Am Sonntag verlor Kylian Mbappé mit Real Madrid im Stadtderby. Bereits am Tag darauf schaut er bei seinem neuen Partner On in Zürich vorbei. Die Schweizer Schuhmarke hat den Franzosen als globales Gesicht für ihren Einstieg ins Fussballgeschäft verpflichtet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kylian Mbappé besuchte am Montag den On-Hauptsitz in Zürich für Fotoshootings

Er zeigte sich mit neuen On-Schuhen, Modell kostet 340 Franken

Mbappé ist neuer Markenbotschafter und Investor des Zürcher Unternehmens On

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Superstar-Alarm in Zürich: Am Montagmittag wird Fussballer Kylian Mbappé (27) in Zürich gesichtet. Der französische Stürmer schaute am Zürcher Hauptsitz des Schuhherstellers On vorbei, wie eine Leserin gegenüber Blick berichtet. Um 10.30 Uhr sei Mbappé angekommen. Gut 2,5 Stunden dauerte die Kurzvisite laut der Leserin. «Es herrschte grosse Aufregung», sagt sie zu Blick.

Als der Fussballstar um 13 Uhr den On-Sitz durch den Hintereingang verlässt, wird er von schwarzen Sichtschutzwänden abgeschirmt – aber nur von einer Seite. Der falschen. Die Leserin hat beste Sicht auf die Szene und packt die Gelegenheit beim Schopf. Sie macht kurzerhand zwei Bilder. Darauf schaut Mbappé etwas verdutzt in die Kamera.

In seinen Händen trägt er neue On-Schuhe: Es dürfte sich um das Modell LightSpray Cloudmonster 3 Hyper handeln. Der Spritzschuh entsteht in bloss 6 Minuten – und kostet 340 Franken.

Noch am Sonntag spielte Mbappé mit Real Madrid im Stadtderby gegen Atlético Madrid – in Nike-Tretern, bei denen das Logo abgeklebt war. Die Königlichen verloren das Prestigeduell mit 1:2. Am Tag danach folgte jetzt also der Kurzausflug nach Zürich. Der Weltmeister dürfte die Limmatstadt mittlerweile schon wieder verlassen haben. Am Montag trifft sich nämlich die französische Nationalmannschaft an ihrem traditionellen Hauptquartier in Clairefontaine-en-Yvelines für die anstehenden Spiele in der Nations League. Vom On-Hauptsitz verabschiedete er sich in einer schwarzen Limousine, begleitet von einem SUV.

On greift mit Mbappé im Fussballbusiness an

Auf Anfrage von Blick bestätigt On, dass Mbappé «in diesen Tagen bei uns in den On Labs in Zürich zu Besuch war» – unter anderem für Fotoaufnahmen. Genauere Angaben zu einzelnen Daten und Agendapunkten will die Schuhmarke nicht machen. Aber: «Er wird im Rahmen unserer langfristigen Partnerschaft auch künftig immer mal wieder bei uns in Zürich zu Gast sein», so eine Sprecherin. Laut Blick-Infos dürfte es am Donnerstag gewesen sein.

Erst am Freitag gab On eine Partnerschaft mit Mbappé bekannt. Der Real-Stürmer trennte sich im Sommer nach 19 Jahren von Nike und ist jetzt weltweiter Markenbotschafter der Schweizer Marke. Gleichzeitig soll er direkt mit den Produktentwicklern zusammenarbeiten und künftige Fussballschuhe und Bekleidung testen. On wagt so den Angriff im König Fussball – ganz nach dem Modell mit Roger Federer (45) im Tennis.

Denn wie der «Maestro» wird auch Mbappé Investor beim Zürcher Sportartikelhersteller. «On spielt jetzt im grössten Sport der Welt», sagte Co-Gründer und Co-CEO David Allemann (56) am Sonntag im Interview mit Blick.