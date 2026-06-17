In Zug kommen acht Uhren der beliebten Luxusmarke Patek Philippe unter den Hammer. Der Gesamtwert: 350'000 Franken. Um fünf Modelle ist ein Bieterwettstreit entbrannt. Ist doch noch ein Schnäppli möglich?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Zuger Betreibungsamt versteigert acht Luxusuhren mit Schätzwert 350'000 Franken

Eine Patek Philippe Grand Complication erreicht Gebote bis 76'000 Franken

Patek Philippe Jahreskalender ab 24'900 Franken, Rolex-Preise im vierstelligen Bereich

Marian Nadler Redaktor News

Uhrenfans liefern sich gerade ein Wettbieten – auf der Auktionsplattform des Zuger Betreibungsamts. Dieses versteigert aktuell acht Luxusarmbanduhren. Der Schätzwert aller acht Objekte: fast 350'000 Franken. Darunter sind fünf Zeitmesser von Patek Philippe, die alle zwischen 20'000 und 100'000 Franken wert sind.

World Time, Ewiger Kalender, Nautilus

Besonders begehrt ist eine Grand Complication von Patek Philippe. Das aktuelle Höchstgebot für den Zeitmesser der Genfer Luxusuhren-Manufaktur liegt bei 76'000 Franken. Der Startpreis lag bei 60'000 Franken, der Schätzwert ist laut Webseite im Bereich zwischen 70'000 und 100'000 Franken zu verorten.

Der Blick auf Plattformen von Zweitmarkt-Händlern zeigt: Eine gebrauchte Grand Complication gibt es online zwischen 70'000 und 130'000 Franken. Die Preise können, je nach Zustand der Uhr, variieren.

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Schon eher ein Schnäppchen ist das Modell World Time, angefertigt zum 175. Jubiläum von Patek Philippe. Aktuell liegt hier das höchste Gebot bei 50'500 Franken, was ungefähr dem Schätzwert entspricht. Auf Onlinemarktplätzen zahlt man teilweise für dieselbe Uhr um die 80'000 Franken.

Die angebotene Patek Philippe Ewiger Kalender Weissgold gibt es andernorts ab 40'000 Franken. Das war ebenfalls das Startgebot bei der Zuger Behörde. Der momentan Höchstbietende will 48'000 Franken für die Uhr mit «diversen Tragspuren» hinlegen. Den Schätzwert gibt das Betreibungsamt mit 50'000 bis 60'000 Franken an.

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Rolex-Uhren haben einen niedrigeren Startpreis

Auch eine Nautilus von Patek Philippe kann ersteigert werden. Der Preisvergleich mit Onlineanbietern zeigt einen handelsüblichen Preis von ungefähr 66'000 Franken an. Das aktuelle Höchstgebot auf egant-zug.ch liegt knapp über 50'000 Franken. Ein Echtheitszertifikat gibt es nicht.

Ein mögliches Schnäppli ist das Patek-Philippe-Modell Jahreskalender. Das Höchstgebot liegt derzeit bei 24'900 Franken. Trotz Gebrauchsspuren ein guter Preis, woanders werden mindestens 40'000 Franken für ein solches Modell in gutem Zustand aufgerufen.

Druckerpatronen für Super-Sparer

Zudem werden auch noch zwei Rolex-Uhren und eine Breguet auktioniert – und Manschettenknöpfe mehrerer bekannter Marken. Allerdings für kleinere Beträge im drei- und vierstelligen Bereich.

Wer es wirklich billig mag, sollte bei den 16 Druckerpatronen zuschlagen. Dies versteigert das Zuger Betreibungsamt ebenfalls – für aktuell 2 Franken. Die Auktion läuft noch bis zum 21. Juni.