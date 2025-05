1/2 An Europas Aktienmärkten sind die Bullen los ... Foto: imago/Eibner

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Der «Liberation Day» von Zollzampano Donald Trump (78) am 2. April brachte viele Anleger auf den Boden der Realität zurück. In der folgenden Woche lösten sich Milliarden von Kursgewinnen an den Aktienmärkten in Luft auf, manch einer sah beträchtliche Teile seines in Aktien angesparten Vermögens auf Nimmerwiedersehen verschwinden.

Doch der Börsenkater dauerte nur kurz, an den Märkten setzte die Trendwende ein, die Verluste sind grösstenteils wieder wettgemacht. Die Schweizer Börse hinkt der Erholung etwas hinterher, was auch mit der Ankündigung von Trump zu tun hat, die Medikamentenpreise in den USA drastisch zu senken. Darunter leiden die beiden SMI-Schwergewichte Novartis und Roche.

Alles nur ein böser Traum, die Aktienmärkte bereit für den nächsten Höhenflug? Die Anlagechefs dreier Schweizer Banken ordnen die Börsenturbulenzen ein.