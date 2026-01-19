UBS-Aktie so stark wie seit 17 Jahren nicht mehr – heute Plus 5 Prozent

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Sergio Ermotti (65) hat einen guten Freitagmorgen! Die UBS-Aktie legt im frühen Handel um fast 5 Prozent zu und notiert aktuell bei 35.13 Franken. So teuer war die UBS-Aktie seit 17 Jahren und dem Beginn der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Und dabei haben viele Experten vor weniger als zwei Jahren noch vorhergesagt, dass die UBS-Aktie die 30-Franken-Grenze nicht überschreiten werde, solange der Streit um die Kapitalforderungen des Bundes nicht beigelegt sei.

Fakt ist: Der Streit ist nicht beigelegt. Aber es geht vorwärts. Ein überparteilicher Vorstoss einflussreicher bürgerlicher Politiker schlägt vor, die geplanten Kapitalregeln für die UBS zu entschärfen. Die Bank soll einen Teil möglicher Zusatzanforderungen nicht mit teurem Eigenkapital, sondern mit günstigeren AT1-Anleihen erfüllen dürfen.

Zudem wollen die Parlamentarier der UBS erlauben, gewisse immaterielle Werte wie Software oder Steueranrechnungen weiterhin teilweise an die Kapitalquote anzurechnen – ein Punkt, den der Bundesrat bislang streichen wollte. Gleichzeitig enthält der Vorschlag aber auch Zugeständnisse an die Kritiker der Grossbank: So soll das Investmentbanking klar begrenzt werden, um die Risiken im Konzern im Zaum zu halten. An der Börse kommt der Vorstoss gut an.

Nach aktuellem Stand müsste die UBS nämlich 23 Milliarden Dollar zusätzlich an Eigenkapital bereitstellen, so die Forderung von Finanzministerin Karin Keller-Sutter (61). Es geht dabei um strengere «Too big to fail»-Regeln als Reaktion auf die Notübernahme der angeschlagenen Credit Suisse.

Dieser KKS-Vorschlag schmeckt der UBS-Führung bekannterweise gar nicht. Deshalb kam es zuletzt immer wieder zu Wegzugsgerüchten. UBS-Präsident Colm Kelleher soll sich deswegen gar mit Trumps Finanzminister Scott Bessent (63) getroffen haben. Die Geheimgespräche der beiden haben auch in Amerika für Aufregung gesorgt – die demokratische Senatorin Elizabeth Warren (76) schrieb dem UBS-Präsident diese Woche deswegen gar einen Brief.

Worum es beim UBS-Knatsch genau geht, zeige ich dir in meinem Erklär-Video.