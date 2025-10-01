Shutdown in den USA – Auswirkungen an den Börsen

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Seit 6 Uhr Schweizer Zeit – Mitternacht in Washington – ist es offiziell: Die USA stehen still. Republikaner und Demokraten konnten einen Regierungs-«Shutdown» nicht verhindern. Bundesbehörden bleiben zum Auftakt des neuen US-Fiskaljahres am 1. Oktober geschlossen, Hunderttausende von Beamten werden in Zwangsferien geschickt.

Der Goldpreis ist als unmittelbare Reaktion um 0,4 Prozent angestiegen und notiert aktuell bei 3874 Dollar – ein neuer Rekordwert. Es ist die bekannte Flucht in den «sicheren Hafen» Gold. Allerdings bleibt eine heftige Reaktion an den Aktienmärkten bislang aus. Sogar das Gegenteil ist der Fall: Der SMI stieg am Mittwochmorgen kräftig an und steht um 9.45 Uhr bei einem Tagesplus von 1,2 Prozent.

Ganz Europa reagiert gelassen auf die News aus Amerika: Der deutsche Dax (-0,3 Prozent), der französische Cac 40 (-0,1 Prozent) und der britische FTSE 100 (+0,4 Prozent) traden am Mittwochmorgen nur leicht verändert. In den USA, wo die Börsen um 15:30 Uhr Schweizer Zeit öffnen, deuten sich vorbörslich leichte Verluste von 0,7 bis 1 Prozent an.

Das bedeutet: Die Anlegerinnen und Anleger sind wegen des US-Shutdowns nicht nervös. Sollte sich die Regierungskrise von Donald Trumps (79) Administration länger hinziehen, könnte sich das aber noch ändern. Denn aktuell sind die Aktienkurse gerade in Amerika etwas gar luftig – ein Rekord jagt den nächsten. Eine heftige, unmittelbare Reaktion gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich.

Klar: In den USA hat man sich an Shutdowns auch etwas gewöhnt. Diese Budgetblockaden dienen auch als Machtinstrument in der US-Politik, wie mein Kollege Daniel Kestenholz in seinem Artikel aufzeigt.