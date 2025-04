«In Michigan dreimal gewonnen» Donald Trump beginnt Rede mit einer Lüge

In Michigan hält US-Präsident Donald Trump eine Rede nach seinen ersten 100 Tagen im Amt. In seinem 90-Minütigen Rede spricht der 78-Jährige von den besten 100 Tagen einer Regierung in der Geschichte.

Publiziert: 06:56 Uhr