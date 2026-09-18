Jetzt ist der Transfer fix: Kylian Mbappé kehrt nach 19 Jahren dem Sportartikel-Riesen Nike den Rücken – und wechselt zur Zürcher Marke On. Diese will nun also auch im Fussball-Business gross mitmischen.

Jetzt greift On auch im grössten Sport der Welt so richtig an! Und zwar mit einem Transfer der besonderen Art: Frankreichs Fussballstar Kylian Mbappé (27) wechselt zum Zürcher Sportartikelhersteller On, wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt gibt. Damit gehen der Stürmer von Real Madrid und Sportartikelhersteller Nike definitiv getrennte Wege – nach 19 Jahren. Der bisherige Vertrag von Mbappé mit dem US-Riesen lief in diesem Sommer aus.

Der französische Weltmeister und Real-Madrid-Star soll nicht bloss Werbung für On machen, heisst es in einer Mitteilung. Mbappé arbeitet direkt mit den Produktentwicklern zusammen und testet künftige Fussballschuhe und Bekleidung. Gleichzeitig wird er weltweiter Markenbotschafter.

Wie lange der Vertrag läuft und was On fürs Engagement von Mbappé bezahlt, ist nicht klar. Man gebe Vertragsdetails sowie finanzielle Rahmenbedingungen grundsätzlich nicht bekannt, teilt eine On-Sprecherin auf Anfrage mit. Die Zusammenarbeit sei geknüpft an eine «wettbewerbsfähige Vergütungsstruktur, die sowohl Bar- als auch Eigenkapital-Komponenten umfasst», heisst es weiter. Sprich: Teil des Deals ist auch eine unternehmerische Beteiligung von Mbappé an On. Er ist also künftig auch Investor – so wie es Tennislegende Roger Federer (45) seit 2019 ist.

«Gemeinsam etwas völlig Neues aufbauen»

«Was mich von Anfang an an On gereizt hat, war die Möglichkeit, gemeinsam etwas völlig Neues aufzubauen», sagt Mbappé. Man wolle mit Innovationen die Grenzen verschieben. «Wir haben einen gemeinsamen Traum, und das ist erst der Anfang.»

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Und Mbappé ist nicht der einzige grosse Name. Thierry Henry (49) wird bei On neuer «Director of Football». Der französische Weltmeister und die Arsenal-Legende arbeitet bereits seit Ende 2025 hinter den Kulissen am Einstieg der Schweizer Marke. Henry soll unter anderem die Strategie, Produktentwicklung und Beziehungen zu Spielern mitprägen.

Auch Sydney Schertenleib mit Millionenvertrag

Der Deal mit der Star von Real Madrid hat sich zuletzt abgezeichnet. Bereits im August gab es Gerüchte, dass On Mbappé unter Vertrag nimmt. Und am Freitagmorgen hat die Laufschuhmarke den neuen Instagram-Account «On.football» eingerichtet – zuerst gänzlich ohne Inhalt. Die jetzige Bekanntgabe der Partnerschaft kommt zu einem günstigen Zeitpunkt: On lädt am Dienstag zu einem Investorentag. Und Mbappé spielt mit seinem Verein am Sonntag im Stadtderby gegen Atlético Madrid.

Mit dem Mbappé-Coup untermalt die in New York notierte Firma ihr Interesse am Fussball-Business. Ende 2025 stattete On Nati-Juwel Sydney Schertenleib (19) mit einem Millionenvertrag aus. Die Barcelona-Spielerin ist für mehrere Jahre Markenbotschafterin. 2019 wagte sich On in die Welt des Tennis und nutzte dafür Federer als Aushängeschild. Jetzt ist die Schweizer Marke heiss auf Fussball – und greift mit dem Franzosen-Duo Mbappé und Henry an.