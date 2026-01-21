Nvidia-Aktie unter Druck – wie reagiert CEO Jensen Huang am WEF?

Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk

Nvidia ist der unangefochtene Marktführer für KI-Chips – und deswegen der Börsenliebling der letzten Jahre. Nun aber ist die Aktie des wertvollsten Unternehmens der Welt ins Straucheln geraten. Am Dienstag büsste der Titel 4,3 Prozent ein. Und seit dem Rekordhoch von Ende Oktober 2025 hat das Nvidia-Papier sogar über 16 Prozent verloren.

Der Einbruch am Dienstag ist auf Donald Trump (79) zurückzuführen. Seine ​neuen Strafzölle gegen acht europäische Länder​ im Zusammenhang mit Grönland schürt die Unsicherheit an der Wall Street. Die Märkte befürchten, dass der Handelsstreit zwischen der EU und den USA wiederaufflammt. Darum stossen Anleger gerade Tech-Aktien ab und flüchten sich ​in sichere Häfen wie etwa Gold​. An den Börsen geht zusätzlich die Angst um, dass der KI-Boom in diesem Jahr zum Halt kommen könnte. Einen Ausblick aufs Börsenjahr 2026 von Kollege Nicola Imfeld liest du ​hier​.

Gleichzeitig sieht sich Nivida einer stärkeren Konkurrenz im Chipmarkt ausgesetzt. So hat Advanced Micro Devices (AMD) zuletzt bedeutende Rechenzentrum-Aufträge an Land gezogen, etwa von Open AI.

Nvidia-CEO Jensen Huang (62) ist also gerade etwas unter Druck – und das kurz vor seinem Auftritt am World Economic Forum. Er spricht am Mittwoch um 11.30 Uhr mit WEF-Co-Stiftungsratspräsident Larry Fink (73). Mehr zum Wirtschaftstreffen in Davos findest du ​hier​.