Tesla-Aktie legt kräftig zu
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Die Börse ist in Lauerstimmung. Sowohl in der Schweiz als auch in den USA warten die Anlegerinnen und Anleger auf den Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed, der am Mittwochabend (Schweizer Zeit) kommt. Die Börsianer erwarten, dass Notenbankchef Jerome Powell (72) den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senkt. Auch eine Senkung von 0,5 Prozentpunkte gilt nicht als ausgeschlossen.
Obwohl es Anfang Woche an den Märkten eher ruhig zu und hergeht, gibts eine prominente Ausnahme: Tesla. Die Aktie des Elektroautobauers legte am Montag kräftig zu und stieg um 3,6 Prozent auf 410 Dollar. Allein in den letzten fünf Tagen stieg der Tesla-Kurs um satte 17,6 Prozent!
Hintergrund ist der Aktienzukauf von Chef und Gründer Elon Musk (54). Er hat vergangene Woche Tesla-Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar gekauft. In meinem Artikel von Montagnachmittag liest du mehr dazu.
Aktien von Rüstungskonzerne legen gerade mächtig zu
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Säbelrasseln in Europa! Russlands Ex-Präsident Dimitri Medwedew und der einflussreiche Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verschärfen dieser Stunden die Rhetorik: «Die Nato befindet sich de facto im Krieg mit Russland. Das ist offensichtlich und bedarf keiner Beweise», behauptete Medwedew am Montagvormittag. Hintergrund sind 19 russische Drohnen, die am letzten Mittwochmorgen in den Nato-Luftraum über Polen eingedrungen und abgeschossen worden sind.
Seit dieser Eskalation stehen die Aktien der grossen westlichen Rüstungskonzerne hoch im Kurs. Rheinmetall legte an der Börse seit Mittwochmorgen um 8 Prozent zu – die Aktie kletterte auf über 1940 Euro und erreichte gar ein neues Rekordhoch! Deutschlands grösster Rüstungskonzern steht ausserdem vor der Übernahme der Marinesparte der Bremer Werftengruppe Lürssen, was den Kurs weiter anheizt.
Auch der Aktienkurs des britischen Unternehmens BAE Systems legte letzte Woche stark zu. Mit einem Anstieg von 11 Prozent steht auf Jahressicht nun gar ein Plus von über 72 Prozent zu Buche. Der italienische Rüstungskonzern Leonardo Spa (+10 Prozent) und der schwedische Rüstungskonzern Saab (+5 Prozent) legten ebenfalls stark zu.
Wie Donald Trump (79) auf die Kriegsrhetorik aus Russland reagiert und was die Europäer nun tun können, analysiert Auslandsredaktor Guido Felder in seinem Artikel.
Argentinischer Aktienmarkt bricht um mehr als 10 Prozent ein
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Der argentinische Aktienmarkt lief im abgelaufenen Jahr auf Hochtouren: Der Leitindex S&P Merval stieg um 160 Prozent in lokaler Währung respektive 116 Prozent in Schweizer Franken – kein anderer Leitindex dieser Welt hatte eine bessere Performance. Die Kollegen von cash.ch haben damals dem argentinischen Aktienmarkt eine grössere Analyse gewidmet.
Im laufenden Jahr siehts aber deutlich schlechter aus: Der S&P Merval ist seit Januar um 33 Prozent gefallen. Besonders heftig war der Tagesabsturz Anfang Woche: minus 11 Prozent! Auch die in Dollar ausgegebenen argentinischen Staatsanleihen fielen am Montag deutlich.
Der Hintergrund waren die Wahlen in der Provinz Buenos Aires – also die Region rund um die argentinische Hauptstadt. Sie macht fast 40 Prozent der Wählerschaft des ganzen Landes aus. Das Ergebnis: Präsident Javier Milei (54) wurde mächtig abgestraft. Seine Partei blieb weit hinter den Erwartungen zurück – die linksgerichtete peronistische Opposition hängte Milei um 13 Prozentpunkte ab.
Das Ergebnis enttäuschte die Anleger. Sie setzen auf Mileis straffen Wirtschaftsplan, mit dem der erzkonservative und umstrittene Präsident Argentiniens Wirtschaft fit trimmen will. Wie erfolgreich sein erstes Amtsjahr war, liest du hier.
Aktie von Krypto-Firma des Trump-Clans stürzt ab
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Nach dem starken Börsendebüt folgte der Niedergang: Am Mittwoch war die Aktie von American Bitcoin erstmals an der Tech-Börse Nasdaq gelistet – und hatte den Tag mit einem starken Plus von gut 16 Prozent beendet. Bereits am zweiten Handelstag drehte der Kurs des Krypto-Schürfers dann deutlich ins Negative. Er brach um über 20 Prozent ein auf noch 6.41 Dollar pro Aktie.
Hinter American Bitcoin stecken zwei Söhne des US-Präsidenten, Eric Trump (41) und Donald Trump Jr. (47). Gemeinsam halten die beiden 20 Prozent am Unternehmen, das auf das Schürfen und Handeln von Bitcoins spezialisiert ist. Was genau hinter dem Krypto-Projekt steckt, erkläre ich dir in diesem Artikel.
Die Aktie von American Bitcoin dürfte weiter unter Druck bleiben. Zwar war der Bitcoin erst Mitte August auf einen neuen Höchststand von etwas über 124’000 Dollar geklettert, seither hat die digitale Leitwährung aber rund 10 Prozent eingebüsst.
Auch andere börsennotierte Krypto-Mining-Firmen mussten zuletzt ebenfalls starke Verluste hinnehmen. Eine zentrale Frage ist, welchen Einfluss die Strahlkraft des Trump-Clans auf die Aktie von American Bitcoin hat.
Google-Aktie schiesst nach Kartellurteil in die Höhe
Von Nathalie Benn, Redaktorin Wirtschafts-Desk
Der Google-Mutterkonzern Alphabet schloss an der New Yorker Wall Street gestern Dienstag mit einem leichten Minus von 0,7 Prozent. Erst nach Börsenschluss kam dann die Wende: Der Kurs drehte deutlich ins Plus.
Auslöser war ein für das Unternehmen wichtiger Gerichtsentscheid in Washington: US-Richter Amit Mehta bestätigte zwar Googles Such-Monopol, lehnte aber Donald Trumps Forderung nach der Zerschlagung des Techkonzerns ab. Google muss sich nicht vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android trennen. Die Nachricht löste im nachbörslichen Handel einen Kurssprung von bis zu acht Prozent aus.
Markiert das Ergebnis die Trendwende in einem zuletzt schwierigen Umfeld für die eigentlich hochgepriesenen Aktien der Techgiganten? Jüngst haperte es nämlich beim Chiphersteller Nvidia: Vergangenen Mittwoch meldete der Chipriese ein Umsatzplus von 56 Prozent auf 46,7 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. Damit übertraf er die Erwartungen klar, auch im Quartalsvergleich legte der Umsatz um sechs Prozent zu. Die Reaktion der Märkte fiel jedoch verhalten aus: Die Aktie verlor nachbörslich rund drei Prozent.
Parallel dazu zeigt sich auch der Nasdaq als Indikator für die verhaltene Stimmung an den Tech-Märkten: Dieser fiel am Dienstag um etwa 0,8 Prozent, während der Nasdaq 100 sogar bis zu 1,9 Prozent verlor – vor allem Titel wie Nvidia und Amazon belasteten die Performance des Index.
Nach CEO-Knall: Nestlé an der Börse abgestraft
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Gestern Abend kam es zum Paukenschlag beim Schweizer Lebensmittelriesen: Der Verwaltungsrat von Nestlé hat CEO Laurent Freixe (63) mit sofortiger Wirkung entlassen. Als Reaktion darauf ist die Aktie im frühen Handel am Dienstagmorgen um 3 Prozent gefallen und hat sich unter der 74 Franken-Marke eingependelt.
Der Abgang von Freixe kommt mit vielen Nebengeräuschen. Nach nur einem Jahr an der Spitze beim grössten Lebensmittelkonzern der Welt musste der Nestlé-Veteran – er arbeitete seit 1986 für das Unternehmen – abrupt gehen. Freixe stolperte über eine Liebesbeziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin, wie die Kollegen Patrik Berger und Ulrich Rotzinger schreiben.
Neu und per sofort übernimmt der aktuelle Nespresso-Chef Philipp Navratil (48). Er hat schon sein gesamtes Berufsleben bei Nestlé gearbeitet. Wer Navratil ist, liest du im Artikel von Kollege Fabrice Obrist.
Mit dem heutigen Kurstaucher setzt der Lebensmittelmulti den Abwärtstrend an der Börse fort. Nach einem Zwischenhoch zu Beginn des Jahres im Frühling hat Nestlé seit April rund 18 Prozent an der Börse eingebüsst.
Nvidia-Aktie fällt nach Quartalszahlen – neuer Rekord an der Wall Street
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Die Wall Street hat diese Woche vor den Nivdia-Quartalszahlen gezittert – kurz nach Handelsschluss am Mittwochabend hatte das Warten ein Ende: Dank des KI-Booms ist das Geschäft des Chipkonzerns weiter rasant gewachsen. Von April bis Juni 2025 sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 56 Prozent auf 46,74 Milliarden Dollar.
Nvidia übertraf damit Erwartungen der Wall Street. Im Vergleich zum Quartal davor gab es ein Plus von sechs Prozent. Mehr zum Ergebnis – und wie es zustande kam – liest du hier.
Die Reaktion der Märkte: verhalten. Die Analysten sind besorgt wegen Donald Trumps (79) Strafzöllen und Nividias China-Geschäft. Der US-Präsident schränkt den Verkauf von KI-Chips in die Volksrepublik stark ein. Im zweiten Quartal hat der Konzern von CEO Jen-Hsun «Jensen» Huang (62) dorthin keinerlei Computerchips geliefert, auch fürs aktuelle Quartal rechnet Nvidia mit einem Komplettausfall. Die Nvidia-Aktie verlor wohl auch deshalb im nachbörslichen Handel rund drei Prozent. Allerdings ist der Aktienkurs seit dem Zwischentief Anfang April um rund 60 Prozent gestiegen – eine Gewinnmitnahme von Anlegern käme laut Marktbeobachtern wenig überraschend.
Die allgemeine Lage an der Börse ist in dieser Woche verhalten positiv. Der SMI legte gestern Mittwoch leicht zu. Und in New York hat der S&P 500 einen neuen Rekord aufgestellt und steht aktuell bei 6481 Punkten.
Wall Street bibbert vor den Zahlen von Chip-Riese Nvidia
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Ist es die Ruhe vor dem grossen Sturm? An den europäischen Aktienmärkten herrscht aktuell weitestgehend Stillstand. Der Schweizer Leitindex SMI hat heute bis jetzt 0,3 Prozent zugelegt, der deutsche Dax um 0,2 Prozent nachgegeben. Wenig deutet darauf hin, dass dieser Mittwoch eigentlich der bisher wichtigste Börsentag des Jahres ist. Der Grund: Der US-Chiphersteller Nvidia legt am späten Abend Schweizer Zeit seine Quartalszahlen vor.
Wenn also Nvidia-Chef Jen-Hsun «Jensen» Huang (62) am Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien das Ergebnis präsentiert, schaut die globale Anlegerschaft ins Silicon Valley. Klar ist: Die Zahlen werden gut sein. Die entscheidende Frage ist bloss, wie gut. Denn die Markterwartungen sind riesig: Analystinnen und Analysten prognostizieren einen Umsatz von 46 Milliarden Dollar – über 50 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.
Nvidia ist der grosse Profiteur des Booms von künstlicher Intelligenz: Der Konzern ist Marktführer bei der Produktion von leistungsstarken KI-Chips. Dadurch reitet der Tech-Riese von einer Erfolgswelle zur nächsten – und hat sich zu einem echten Monstrum entwickelt. Mit einem Börsenwert von 4,4 Billionen (!) Dollar ist Nividia das wertvollste Unternehmen der Welt.
Entsprechend bewegt der KI-Riese ganze Märkte. Er macht 8 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aller Unternehmen im breiten US-Index S&P 500 aus. Die Nvidia-Aktie ist die wichtigste der Welt, wie Wirtschaftsredaktor Robin Wegmüller hier analysiert hat. Ein kleines Zucken von ihr reicht aus, um die Wall Street ins Wanken zu bringen. Wegen dieser Abhängigkeit der US-Börsen von Nvidia und anderen Tech-Giganten gibt es jetzt auch Stimmen, die vor einer KI-Spekulationsblase warnen. Ich habe dazu kürzlich eine Analyse gemacht.
Aktuell läuft es bei der Aktie von Nvidia aber wie geschmiert. Seit einem Taucher Anfang April wegen des damaligen Zollhammers von Donald Trump (79) hat sie bereits wieder über 90 Prozent zugelegt. Aufs ganze Jahr gesehen beträgt das Plus 31 Prozent. Je nach Quartalszahlen kann der Kurs anschliessend aber stark ausschlagen – nach oben oder nach unten.
Börsen-Ende für Chinas Immo-Gigant Evergrande
Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk
Der Immobilien-Kollaps in China beschäftigte 2021 und 2022 die Welt. Seither ist es um Evergrande etwas ruhiger geworden, doch der Immobilienkonzern schaffte es nie mehr aus der Krise. Jetzt ist nach 15 Jahren Schluss an der Börse. Der Handelsplatz in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong strich den krisengebeutelten Bauträger zum Handelsstart von seiner Liste. Das Unternehmen habe die von der Börse gesetzte Frist für die Wiederaufnahme des Handels seiner Aktien versäumt, hiess es in einer Mitteilung.
Der Handel war übrigens bereits seit dem 29. Januar 2024 ausgesetzt. Dies, nachdem ein Gericht in Hongkong nach einer Klage ausländischer Gläubiger entschieden hatte, Evergrande zu zerschlagen. Der Schuldenberg der Firma belief sich auf rund 300 Milliarden US-Dollar.
Neben dem Immobilien- und Börsendebakel zog Evergrande auch noch den chinesischen Fussball-Rekordmeister Guangzhou in den Abgrund. Bekannte Namen wie Tevez, Oscar, Witsel, El Shaarawy, Lavezzi, Yaya Touré, Hamsik, oder Hulk spielten in den 2010er-Jahren für das von Evergrande finanzierte Team. Seit den finanziellen Schwierigkeiten ging es bergab – 2021 erst in die zweite Liga. Und jetzt ist der Klub ganz verschwunden – der chinesische Fussballverband verweigerte ihm die Lizenz.
SMI schliesst nach Powell-Rede mit Mini-Plus
Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk
Der Schweizer Leitindex SMI verabschiedet sich am Freitag mit einem Plus von 0,2 Prozent ins Wochenende. Der heutige Tag stand ganz im Zeichen der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell (72). Beim Jahrestreffen der wichtigsten Zentralbanken-Präsidenten in Jackson Hole öffnete er die Tür für erste Zinssenkungen durch die Fed in diesem Jahr. Wenn du mehr zur Powell-Rede erfahren willst, kannst du meinen Artikel dazu hier lesen.
Interessant dabei: Als um 16 Uhr Powell mit seiner Rede loslegte, kletterte der SMI zuerst in die Höhe. Anschliessend gab er aber wieder nach. Im Gegensatz dazu gewinnen die US-Börsen weiterhin. Der Leitindex Dow Jones ist aktuell über 2 Prozent im Plus. Der breitere S&P 500 hat um 1,6 Prozent und der Tech-Index Nasdaq um 1,9 Prozent zugelegt.