Der Konkurs der «Alten Rheinmühle» in Büsingen hätte beinahe eine lange geplante Silberhochzeit platzen lassen. Doch nach ein paar schlaflosen Nächten gibt es ein Happy End.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Traditionslokal «Alte Rheinmühle» in Büsingen seit 30. April geschlossen

Silberhochzeit von Schweizer Paar mit 64 Gästen kurzfristig abgesagt

400 Franken für Probeessen verloren, Ersatzlocation in Amlikon-Bissegg gefunden

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Das ist der Albtraum jedes Hochzeitspaares: Der Wunschtermin auf dem Standesamt steht, das romantische Lokal für ein rauschendes Fest ist gefunden, die Einladungen an Freunde und Familie sind verschickt. Und dann geht kurz vor dem schönsten Tag im Leben das Festlokal pleite!

Ein Albtraum, der für alle, die in der «Alten Rheinmühle» in Büsingen (D) feiern wollten, wahr wurde. «Das war im ersten Moment ein grosser Schreck», sagt die Betroffene Sandra Gansner Lienau (61) zu Blick.

Denn das beliebte Ausflugs- und Hochzeitslokal in der deutschen Enklave ist seit dem 30. April geschlossen, die Bilanz deponiert. Auch die 13 «GaultMillau»-Punkte, der romantische Gastgarten und die 16 Hotelzimmer konnten die Pleite nicht verhindern. Das Lokal war bei Hochzeitspaaren weit über die Region Schaffhausen hinaus sehr beliebt. Ausgerechnet im Wonnemonat Mai müssen sich viele nun nach einer neuen Location umsehen.

Durch Zufall informiert

Wie eben auch Sandra Gansner Lienau und Wolfram Lienau (70). Die beiden haben sich allerdings schon vor 25 Jahren das Ja-Wort gegeben, wollten ihre Silberhochzeit in der «Alten Rheinmühle» feiern. «Wir haben schon letztes Jahr beschlossen, es für unser Jubiläum so richtig krachen lassen», so die glücklich Verheiratete. Gesagt, getan: Im August 2025 bucht das Paar das Lokal inklusive Hotelzimmern für ein rauschendes Fest am 23. Mai mit 64 geladenen Gästen aus dem In- und Ausland.

Doch daraus wird nichts: Einer der Gäste will am 29. April ein Upgrade für sein Zimmer buchen, wird aber vom Personal abgewimmelt, der Betrieb sei pleite. «Als er uns anrief, waren wir auf der Autobahn in Deutschland unterwegs und glaubten erst, er mache einen schlechten Witz», erzählt Gansner Lienau. Der Schock sitzt tief und ein Anruf bestätigt die bittere Wahrheit: Die Silberhochzeit ist geplatzt. «Das hat uns einige schlaflose Nächte gekostet.» Denn an eine Verschiebung ist nicht zu denken, die Flüge der Gäste aus dem Ausland sind längst gebucht.

Auch ein Anruf bei der Gemeinde Büsingen, der die «Alte Rheinmühle» gehört, bringt nichts: Man möge sich doch bitte an den Insolvenzverwalter wenden. «Dass uns niemand aktiv informiert hat und wir aus der Zeitung davon erfahren mussten, das hat uns schon sehr geärgert.»

Grosse Hilfsbereitschaft

Der Anruf des Freundes wegen des Zimmers erweist sich im Nachhinein als Glücksfall, denn er gibt den Gansner Lienaus einen kleinen Vorsprung gegenüber anderen Paaren. «Wir haben noch am Abend des 30. April per Mail erste Anfragen an andere Lokale in der Ostschweiz getätigt.» Auch wenn die Chancen gering sind, so ist die Hilfsbereitschaft gross: «Selbst wer schon ausgebucht war, hat versucht, uns mit Empfehlungen weiterzuhelfen.»

Eine dieser Empfehlungen führt zum Happy End: «Wir feiern nun im «Macardo» in Amlikon-Bissegg TG. Das kostet zwar etwas mehr, aber unser Jubiläum ist gerettet – und der Blick auf Alpstein und Säntis umwerfend», sagt Gansner Lienau erleichtert über die neue Silberhochzeitslocation.

Geld haben die Jubilare keines verloren, einzig die 400 Franken für das Probeessen in den Sand gesetzt. «Doch das Essen war wirklich gut und die Weine hervorragend», so die nach ein paar schlaflosen Nächten wieder glücklichen Silberhochzeiter.