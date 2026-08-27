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Ausfall kurz vor Jubiläum
Webcam von Flugplatz Altenrhein plötzlich offline – was ist da los?

Kurz vor dem 100-Jahr-Fest des Flugplatzes St. Gallen-Altenrhein versagt die Webcam. Seit Mittwochabend herrscht Funkstille – ein technisches Problem? Oder steckt mehr dahinter?
Publiziert: vor 14 Minuten
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Seit Mittwochabend ist die Webcam des Flughafens ausser Betrieb.
Foto: Screenshot

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Flugplatz St. Gallen-Altenrhein feiert ab Freitag 100-jähriges Jubiläum mit Volksfest
  • Webcam seit Mittwochabend ausser Betrieb, Grund für Störung unbekannt
  • Letzte Aufnahmen zeigen Festzelt und Stände, aufgebaut für Jubiläumsfeier
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Moritz MeisterRedaktor Wirtschaft

Ab Freitag soll es auf dem Flugplatz St. Gallen-Altenrhein rundgehen. Denn dann beginnt der Festanlass für das 100-Jahr-Jubiläum des Flughafens. Die Vorbereitungen für das «Volksfest», wie es auf der Flughafen-Website bezeichnet wird, nehmen Fahrt auf.

Webcam-Chaos in Altenrhein

Zumindest liessen die Webcam-Bilder des Flughafens darauf schliessen. Hier konnten aufmerksame Beobachter den Aufbau Schritt für Schritt mitverfolgen – zumindest bis am Mittwochabend um 23.20 Uhr. Doch seither herrscht Funkstille. Die Webcam ist «aktuell ausser Betrieb», heisst es auf der Website von People's, dem Betreiber des Flughafens.

Die letzten noch verfügbaren Aufnahmen zeigen den Flughafen kurz vor Mitternacht in grelles Scheinwerferlicht gehüllt. Ausserdem sind bereits ein grosses Festzelt und weitere kleinere Stände, die anlässlich des Jubiläums aufgebaut worden sein dürften, auf dem Gelände zu erkennen.

Seit Mittwochabend ist die Webcam des Flughafens ausser Betrieb.
Foto: Screenshot peoples.ch

Was ist da mit der Webcam los? Wollen die Flughafen-Verantwortlichen nicht, dass der restliche Aufbau des Festes beobachtet wird? Oder ist ein Privatjet mit einem prominenten Passagier im Anflug auf Altenrhein? Dem Flughafen-Chef selbst war die Panne offensichtlich nicht bekannt. CEO Thomas Krutzler (51) zeigte sich auf Anfrage von Blick überrascht und bedankte sich für den Hinweis. Eine detailliertere Anfrage ist bei ihm noch hängig.

So lässt sich nur darüber spekulieren, ob die Verantwortlichen mit dem Webcam-Ausfall ein grosses Geheimnis um ihr Jubiläumsfest machen wollen. Oder ob es nur ein Zufall ist.

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Viel weniger Tickets verkauft als geplant

Schon die Planung des Events sorgte immer wieder für Turbulenzen. So wurde im Vorfeld des Events bereits der Präsident des Organisationskomitees ersetzt. Und auch der Ticketverkauf verlief bislang nicht nach Plan. Ursprünglich rechnete der Flughafen mit 70'000 bis 100'000 Besuchern während der drei Festtage. Bisher hat er aber bloss 25'000 Tickets verkauft.

Macht nun kurz vor dem Zieleinlauf für das Fest auch noch die Webcam schlapp?

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