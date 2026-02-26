DE
Waren es Serientäter?
Räuber reissen Mallorca-Tourist Schweizer Luxusuhr vom Handgelenk

Ein Tourist aus Deutschland wurde in Palma de Mallorca brutal bestohlen. Zwei Männer rissen ihm seine IWC-Luxusuhr im Wert von 48'000 Franken vom Handgelenk. Die Diebe entkamen, die Polizei ermittelt.
  • Deutscher Tourist in Palma de Mallorca beraubt, Luxusuhr im Wert von 48'000 Franken gestohlen
  • Die Täter sprachen Arabisch und könnten zu einer Bande gehören
  • 2025 wurden Luxusuhren im Wert von 525'000 Euro auf Mallorca geraubt
Sommerliche Temperaturen, teure Läden, gute Laune: Ein Deutscher flanierte vergangene Woche über die Einkaufsmeile in Palme de Mallorca. 

Plötzlich änderte sich die Stimmung des Touristen schlagartig. Seine Schweizer Luxusuhr vom Modell IWC Portugieser 44 wurde ihm unvermittelt vom Handgelenk gerissen. Zuvor hatten ihn zwei junge Männer angesprochen, wie «Última Hora» berichtet. 

Das Schmuckstück kostet umgerechnet 48'000 Franken. Die Räuber konnten mit ihrer hochpreisigen Beute fliehen, der Mann blieb unversehrt. 

Gehören sie zu einer Bande?

Offenbar könnten die Täter bereits in der Vergangenheit zugeschlagen haben, wie die Zeitung weiter schreibt. Das Opfer habe beschrieben, die Männer hätten Arabisch gesprochen. Nun sichert die Polizei die Aufnahmen der Überwachungskameras. 

Anfang Februar konnte die Polizei eine Gang festnehmen, die 2025 auf Mallorca und Ibiza Luxusuhren für insgesamt 525'000 Euro geraubt hatten, heisst es weiter. 

