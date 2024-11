Trump-Aktie legt um 13 Prozent zu

Es ist aktuell die ultimative Alles-Oder-Nichts-Wette an der Wall Street: Das Papier von Truth Social, dem Twitter-Abklatsch von Donald Trump. Die bevorstehenden US-Wahlen von heute Dienstagnacht könnten für Trump weitreichende Konsequenzen haben, nicht nur in Bezug auf eine mögliche Rückkehr ins Weisse Haus.

Auch die Zukunft seiner Online-Plattform Truth Social steht auf der Kippe. Die Trump Media & Technology Group, die Muttergesellschaft von Truth Social, hat in den letzten Monaten an der Börse eine Reihe von Turbulenzen erlebt. In der letzten Woche war es eine regelrechte Achterbahnfahrt: Erst stieg die Trump-Aktie von 35 auf über 51 Dollar. Dann fiel sie wieder um über 30 Prozent.

Am gestrigen Montag ein Lichtblick mit Signalwirkung: Der Aktienkurs von Truth Social legte um 13 Prozent zu und notierte bei 34,34 Dollar. Und am frühen Dienstagmorgen in New York werden weitere Zugewinne erwartet – vorbörslich liegt die Trump-Aktie stark im Plus.

Viele Marktanalysten sehen die Truth-Social-Aktie als einen Indikator für Trumps Chancen auf einen Wahlsieg. Aktuell steht das Baromater also auf grün – allerdings bleibt zu beobachten, wie sich der Aktienkurs im Verlauf des Dienstags entwickelt.