rekord: Konzern ist 5 Billionen Dollar wert!
Nathalie Benn, Redaktorin Wirtschafts-Desk
Beim wertvollsten Unternehmen der Welt purzeln die Rekorde: Jetzt hat der Chipkonzern Nvidia mit Sitz im kalifornischen Silicon Valley als erstes Unternehmen der Menschheitsgeschichte die Marke von fünf Billionen US-Dollar an Börsenwert geknackt. Die vorherige Billionen-Marke hatte das Unternehmen erst Anfang Juli durchbrochen. Den Ausschlag für den Rekord gab im frühen US-Handel an der Börse ein Plus der Nvidia-Papiere von gut vier Prozent. Seit April stieg der Aktienkurs von 96 auf nun über 211 Dollar und hat sich damit mehr als verdoppelt.
Der KI-Boom spielt Nvidia in die Hände: Die Chip-Systeme der Firma rund um Chef Jen-Hsun Huang (62) werden auf der ganzen Welt für das Training von Anwendungen mit KI verwendet. Schwergewichte wie Google oder der Facebook-Konzern Meta füllen damit ganze Rechenzentren, aber auch KI-Start-ups wie die ChatGPT-Erfinderfirma OpenAI sind Kunden von Nvidia. Entsprechend ist der Konzern der klare Chip-Marktführer. Nvidia-Boss Huang ist deshalb zuletzt auf grosse Shoppingtour unter den Tech-Giganten gegangen, wie Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschaft-Desk, analysiert hat.
Der grosse Test steht für die Nvidia-Aktie in rund drei Wochen an: Der Konzern kommuniziert am 19. November seine Quartalszahlen. Die Erwartungen werden riesig sein.
Argentinische Börse legt um 18 Prozent zu
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Argentiniens Finanzmärkte reagieren mit einem Kurssprung auf den Wahlsieg von Präsident Javier Milei (55). Nach den Zwischenwahlen vom Sonntag, bei denen seine Partei «La Libertad Avanza» rund 40 Prozent der Stimmen holte, legte der Leitindex S&P Merval in Buenos Aires im vorbörslichen Handel um 18 Prozent zu.
Auch an der Wall Street schossen argentinische Titel vorbörslich in die Höhe: Banco BBVA Argentina (+35 %), Grupo Financiero Galicia (+35 %), Banco Macro (+34 %) und YPF S.A. (+25 %) zählten zu den grössten Gewinnern.
Die Euphorie folgt auch auf die Bestätigung, dass die USA ein Hilfspaket im Umfang von 20 Milliarden Dollar freigeben. Präsident Donald Trump hatte die Finanzhilfe von Mileis Erfolg abhängig gemacht. «Wenn er verliert, werden wir nicht mehr grosszügig sein», hatte Trump zuvor gewarnt.
Milei sprach von einem «historischen Tag» und versprach, «den Aufbau des grossen Argentiniens» fortzusetzen. Er kann mit dem Ergebnis seine wirtschaftsliberale Reformagenda nun fortsetzen. Der radikale Sparkurs hat die monatliche Inflation bereits stark eingedämmt. Doch die Wirtschaft bleibt angeschlagen, und die Auslandsschulden betragen über 300 Milliarden Dollar.
Bemerkenswert: Hintere Mileis radikalem Wirtschaftsprogramm steckt mit Federico Sturzenegger ein Argentinier mit Wurzeln im Appenzell. Auch er kann nun Argentiniens Wirtschaft 2.0 weiter mitgestalten.
Sorgen wegen KI-Boom: «Das ist die grösste Blase der Weltgeschichte!»
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Zehn Start-ups. Nicht einmal einen Cent Gewinn. Aber über eine Billion Dollar an Börsenwert zugelegt. In nur zwölf Monaten. Das hat die «Financial Times» kürzlich berechnet – um die Auswüchse des KI-Booms darzustellen.
Der jüngste Hype um künstliche Intelligenz (KI) kennt tatsächlich kaum Grenzen. Der Tech-Index Nasdaq hat seit Donald Trumps (79) globalem Zollhammer im April um über 48 Prozent zugelegt. Das Wachstum wird hauptsächlich getrieben von Spekulationen und Hoffnungen in KI.
Der Glaube von Experten und Anlegern: KI wird die Wirtschaft so verändern, wie keine andere Technologie zuvor. Und wenn das passiert, werden die KI-Firmen Gewinne abschöpfen, die man noch nie zuvor gesehen hat.
Doch was passiert, wenn es im KI-Sektor zu Enttäuschungen oder Verzögerungen kommt? Klar, denkt man bei dieser Entwicklung automatisch an die Dotcom-Blase der 90er-Jahre zurück. Damals wurden die Börsenkurse von Internetfirmen in die Höhe getrieben – selbst eine einfache Webseite reichte für ein Unternehmen bereits aus, um an den Aktienmärkten zuzulegen. Schliesslich platzte die Blase, viele Internetfirmen gingen Konkurs und die Börsenkurse brachen ein.
Laut dem britischen Analysten Julien Garran ist die KI-Blase aktuell noch viel gefährlicher als die Dotcom-Blase. In einem aktuellen Report spricht er von der «grössten und gefährlichsten Blase aller Zeiten». Das Ausmass der Fehlinvestitionen sei 17-mal grösser als beim Platzen der Dotcom-Blase – und viermal grösser als jene 2008 auf dem US-Immobilienmarkt.
Andere Experten sehen es weniger dramatisch als Garran – und sind sich sicher: Langfristig werden die Börsenkurse der KI-Firmen nur noch weiter steigen. Kurzfristig seien Korrekturen von bis zu 20 Prozent möglich.
Klar ist: Auch nach dem Platzen der Dotcom-Blase gab es Giganten wie beispielsweise Amazon, die sich behauptet haben. Aber sehr viele Firmen sind damals für immer verschwunden. Der Unterschied zu damals, laut Garran: Heute stehe nicht Innovation, sondern reine Spekulation im Zentrum. Sein vernichtendes Fazit im Interview mit CNN: «Diese Blase ist das Gegenteil von gesellschaftlichem Fortschritt.»
Faule Kredite in den USA aufgetaucht – Schweizer Banken unter Druck
Von Nicola Imfeld. Teamlead Wirtschafts-Desk
Am Schweizer Aktienmarkt herrscht am Freitag dicke Luft: Der SMI verliert am Vormittag 1,4 Prozent und notiert um 10 Uhr bei 12'523 Punkten. Besonders hart trifft es Schweizer Finanzwerte: Die Aktie der Partners Group stürzt um 4,2 Prozent ab, der UBS-Titel verliert 2,9 Prozent, jener von Julius Bär 3,6 Prozent. Auch Versicherer wie Swiss Re und Zurich geraten mit bis zu 2,5 Prozent ins Minus.
Hinter den merklichen Kursverlusten bei Schweizer Banken stecken Sorgen in den USA. Dort hat der Leitindex Dow Jones am Donnerstag nach einem anfänglichen starken Plus plötzlich mächtig ins Minus gedreht. Der Grund dafür: Mehrere US-Finanzinstitute haben am Donnerstagmittag US-Ortszeit überraschend Kreditprobleme offenbart – und damit Erinnerungen an die Bankenkrise von 2023 geweckt. Damals kollabierten plötzlich drei mittelgrosse US-Banken. Die bekannteste davon war die Silicon Valley Bank (SVB).
Jetzt geht es wieder um Regionalbanken. Konkret: Zions Bancorp und Western Alliance Bancorp. Sie haben faule Kredite in zweistelliger Millionenhöhe offengelegt – Kredite, die über Fonds von Investmentmanagern liefen. Die beiden Banken werfen den Fonds-Managern vor, Darlehen zum Ankauf von schlecht abgesicherten Hypotheken zweckentfremdet zu haben. Die Beschuldigten weisen alle Vorwürfe zurück.
Auch wenn die Summen vergleichsweise klein sind, reagierten Investoren an der Wall Street sofort: Die 74 grössten US-Banken verloren an einem Tag über 100 Milliarden Dollar an Börsenwert. JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnte bereits: «Wenn man eine Kakerlake sieht, gibt es meist noch mehr.» Jeder sollte laut Dimon jetzt gewarnt sein. Zions Bancorp verlor am gestrigen Donnerstag 13 Prozent, Alliance Bancorp 11 Prozent.
An der Wall Street kommen die Abschläge zu einem Zeitpunkt, wo die Aktienkurse einen Rekord nach dem anderen brechen. Was an der New Yorker Börse gerade abgeht – und warum die Crash-Sorgen steigen –, liest du hier in meiner Analyse.
Aktie von Nestlé geht mit grossem Kursgewinn aus dem Handel
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Das Kurshoch von Nestlé hat bis zum Handelsschluss angehalten: Die Aktie des Pharmariesen beendet den Börsentag mit einem Plus von 9,3 Prozent. Damit hat der Nestlé-Titel auch dem SMI zu einem positiven Tag verholfen. Der Schweizer Börsenindex geht mit Kursgewinnen von 1,4 Prozent aus dem Handel.
Der Grund für das Nestlé-Aktienhoch: Der neue Chef Philipp Navratil (49) hat dem Unternehmen einen Sparkurs verpasst – und will weltweit 16'000 Jobs streichen. Die Details zu den Sparplänen erfährst du hier.
Ende September war die Aktie von Nestlé bloss 71 Franken wert und damit so billig wie seit 2016 nicht mehr. Von diesem Neunjahrestief hat sich der Titel nun also etwas erholt – und notiert jetzt zumindest wieder bei gut 83 Franken.
Nestlé-Aktie steigt um 6 Prozent nach Jobabbau-Ankündigung
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Neuer Sparkurs bei Nestlé: Der neue Chef Philipp Navratil (49) will weltweit 16'000 Jobs streichen und statt 0,5 Milliarden neu jährlich gar 1 Milliarde Franken sparen. Dies hat der Nahrungsmittelkonzern am Donnerstagmorgen verkündet.
Die Anlegerinnen und Anleger sind euphorisiert: Die Nestlé-Aktie steigt im frühen Handel erst um 6 Prozent auf über 80 Franken und steht um 9.45 Uhr bereits 8 Prozent bei 81.80 Franken im Plus. Letztmals so hoch notierte die Aktie im Frühsommer.
An der Börse hat Nestlé eine schwierige Zeit hinter sich. Der Nahrungsmittelmulti galt lange als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten – ein Titel, den man kauft, wenn es an der Börse drunter und drüber geht. Doch das Papier des Waadtländer Weltkonzerns ist das schon längst nicht mehr. Seit dem Höhepunkt in der Pandemie (127 Franken) hat die Aktie über 40 Prozent an Wert verloren.
Nach dem Neunjahrestief im Sommer gibts jetzt immerhin eine Gegenbewegung. Welche Sparpläne Nestlé heute im Detail vorgestellt hat, liest du hier.
Gold erneut auf Rekordhoch – zum sechsten Mal diesen Monat
Von Milena Kälin, Redaktorin Wirtschaft
Die Goldpreis-Rallye setzt sich fort: 4085 Dollar war eine Unze Gold (31,1 g) am Montagvormittag wert. Damit erreicht das Edelmetall ein neues Allzeithoch – bereits zum sechsten Mal diesen Monat. Experten der Genfer Privatbank Union Bancaire Privée rechnen bis Ende Jahr gar mit einem Anstieg bis 4600 Dollar für eine Unze Gold.
Erst letzte Woche hat der Goldpreis Geschichte geschrieben: Der Preis für eine Unze durchbrach zum ersten Mal die 4000-Dollar Grenze. Seit Ende 2024 hat sich das Edelmetall um rund 54 Prozent verteuert – der höchste Anstieg seit 1979.
So richtig erklären können sich Anleger die Goldpreis-Rallye nicht. Schliesslich steigt der Goldpreis normalerweise, wenn es der Börse schlecht geht. Aktuell ist aber das Gegenteil der Fall.
Kollege Nicola Imfeld hat deshalb bei mehreren Experten nachgefragt, wie du hier nachlesen kannst. Einig sind sich die Experten nicht: Während einige von einer Blase reden, halten andere dagegen.
Europas Börsen reagieren gelassen auf neue China-Zölle
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Innert 40 Minuten wurden am Freitag beim US-Index S&P 500 rund 1,5 Billionen an Börsenwert vernichtet. Der Auslöser: Die neue Strafzoll-Runde von Donald Trump (79) gegen China. Entsprechend gespannt erwarteten die Analysten den Start von Europas Börsen in die Woche. Und dürfen nun aufatmen: Die wichtigen Börsenindizes legen im Plus los. Der SMI hat kurz nach dem Handelsstart um 0,14 Prozent zugelegt. Der deutsche Dax ist um 0,5 Prozent gestiegen. Und der Euro Stoxx 50 klettert um 0,6 Prozent.
Der Grund: Die Wogen im Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich wieder etwas geglättet. So schrieb Trump auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social: «Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut. Der hoch respektierte Präsident Xi hat nur einen schlechten Moment gehabt.» Xi wolle «keine Depression» für sein Land, und er selbst wolle das auch nicht, fügte Trump hinzu.
Am Freitag hatte der US-Präsident noch zusätzliche Zölle von 100 Prozent ab spätestens November angedroht, weil Peking den Export von Technologien im Zusammenhang mit seltenen Erden strenger kontrollieren will. Die Anlegerschaft scheint die deseskalierende Worte von Trump als Rückzieher zu werten – getreu seinem Ruf als «Taco». Was es damit auf sich hat und weshalb die Schweizer Börse oft dem US-Präsidenten trotzt, erkläre ich dir in dieser Analyse. Auch der Goldpreis und der Bitcoinkurs steigen nach Verlusten Ende letzte Woche wieder.