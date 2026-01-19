Schweizer Leitindex SMI startet mit Minus von 0,86 Prozent in die Woche
Michael Hotz, Redakor Wirtschafts-Desk
Donald Trump (79) sorgt mit seinem neuen Zöllen für Unsicherheit an den Börsen: Der Schweizer SMI verliert zum Handelsauftakt 0,86 Prozent. Damit hat der hiesige Leitindex einen Grossteil der Jahresgewinne wieder eingebüsst. Bis letzten Freitag hatte der Swiss Market Index seit Anfang Jahr knapp 1,3 Prozent zugelegt.
Hintergrund sind die Strafzölle von 10 Prozent, die der US-Präsident gegen acht europäische Länder verhängt hat. Damit reagierte Trump auf eine militärische Erkundungsmission dieser Staaten auf Grönland. Konkret treffen die Importzölle Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, die Niederlanden, Finnland und Grossbritannien. Die betroffenen Länder sind sich noch uneins, wie sich auf den neuen US-Zoll reagieren sollen. Hinter den Kulissen bereitet die EU aber einen Gegenschlag vor.
Die Anleger retten sich derweil in sichere Häfen. So sind die Preise für Gold und Silber am Montag auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen. Und auch der Schweizer Franken hat unter anderem gegenüber dem Dollar zugelegt. An der Wall Street tut sich heute hingegen nichts. Die US-Börsen sind wegen des Martin-Luther-King-Feiertages geschlossen.
Trump lässt strafrechtliche Ermittlungen gegen Powell einleiten – Goldpreis auf Rekord
Ulrich Rotzinger, Leiter Wirtschaft Blick
Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank (FED), Jerome Powell, verschärft sich drastisch. Das US-Justizministerium habe die US-Notenbank vorgeladen, es drohe eine Klage aufgrund der Renovierungsarbeiten des FED-Hauptquartiers, meldet die FED.
Powell weist die Vorwürfe in einer Videobotschaft scharf zurück. Indirekt greift er darin US-Präsident Trump an. Er stellt ungewöhnlich deutlich klar, dass dies ein Vorwand sei. Der Zweck sei vielmehr, Einfluss auf die US-Geldpolitik zu nehmen.
Die Märkte reagieren bestürzt. Der US-Dollar hat in der Nacht auf Montag klar an Wert verloren. Der Goldpreis ist zum Wochenauftakt auf ein Rekordhoch von fast 4600 Dollar pro Feinunze gestiegen. Auch die Schweizer Börse SIX öffnete den Handel im Minus.
Der Markt habe die geldpolitischen Risiken im Zuge der politischen Druckmache auf die FED bisher wohl unterschätzt, meint die Commerzbank in einem Kommentar. «Spätestens dieser Schritt sollte aber den ein oder anderen wachrütteln.»
Marktbeobachter Karl Schamotta von Corpay: «Die Enthüllungen markieren eine dramatische Eskalation in den Bemühungen der Regierung, der FED die Beine wegzuschlagen. Das könnte eine Reihe unbeabsichtigter Folgen haben, die den erklärten Zielen von Präsident Trump direkt zuwiderlaufen.»
Amerikanische Chat-Plattform will an die Börse
Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Die Börsen sind zum Jahresanfang auf Rekordjagd. Der Schweizer Leitindex SMI hat am Mittwoch ein neues Allzeithoch erreicht. Der deutsche Dax ist erstmals über die Marke von 25'000 Punkten geklettert. Und auch der Dow Jones und der S&P 500 gingen am Dienstag in New York mit neuen Höchstwerten aus dem Handel.
Insbesondere an der Wall Street sind die grossen Technologieunternehmen grosse Treiber der Börsenrally. 24 der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt sind US-Riesen aus dieser Branche, wie eine Erhebung des Beratungsunternehmens EY ergeben hat. Und jetzt will ein weiteres Tech-Unternehmen aus den Vereinigten Staaten sein Glück an der Börse versuchen: Discord.
Die 2015 gegründete Chat-Plattform hat laut Bloomberg einen vertraulichen Antrag auf einen Börsengang gestellt. Demnach spannt das in San Francisco ansässige Unternehmen für den Schritt an die Wall Street mit den beiden US-Grossbanken Goldman Sachs und JPMorgan Chase zusammen. Discord ist vor allem bei Gamern, Streamern und Programmierern beliebt. Laut eigenen Angaben zählt die Plattform über 200 Millionen aktive Nutzer pro Monat.
SMI stellt kurz vor Weihnachten neuen Rekord auf
Michael Hotz, Redaktor Wirtschafs-Desk
Die Schweizer Börse präsentiert sich wenige Tage vor dem Jahreswechsel in blendender Form: Am Dienstag ist der Leitindex SMI erstmals über die Schwelle von 13'200 Punkten geklettert.
Kurz nach dem Mittag stellte der SMI dann mit gut 13'250 Punkten den neuen Rekord auf. Das bisherige Allzeithoch hatte der Swiss Market Index Anfang März aufgestellt – bis er wegen der Strafzölle von Donald Trump (79) im April auf bis 10'699 Punkte abstürzte.
Heute liegt der SMI 0,6 Prozent im Plus. Verantwortlich für die bisherigen Tagesgewinne sind die zwei Pharma-Schwergewichte. Novartis liegt 1,3 Prozent im Plus, Roche hat 1,1 Prozent zugelegt. Die beiden Basler Konzerne schlossen am Freitag ein Abkommen mit der US-Regierung ab, die ihnen einen Zollaufschub über drei Jahre garantiert. Mehr über das Abkommen erfährst du hier bei meiner Kollegin Janine Enderli.
UBS-Aktie so stark wie seit 17 Jahren nicht mehr – heute Plus 5 Prozent
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Sergio Ermotti (65) hat einen guten Freitagmorgen! Die UBS-Aktie legt im frühen Handel um fast 5 Prozent zu und notiert aktuell bei 35.13 Franken. So teuer war die UBS-Aktie seit 17 Jahren und dem Beginn der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Und dabei haben viele Experten vor weniger als zwei Jahren noch vorhergesagt, dass die UBS-Aktie die 30-Franken-Grenze nicht überschreiten werde, solange der Streit um die Kapitalforderungen des Bundes nicht beigelegt sei.
Fakt ist: Der Streit ist nicht beigelegt. Aber es geht vorwärts. Ein überparteilicher Vorstoss einflussreicher bürgerlicher Politiker schlägt vor, die geplanten Kapitalregeln für die UBS zu entschärfen. Die Bank soll einen Teil möglicher Zusatzanforderungen nicht mit teurem Eigenkapital, sondern mit günstigeren AT1-Anleihen erfüllen dürfen.
Zudem wollen die Parlamentarier der UBS erlauben, gewisse immaterielle Werte wie Software oder Steueranrechnungen weiterhin teilweise an die Kapitalquote anzurechnen – ein Punkt, den der Bundesrat bislang streichen wollte. Gleichzeitig enthält der Vorschlag aber auch Zugeständnisse an die Kritiker der Grossbank: So soll das Investmentbanking klar begrenzt werden, um die Risiken im Konzern im Zaum zu halten. An der Börse kommt der Vorstoss gut an.
Nach aktuellem Stand müsste die UBS nämlich 23 Milliarden Dollar zusätzlich an Eigenkapital bereitstellen, so die Forderung von Finanzministerin Karin Keller-Sutter (61). Es geht dabei um strengere «Too big to fail»-Regeln als Reaktion auf die Notübernahme der angeschlagenen Credit Suisse.
Dieser KKS-Vorschlag schmeckt der UBS-Führung bekannterweise gar nicht. Deshalb kam es zuletzt immer wieder zu Wegzugsgerüchten. UBS-Präsident Colm Kelleher soll sich deswegen gar mit Trumps Finanzminister Scott Bessent (63) getroffen haben. Die Geheimgespräche der beiden haben auch in Amerika für Aufregung gesorgt – die demokratische Senatorin Elizabeth Warren (76) schrieb dem UBS-Präsident diese Woche deswegen gar einen Brief.
Worum es beim UBS-Knatsch genau geht, zeige ich dir in meinem Erklär-Video.
SMI klettert wieder über 13'000 Punkte
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Kurz nach 13 Uhr ist es so weit: Der Schweizer Leitindex durchbricht erneut die Marke von 13'000 Punkten. Nach leichten Kursverlusten zum Wochenstart legt der Swiss Market Index (SMI) bis nach dem Mittag um rund 0,4 Prozent zu. Damit überschreitet er die psychologisch wichtige Schwelle – zum ersten Mal seit März 2025. Erstmals hatte der SMI im letzten Februar einen Handelstag mit über 13'000 Punkten beendet. Mittlerweile ist er wieder unter die Marke gefallen.
Mit den heutigen Zugewinnen setzt der hiesige Aktienmarkt seine seit Mitte November anhaltende Rally fort. Derzeit beflügelt die Aussicht auf eine Zinssenkung in den USA die Börsen. Die US-Notenbank befindet diesen Mittwoch über den Leitzins. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass Fed-Chef Jerome Powell (72) einen kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten nach unten vornehmen wird. Damit sei der Startschuss für das Endjahresrally gefallen, zitiert «Cash» aus einer Markteinschätzung der Zürcher Kantonalbank.
Generell ist es für den SMI ein sehr starkes Jahr. Der Schweizer Leitindex, der eigentlich von eher defensiven Aktien geprägt ist, hat dieses Jahr bereits um 11,6 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Im letzten Jahr waren es bloss rund 4 Prozent.
Bitcoin ist wieder über 90'000 Dollar wert
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Der Bitcoin ist gerade auf Achterbahnfahrt: Nach starken Verlusten stieg die wichtigste Kryptowährung letzten Donnerstag wieder über die Marke von 90'000 Dollar – nur um zum Wochenstart auf 86'000 Dollar abzurutschen. Seither hat sich der Kurs der digitalen Leitwährung aber wieder erholt. Derzeit notiert der Bitcoin bei gut 93'000 Dollar – rund 7 Prozent höher als noch vor einer Woche.
Von einer Trendwende wollen Marktbeobachter indes noch nicht sprechen. So sagte Analyst Timo Emden von Emden Research zur Nachrichtenagentur AWP: «Das leichte Aufatmen könnte schnell wieder in Nervosität umschlagen.» Er erwartet sogar, dass sich der «Crash auf Raten» fortsetzen werde.
Der Hauptgrund für das nervöse Marktumfeld: Das Bitcoin-Unternehmen Strategy des amerikanischen Krypto-Pioniers Michael Saylor (60) hat kürzlich mit einem Notfallszenario Anleger geschockt. Die Firma nannte erstmals Bedingungen, unter denen es zum Notverkauf ihrer Krypto-Reserven kommen könnte.
Gleichzeitig ist es in den letzten Wochen zu Abflüssen bei den Bitcoin-ETFs gekommen, was die Krypto-Kurse belastet hat – und Investoren weiterhin Sorgen bereitet. Trotzdem gibt es derzeit auch im breiteren Markt eine Gegenbewegung. So ist die zweitwichtigste Kryptowährung Ether wieder über die Marke von 3000 Dollar geklettert. Und notiert im Vergleich zur Vorwoche knapp 4 Prozent im Plus. Welche Kryptowährungen sich längerfristig am Markt durchsetzen könnten, erfährst du hier in einem Interview von «Cash».
Bitcoin und KI-Aktien drehen auf
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Ein Crash war das nicht. Aber eine mächtige Korrektur. Der Bitcoin-Kurs fiel vom Rekordwert Anfang Oktober (126'000 Dollar) innert Wochen auf ein 7-Monats-Tief (82'000 Dollar). Am vergangenen Samstag wurde die Talsohle erreicht. Zumindest vorübergehend.
Seither hat die älteste Kryptowährung der Welt wieder zugelegt und in der Nacht auf Donnerstag die 90'000-Dollar-Marke geknackt. Aktuell kostet ein Bitcoin 91'700 Dollar (Stand Donnerstagmittag). Ein Plus von 12 Prozent binnen fünf Tagen.
Getrieben wird die Mini-Rally von der klassischen Börse. Auch an der Wall Street befindet man sich nämlich gerade auf Erholungskurs. Die Tech-Börse Nasdaq legte seit letztem Freitagmittag um 5,5 Prozent zu. Allerdings ist die Woche seit gestern Mittwochabend in New York beendet – Grund ist das Thanksgiving-Wochenende bei den Amerikanern.
Die KI-Sorgen, die den Bitcoin abstürzen liessen, sind also gerade etwas passé. Oder zumindest wieder in den Hintergrund gerückt. Dass sich das schnell ändern kann, wissen die Anlegerinnen und Anleger an der Wall Street.
Sowohl beim Bitcoin als auch bei den Aktienmärkten hilft aktuell aber auch die Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Fed-Zinserhöhung am 10. Dezember in den letzten Tagen wieder angestiegen ist. Senkt Notenbank-Chef Jerome Powell nochmals die Zinsen und macht den Börsianern ein Weihnachtsgeschenk, könnte es gar noch eine Jahresendrally geben. Sowohl bei Aktien wie auch beim Bitcoin. Das sagte auch Kryptoexperte Rino Borini vergangene Woche gegenüber Blick.
Einst gehypte Aktie von Novo Nordisk bricht um 12 Prozent ein
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Der dänische Pharmariese Novo Nordisk war einer der grossen Gewinner des Booms bei Abnehmspritzen. Doch aktuell hat der Konzern aus dem Kopenhager Vorort Bagsværd zu kämpfen. Am Montag stürzte die Aktie um bis zu 12 Prozent ab – auf den tiefsten Stand seit 2021. In diesem Jahr hat das Papier fast 60 Prozent eingebüsst.
Dabei war der Börsentitel von Novo Nordisk lange Zeit unglaublich begehrt. Der Grund: Das Geschäft mit dem Schlankwerden per Spritze hatte sich nach der Pandemie zu einem Milliardenmarkt entwickelt. Und der Pharma-Gigant aus dem Norden hatte mit den Mitteln Wegovy und Ozempic zwei heisse Eisen im Angebot. Entsprechend hatte die Aktie von Novo Nordisk ab 2021 zu einem Höhenflug angesetzt – bis im Sommer 2024. Damals erreichte der Kurs das Rekordhoch von gut 1000 dänischen Kronen, rund 125 Franken. Seither geht es mit der Aktie aber fast nur abwärts.
Die Gründe für die aktuelle Kursflaute: Novo Nordisk wartete am Montag mit schlechten Neuigkeiten auf. Das Abnehmmittel Wegovy hat in einer Alzheimer-Studie nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Gleichzeitig ist der Konzern doppelt unter Druck. Er spürt die wachsende Konkurrenz, weshalb CEO Mike Doustdar (55) seinem Unternehmen im September ein Sparpaket aufbürdete – und einen Abbau von 9000 Stellen verkündete. Zudem drängt Donald Trump (79) in den USA auf tiefere Preise für Abnehmspritzen. Anfang Monat kam es deshalb zu einem Treffen im Weissen Haus. Die Details dazu hat Redaktorin Janine Enderli zusammengefasst.
Bitcoin stürzt in einem Tag um 10 Prozent ab
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Das Krypto-Debakel weitet sich immer mehr aus. Der Bitcoin-Kurs ist mittlerweile unter die 85'000-Dollar-Marke gefallen. Am Freitagmorgen kostete ein Bitcoin noch 83'700 Dollar. Das ist ein Minus von 10 Prozent binnen 24 Stunden. Ein regelrechter Absturz!
Seit dem Allzeithoch im Oktober bei 126'000 Dollar hat Bitcoin nun also schon 34 Prozent eingebüsst. «Es ist ein Cocktail aus verschiedenen Faktoren», sagt Kryptoexperte Rino Borini (52) zu Blick. «Bitcoin korreliert derzeit stark mit US-Tech-Aktien – und dort herrscht grosse Unsicherheit, besonders bei KI-Firmen.»
Zuletzt kam es auch zu Abflüssen bei institutionellen Bitcoin-ETFs. Wann der Abwärtstrend gestoppt wird? Derzeit völlig unklar. Die nächste psychologische Schwelle ist bei 80'000 Dollar. Borini meint: «Kommen keine positiven News in den Markt, nehmen die ETF-Bestände weiter ab, und sollten auch die Aktienmärkte, insbesondere Tech-Aktien, schwächeln, sind Rückschläge bis in den Bereich von 80’000 Dollar möglich.»
Hier liest du mehr zum aktuellen Krypto-Absturz.