Wall Street bibbert vor den Zahlen von Chip-Riese Nvidia

Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk

Ist es die Ruhe vor dem grossen Sturm? An den europäischen Aktienmärkten herrscht aktuell weitestgehend Stillstand. Der Schweizer Leitindex SMI hat heute bis jetzt 0,3 Prozent zugelegt, der deutsche Dax um 0,2 Prozent nachgegeben. Wenig deutet darauf hin, dass dieser Mittwoch eigentlich der bisher wichtigste Börsentag des Jahres ist. Der Grund: Der US-Chiphersteller Nvidia legt am späten Abend Schweizer Zeit seine Quartalszahlen vor.

Wenn also Nvidia-Chef Jen-Hsun «Jensen» Huang (62) am Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien das Ergebnis präsentiert, schaut die globale Anlegerschaft ins Silicon Valley. Klar ist: Die Zahlen werden gut sein. Die entscheidende Frage ist bloss, wie gut. Denn die Markterwartungen sind riesig: Analystinnen und Analysten prognostizieren einen Umsatz von 46 Milliarden Dollar – über 50 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

Nvidia ist der grosse Profiteur des Booms von künstlicher Intelligenz: Der Konzern ist Marktführer bei der Produktion von leistungsstarken KI-Chips. Dadurch reitet der Tech-Riese von einer Erfolgswelle zur nächsten – und hat sich zu einem echten Monstrum entwickelt. Mit einem Börsenwert von 4,4 Billionen (!) Dollar ist Nividia das wertvollste Unternehmen der Welt.

Entsprechend bewegt der KI-Riese ganze Märkte. Er macht 8 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aller Unternehmen im breiten US-Index S&P 500 aus. Die Nvidia-Aktie ist die wichtigste der Welt, wie Wirtschaftsredaktor Robin Wegmüller hier analysiert hat. Ein kleines Zucken von ihr reicht aus, um die Wall Street ins Wanken zu bringen. Wegen dieser Abhängigkeit der US-Börsen von Nvidia und anderen Tech-Giganten gibt es jetzt auch Stimmen, die vor einer KI-Spekulationsblase warnen. Ich habe dazu kürzlich eine Analyse gemacht.

Aktuell läuft es bei der Aktie von Nvidia aber wie geschmiert. Seit einem Taucher Anfang April wegen des damaligen Zollhammers von Donald Trump (79) hat sie bereits wieder über 90 Prozent zugelegt. Aufs ganze Jahr gesehen beträgt das Plus 31 Prozent. Je nach Quartalszahlen kann der Kurs anschliessend aber stark ausschlagen – nach oben oder nach unten.