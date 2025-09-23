Porsche mit Rekord-Absturz an der Börse

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Der September wird zum Horror-Monat für Porsche! Zuerst flog der deutsche Autohersteller aus dem Leitindex Dax – zu viel an Wert hatte die Luxusmarke verloren.

Jetzt die nächste Hiobsbotschaft: Porsche musste zum Wochenstart am Montag die nächste Gewinnwarnung herausgeben. Als Folge stürzte die Porsche-Aktie an der deutschen Börse so heftig ab wie noch nie zuvor. Kurzzeitig verlor das Wertpapier bis zu 9,3 Prozent. Letztlich ging die Porsche-Aktie mit einem Minus von 7,2 Prozent aus dem Handel. Seit Jahresbeginn hat der Stuttgarter Autobauer damit fast ein Drittel an Wert verloren.

Hintergrund: Porsche verkündete am Montag einen Strategiewechsel. Statt eines neuen Elektro-Flaggschiffs setzt der Konzern plötzlich wieder stärker auf Verbrenner. Ein Kurswechsel, der 3,1 Milliarden Euro Zusatzkosten verursachen dürfte! Hier liest du die Analyse von Blick-Autoredaktor Gabriel Knupfer zum Porsche-Strategiewechsel.