Nvidia krebst bei historischem Mega-Deal mit OpenAI plötzlich zurück

Von Nathalie Benn, Redaktorin Wirtschafts-Desk

Es wäre der teuerste Deal gewesen, den die Tech-Branche so je gesehen hätte: Der Chiphersteller Nvidia will 100 Milliarden US-Dollar in den Tech-Giganten OpenAI– zu dem unter anderem ChatGPT gehört – investieren. Die entsprechende Absichtserklärung gab Nvidia vergangenen September bekannt. Die nächste Generation von Open AIs KI-Infrastruktur sollte mit 10 Gigawatt Rechenleistung von Nvidia unterstützt werden. Zum Vergleich: Dies entspricht der elektrischen Leistung von acht Kernkraftwerken Leibstadt – dem grössten AKW der Schweiz. Als Gegenleistung verpflichtet sich Open AI, massenhaft Nvidia-Chips zu kaufen.

Nun liegt der Mega-Deal aber auf Eis, wie das «Wall Street Journal» berichtet. Demnach würden «beide Seiten die Zukunft der Partnerschaft nochmals überdenken», so interne Quellen gegenüber dem Finanzmedium. Eigentlich ging die Teppichetage von Open AI laut den Quellen davon aus, den Deal innert weniger Wochen in trockene Tücher zu bringen. Doch Nvidia-CEO Jen-Hsun Huang (62) scheint sich mit seiner historischen Investition plötzlich nicht mehr so sicher zu sein: Denn in den vergangenen Monaten preschten Open AIs Konkurrenten wie Google und Anthropic mit ihren eigenen KI-Modellen vor. Intern habe Huang mehrfach Bedenken in Bezug auf die stärker werdende Konkurrenz geäussert, schreibt die Zeitung.

Der Chipriese mit Sitz im kalifornischen Silicon Valley kündigte zwar im November 2025 ebenfalls an, bis zu 10 Milliarden US-Dollar in Anthropic zu investieren. Doch das Investment bei Open AI wäre in dieser Höhe einzigartig. Zwar habe Huang laut Quellen intern betont, dass man Open AI weiterhin «in irgendeiner Form finanziell unterstützen» müsse, da der Konzern von CEO Sam Altman (40) zu seinen grössten Kunden zählt. Dennoch sei «die ursprüngliche Vereinbarung über 100 Milliarden US-Dollar unverbindlich und noch nicht endgültig».