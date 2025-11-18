Bitcoin fällt jetzt unter 90'000-Dollar-Marke
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Minus 2,7 Prozent in den letzten 24 Stunden. Minus 15 Prozent in der letzten Woche. Und seit Oktober hat der Bitcoin gar 29 Prozent eingebüsst. Die älteste Kryptowährung der Welt befindet sich gerade im freien Fall. Seit Tagen büsst der Bitcoin quasi ohne Unterbrechung ein. In der Nacht auf Dienstag fiel die Digitalwährung nun unter die 90'000-Dollar-Marke. Im Oktober gabs noch ein neues Allzeithoch bei 126'000 Dollar.
Die Gründe? Ein Cocktail aus makroökonomischer Unsicherheit, institutionellen Mittelabflüssen sowie klassischen Gewinnmitnahmen. Das kommentiert Experte Timo Emden am Dienstagmorgen. Zudem könnte das nachhaltige Unterschreiten der 100'000-Dollar-Marke für einen psychologischen Knacks gesorgt haben. Auch dürfte die baldige Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten bereits jetzt ihre Schatten vorauswerfen.
Im Sog des Bitcoin rauschten auch die anderen grösseren Kryptowährungen nach unten. So notiert etwa die zweitgrösste Kryptowährung Ether mit einem Wochenminus von 17 Prozent derzeit bei knapp 3000 Dollar.
Weiter unter 100'000 Dollar – ist das Bitcoin-Hoch zu Ende?
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Der Bitcoin bröckelt: In der Nacht auf Freitag ist die wichtigste Kryptowährung unter die Marke von 100'000 Dollar gefallen – und verharrt weiterhin darunter. Aktuell notiert sie bei rund 96'300 Dollar.
Damit ist die Bitcoin-Rally der vergangenen Monate zum Stillstand gekommen. Noch im Oktober war die digitale Leitwährung auf ein neues Rekordhoch von 126'000 Dollar geklettert. Bekommt die Erfolgsgeschichte von Bitcoin also ernstzunehmende Risse?
Denn Bitcoin-Grossanleger – sogenannte Whales – tätigten zuletzt viele Verkäufe. Und gleichzeitig verzeichneten ETFs auf Bitcoins zuletzt die zweitgrössten Abflüsse ihrer Geschichte. Alleine an diesem Donnerstag flossen 870 Millionen Dollar ab. Heisst: Beim Bitcoin ist die Luft etwas draussen.
Nur: Analysten sehen darin eher eine temporäre Kurskorrektur aufgrund der schwächelnden Konjunktur – und keinen anhaltenden Niedergang. So sagt Adrian Fritz, Investmentstratege bei der Zürcher Krypto-Firma 21shares: «Diese Entwicklung hat weit mehr mit makroökonomischer Unsicherheit zu tun als mit Veränderungen der Krypto-Fundamentaldaten.»
Sprich: Die Anleger sind zurückhaltender geworden, weil die Chancen auf eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank tiefer einschätzen als auch schon. Erstens hat sich die Federal Reserve zuletzt eher zurückhaltend geäussert. Zweitens hält sich die Teuerung in den USA hartnäckig. Und drittens tappen viele Anleger im Dunkeln, was den Zustand der amerikanischen Wirtschaft angeht. Wegen des Regierungsshutdowns hat sich die die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten verzögert.
Wichtige Stimmen rechnen trotzdem weiterhin damit, dass der Bitcoin-Kurs in Zukunft weiter nach oben gehen wird. So geht die Star-Investorin Cathie Wood (69) vom US-Fondsanbieter Ark Invest davon aus, dass die Krypto-Leitwährung bis 2030 auf 1,2 Millionen Dollar ansteigen wird – bestenfalls. Bitcoin bleibe «die sicherste und dezentralste Form digitalen Geldes» und werde weiterhin als Reservewährung der Krypto-Welt fungieren, so Woods.
On-Aktie legt an einem Handelstag um 18 Prozent zu
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Es ist bisher wahrlich kein gutes Börsenjahr für den Zürcher Sportschuhhersteller On. Bis gestern Mittwoch stand an der New Yorker Börse, wo On gelistet ist, ein Jahresminus von 37 Prozent zu Buche.
Es ist bemerkenswert: Da sind die US-Börsen auf Rekordniveau, doch On verliert ausgerechnet im Jahr der Traum-Renditen viel Geld für seine Aktionäre. Ganz alleine ist man damit allerdings nicht. Denn auch andere Sportartikelhersteller wie Nike (-12 Prozent) oder Adidas (-30 Prozent) schneiden im laufenden Jahr nicht gut ab.
Einerseits sind da Donald Trumps (79) Strafzölle, die die Preise in die Höhe treiben. Und andererseits sind die USA – der wichtigste Absatzmarkt von On – ein beinahe gesättigter Sportschuhmarkt. Hier ist es schwierig, grosses Wachstum zu erzielen.
Jetzt haben die Zürcher, an denen auch Roger Federer (44) beteiligt ist, gute Quartalszahlen vorgelegt. Sowohl der Umsatz als auch der Betriebsgewinn konnte On deutlich steigern. Die Aktie stieg deshalb am Mittwoch an der Wall Street um sagenhafte 18 Prozent. Das Jahresminus beträgt neu nicht mehr 37, sondern noch 25 Prozent. Somit hat man immerhin Adidas aufgeholt. Wie das gute Ergebnis zustande kam, liest du im Artikel von den Kollegen Michael Hotz und Ulrich Rotzinger.
Schweizer Aktienmarkt freut sich auf Zoll-Deal mit Trump
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Die Spatzen pfeifen es schon seit Tagen von den Dächern: Ein Schweizer Zoll-Deal mit US-Präsident Donald Trump (79) steht offenbar kurz bevor. Statt 39 Prozent dürften es neuerdings 15 Prozent sein. Das würde die Schweizer Exportwirtschaft massiv entlasten. Und deshalb ist auch die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt gerade durchwegs positiv.
Der SMI legte am Dienstag um fast 2 Prozent zu und steht am Mittwoch wieder bei einem Plus von 0,7 Prozent (Stand Mittwochmittag). Seit Freitag ist der Schweizer Leitindex gar um 4 Prozent angestiegen.
Die grössten Profiteure sind die Hersteller von Luxusgütern. Richemont beispielsweise legte am Mittwochmorgen um weiter 2,3 Prozent zu, nachdem man bereits am Dienstag ein kleines Kursfeuerwerk gezündet hatte. Und die Swatch-Aktie hat seit Freitag um knapp 9 Prozent zugelegt.
Dass gerade die Luxusgüterkonzerne vom anstehenden Zoll-Deal mit den USA profitieren, folgt einer gewissen Logik. Sie waren es, die das Abkommen mit Trump in den letzten Tagen forcierten. Rolex-Chef Jean-Frédéric Dufour (57) dient als gutes Beispiel: Seine guten Bezeihungen zum US-Präsidenten sind kein Geheimnis. Auch Dufour war unter den Wirtschaftsbossen, die Trump vergangene Woche empfangen hatte.
Mit im Gepäck hatte Dufour eine exklusive Rolex-«Desk Clock» – als Geschenk für Trumps Presidential Library. Trump dankte es Dufour, indem er Rolex an einer späteren Medienkonferenz lobte: «Sie waren immer nett zu mir.» Zwar ist Rolex selbst nicht an der Börse kotiert, doch vom Zoll-Deal wird auch Dufour direkt profitieren.
Angst vor KI-Blase nimmt zu – Wall Street nervös
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
An der Wall Street wuchs diese Woche die Sorge, dass sich rund um Künstliche Intelligenz (KI) eine Überhitzung anbahnt. In dieser Woche gerieten vor allem US-Techwerte mit KI-Bezug merklich unter Druck. Der weltgrösste Chip-Hersteller Nvidia beispielsweise verlor in nur fünf Tagen 10 Prozent. Der Tech-Index Nasdaq fiel auf Wochenfrist beinahe um 4 Prozent. Und in Asien verlor die SoftBank-Gruppe – eines der KI-Schwergewichte Asiens – seit Montag ganze 20 Prozent.
Goldman-Sachs-Chef David Solomon warnte diese Woche denn auch medienwirksam vor einer «wahrscheinlichen» Korrektur von 10 bis 20 Prozent an den Aktienmärkten. Allerdings nicht zwingend unmittelbar, aber innerhalb der nächsten zwei Jahre. Auch der Internationale Währungsfonds und die Bank of England mahnten abermals zur Vorsicht.
Die Angst vor einer KI-Blase dominiert an der Wall Street seit Wochen. Sie wird gar als das «grösste Extremrisiko» an den Finanzmärkten bewertet – gefährlicher als die Inflation, Donald Trumps (79) Strafzölle oder sogar potenzielle Kriege. Zu diesem Schluss kamen die wichtigsten Hedgefonds-Manager dieser Welt in einer Mitte Oktober publizierten Umfrage der Bank of America.
Aber es gibt auch Gegenstimmen, die sich von den Kursverlusten diese Woche nicht die Stimmung verderben lassen wollen. Kiran Ganesh, Multi-Asset-Stratege bei der UBS, verwies im Gespräch mit dem US-Sender «CNBC» auf die bislang geringe Volatilität trotz hoher Erwartungen. Die Schwankungen seien «normal» nach einer Phase starker Kursgewinne. «Das grössere Bild bleibt positiv», ist Ganesh überzeugt.
Auch in der Schweiz werden die KI-Ängste nicht negiert, wie diese Einschätzung von Blick von Mitte Oktober zeigt. Welche Auswirkungen das Treiben an der Wall Street auf Kleinanleger und unsere Pensionskassen haben könnte, liest du hier.
Bitcoin fällt kurzfristig unter 100'000 Dollar
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Der grosse Hype um Kryptos ist ins Stocken geraten: Der Kurs von Bitcoin, der wichtigsten Kryptowährung, ist in der Nacht auf Mittwoch unter die psychologisch wichtige Marke von 100'000 Dollar gefallen. Am Tiefpunkt notierte er noch bei gut 99'000 Dollar – so tief wie seit Juni nicht mehr. Mittlerweile hat sich die digitale Leitwährung wieder etwas erholt und liegt bei 102'000 Dollar – deutlich unter dem Allzeithoch von über 125'000 Dollar vor einem Monat.
Was ist also los in der Kryptobranche? Es fehlen derzeit die positiven Nachrichten, die den Hype weiter befeuern. Gerade der vorsichtige Ausblick des US-Notenbankchefs Jerome Powell (72) auf weitere Zinssenkungen in den USA beim letzten Leitzinsentscheid sorgte bei den Anlegerinnen und Anlegern für wenig Begeisterung. Private investieren deshalb weniger in digitale Währungen.
«Vorerst ist weiterhin etwas Konsolidierung angesagt», bilanzierte deshalb Adrian Fritz, Leiter Research beim Schweizer Krypto-Anbieter 21Shares, in einem Interview mit «Cash». Langfristig rechnet er aber damit, dass es beim Bitcoin weiter aufwärts gehen wird – wie genau, erfährst du hier.
Nvidia knackt neuen Mega-Rekord: Konzern ist 5 Billionen Dollar wert!
Nathalie Benn, Redaktorin Wirtschafts-Desk
Beim wertvollsten Unternehmen der Welt purzeln die Rekorde: Jetzt hat der Chipkonzern Nvidia mit Sitz im kalifornischen Silicon Valley als erstes Unternehmen der Menschheitsgeschichte die Marke von fünf Billionen US-Dollar an Börsenwert geknackt. Die vorherige Billionen-Marke hatte das Unternehmen erst Anfang Juli durchbrochen. Den Ausschlag für den Rekord gab im frühen US-Handel an der Börse ein Plus der Nvidia-Papiere von gut vier Prozent. Seit April stieg der Aktienkurs von 96 auf nun über 211 Dollar und hat sich damit mehr als verdoppelt.
Der KI-Boom spielt Nvidia in die Hände: Die Chip-Systeme der Firma rund um Chef Jen-Hsun Huang (62) werden auf der ganzen Welt für das Training von Anwendungen mit KI verwendet. Schwergewichte wie Google oder der Facebook-Konzern Meta füllen damit ganze Rechenzentren, aber auch KI-Start-ups wie die ChatGPT-Erfinderfirma OpenAI sind Kunden von Nvidia. Entsprechend ist der Konzern der klare Chip-Marktführer. Nvidia-Boss Huang ist deshalb zuletzt auf grosse Shoppingtour unter den Tech-Giganten gegangen, wie Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschaft-Desk, analysiert hat.
Der grosse Test steht für die Nvidia-Aktie in rund drei Wochen an: Der Konzern kommuniziert am 19. November seine Quartalszahlen. Die Erwartungen werden riesig sein.
Argentinische Börse legt um 18 Prozent zu
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Argentiniens Finanzmärkte reagieren mit einem Kurssprung auf den Wahlsieg von Präsident Javier Milei (55). Nach den Zwischenwahlen vom Sonntag, bei denen seine Partei «La Libertad Avanza» rund 40 Prozent der Stimmen holte, legte der Leitindex S&P Merval in Buenos Aires im vorbörslichen Handel um 18 Prozent zu.
Auch an der Wall Street schossen argentinische Titel vorbörslich in die Höhe: Banco BBVA Argentina (+35 %), Grupo Financiero Galicia (+35 %), Banco Macro (+34 %) und YPF S.A. (+25 %) zählten zu den grössten Gewinnern.
Die Euphorie folgt auch auf die Bestätigung, dass die USA ein Hilfspaket im Umfang von 20 Milliarden Dollar freigeben. Präsident Donald Trump hatte die Finanzhilfe von Mileis Erfolg abhängig gemacht. «Wenn er verliert, werden wir nicht mehr grosszügig sein», hatte Trump zuvor gewarnt.
Milei sprach von einem «historischen Tag» und versprach, «den Aufbau des grossen Argentiniens» fortzusetzen. Er kann mit dem Ergebnis seine wirtschaftsliberale Reformagenda nun fortsetzen. Der radikale Sparkurs hat die monatliche Inflation bereits stark eingedämmt. Doch die Wirtschaft bleibt angeschlagen, und die Auslandsschulden betragen über 300 Milliarden Dollar.
Bemerkenswert: Hintere Mileis radikalem Wirtschaftsprogramm steckt mit Federico Sturzenegger ein Argentinier mit Wurzeln im Appenzell. Auch er kann nun Argentiniens Wirtschaft 2.0 weiter mitgestalten.
Sorgen wegen KI-Boom: «Das ist die grösste Blase der Weltgeschichte!»
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Zehn Start-ups. Nicht einmal einen Cent Gewinn. Aber über eine Billion Dollar an Börsenwert zugelegt. In nur zwölf Monaten. Das hat die «Financial Times» kürzlich berechnet – um die Auswüchse des KI-Booms darzustellen.
Der jüngste Hype um künstliche Intelligenz (KI) kennt tatsächlich kaum Grenzen. Der Tech-Index Nasdaq hat seit Donald Trumps (79) globalem Zollhammer im April um über 48 Prozent zugelegt. Das Wachstum wird hauptsächlich getrieben von Spekulationen und Hoffnungen in KI.
Der Glaube von Experten und Anlegern: KI wird die Wirtschaft so verändern, wie keine andere Technologie zuvor. Und wenn das passiert, werden die KI-Firmen Gewinne abschöpfen, die man noch nie zuvor gesehen hat.
Doch was passiert, wenn es im KI-Sektor zu Enttäuschungen oder Verzögerungen kommt? Klar, denkt man bei dieser Entwicklung automatisch an die Dotcom-Blase der 90er-Jahre zurück. Damals wurden die Börsenkurse von Internetfirmen in die Höhe getrieben – selbst eine einfache Webseite reichte für ein Unternehmen bereits aus, um an den Aktienmärkten zuzulegen. Schliesslich platzte die Blase, viele Internetfirmen gingen Konkurs und die Börsenkurse brachen ein.
Laut dem britischen Analysten Julien Garran ist die KI-Blase aktuell noch viel gefährlicher als die Dotcom-Blase. In einem aktuellen Report spricht er von der «grössten und gefährlichsten Blase aller Zeiten». Das Ausmass der Fehlinvestitionen sei 17-mal grösser als beim Platzen der Dotcom-Blase – und viermal grösser als jene 2008 auf dem US-Immobilienmarkt.
Andere Experten sehen es weniger dramatisch als Garran – und sind sich sicher: Langfristig werden die Börsenkurse der KI-Firmen nur noch weiter steigen. Kurzfristig seien Korrekturen von bis zu 20 Prozent möglich.
Klar ist: Auch nach dem Platzen der Dotcom-Blase gab es Giganten wie beispielsweise Amazon, die sich behauptet haben. Aber sehr viele Firmen sind damals für immer verschwunden. Der Unterschied zu damals, laut Garran: Heute stehe nicht Innovation, sondern reine Spekulation im Zentrum. Sein vernichtendes Fazit im Interview mit CNN: «Diese Blase ist das Gegenteil von gesellschaftlichem Fortschritt.»
Faule Kredite in den USA aufgetaucht – Schweizer Banken unter Druck
Von Nicola Imfeld. Teamlead Wirtschafts-Desk
Am Schweizer Aktienmarkt herrscht am Freitag dicke Luft: Der SMI verliert am Vormittag 1,4 Prozent und notiert um 10 Uhr bei 12'523 Punkten. Besonders hart trifft es Schweizer Finanzwerte: Die Aktie der Partners Group stürzt um 4,2 Prozent ab, der UBS-Titel verliert 2,9 Prozent, jener von Julius Bär 3,6 Prozent. Auch Versicherer wie Swiss Re und Zurich geraten mit bis zu 2,5 Prozent ins Minus.
Hinter den merklichen Kursverlusten bei Schweizer Banken stecken Sorgen in den USA. Dort hat der Leitindex Dow Jones am Donnerstag nach einem anfänglichen starken Plus plötzlich mächtig ins Minus gedreht. Der Grund dafür: Mehrere US-Finanzinstitute haben am Donnerstagmittag US-Ortszeit überraschend Kreditprobleme offenbart – und damit Erinnerungen an die Bankenkrise von 2023 geweckt. Damals kollabierten plötzlich drei mittelgrosse US-Banken. Die bekannteste davon war die Silicon Valley Bank (SVB).
Jetzt geht es wieder um Regionalbanken. Konkret: Zions Bancorp und Western Alliance Bancorp. Sie haben faule Kredite in zweistelliger Millionenhöhe offengelegt – Kredite, die über Fonds von Investmentmanagern liefen. Die beiden Banken werfen den Fonds-Managern vor, Darlehen zum Ankauf von schlecht abgesicherten Hypotheken zweckentfremdet zu haben. Die Beschuldigten weisen alle Vorwürfe zurück.
Auch wenn die Summen vergleichsweise klein sind, reagierten Investoren an der Wall Street sofort: Die 74 grössten US-Banken verloren an einem Tag über 100 Milliarden Dollar an Börsenwert. JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnte bereits: «Wenn man eine Kakerlake sieht, gibt es meist noch mehr.» Jeder sollte laut Dimon jetzt gewarnt sein. Zions Bancorp verlor am gestrigen Donnerstag 13 Prozent, Alliance Bancorp 11 Prozent.
An der Wall Street kommen die Abschläge zu einem Zeitpunkt, wo die Aktienkurse einen Rekord nach dem anderen brechen. Was an der New Yorker Börse gerade abgeht – und warum die Crash-Sorgen steigen –, liest du hier in meiner Analyse.