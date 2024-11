Der Run auf die Trump-Aktie geht weiter

​​Die Wall Street sieht Donald Trump als Sieger der Präsidentschaftswahlen vom kommenden Dienstag. ​​Das Papier von Truth Social, dem Twitter-Abklatsch des Ex-Präsidenten, hat in den letzten fünf Handelstagen stark zugelegt – von 32 auf über 51 Dollar. Am Montag stieg die Trump-Aktie um 22 Prozent an. Und am gestrigen Dienstag ging es im gleichen Stil weiter – nach einem wilden Handelstag stand ein Plus von 9 Prozent zu Buche.

Das Truth-Social-Papier ist keine traditionelle Aktie – zumindest, wie sie sich verhält. Das Papier ist in der Vergangenheit oft dann stark gesunken oder angestiegen, wenn Trump an Momentum verloren oder gewonnen hat. Die Aktie ist deshalb im Wesentlichen ein Indikator dafür, wie die Händler den Ausgang der Wahl einschätzen.