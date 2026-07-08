Der schwedische Möbelriese verabschiedet sich nach 24 Jahren von der Kultmöbelserie Malm. Bis 2027 verschwinden Nachttische, Bettrahmen und Kommoden aus dem Ikea-Sortiment. In den Schweizer Filialen läuft bereits der Ausverkauf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ikea streicht ab 2026 grosse Teile der Malm-Serie aus dem Sortiment

Produktion eingestellt, Ausverkauf in Schweizer Filialen mit 25 Prozent Rabatt

Malm seit 24 Jahren beliebt, einige Kommoden bleiben bis mindestens 2027

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Für viele gehört sie zur ersten eigenen Wohnung wie das Billy-Regal oder das Klippan-Sofa: die Kommode aus der Ikea-Möbelserie Malm. Doch jetzt streicht der schwedische Möbelriese den Klassiker aus dem Sortiment. Nach 24 Jahren verschwinden grosse Teile der beliebten Serie aus den Einrichtungshäusern, wie zuerst die «Bild» berichtet hat. Betroffen sind vor allem Schlafzimmermöbel.

Ikea nimmt Nachttische, Bettrahmen sowie viele Kommoden und Schminktische schrittweise bis 2027 aus dem Sortiment. Die Produktion der meisten Modelle wurde bereits eingestellt. In den Filialen läuft jetzt der Ausverkauf. Aktuell gibts in den Schweizer Möbelhäusern von Ikea etwa auf die Kommode mit vier Schubladen 25 Prozent Rabatt – unter dem leicht melancholischen Titel «Goodbye Malm», wie es auf der Ikea-Website für die Schweiz heisst.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ikea will Platz für Neues schaffen

Ganz verschwinden wird die Kultserie Malm allerdings nicht. Einige Kommoden bleiben weiterhin erhältlich. Laut Ikea decken sie «einen Wohnstil ab, für den es bisher keinen passenden Ersatz gibt». Doch warum nimmt der schwedische Möbelriese Malm aus dem Sortiment? Ikea will Platz für neue Produkte schaffen. Die neue Möbelline Storklinta steht bereits in den Läden.

«Die Malm-Kommoden werden im Juli schrittweise vom Markt genommen. Die Bettrahmen im Oktober», sagt eine Sprecherin von Ikea Schweiz zu Blick. Der Ausverkauf läuft derzeit. «Einige Malm-Produkte sind bereits ausverkauft», weiss sie.

Bei den Kunden sorgt der Entscheid bereits für enttäuschte Reaktionen. In den sozialen Medien zeigen sich viele enttäuscht. «Das sind doch die besten Kommoden», schreibt ein Nutzer. Andere können den Schritt kaum glauben: «Ich wollte nächstes Jahr umziehen und mir wieder Malm kaufen.» Wer sich noch ein Möbelstück ergattern möchte, sollte sich also beeilen.

Klassiker Billy nach 40 Jahren modernisiert

Wenn Ikea sein Sortiment ändert, löst das immer wieder Emotionen aus bei Kundinnen und Kunden, die sich über Jahre an die Möbel gewöhnt haben. Das zeigte sich auch 2022, als Ikea den Gestell-Klassiker Billy erneuert hat. 10 Millionen Mal wurden die Regale bereits verkauft. Nach einer Produktionsdauer von 40 Jahren haben die Schweden den Klassiker modernisiert.

Statt Holz- gibts neu Papierfurnier. Das Gestell soll nachhaltiger werden – und die Züglete erleichtern. Konkret: Beschläge und Halterungen für die Regalböden sollen sich leichter auseinanderbauen und neu zusammensetzen lassen.

Wirst du die Malm-Möbelserie vermissen? Hast du schöne Erinnerungen an eine Malm-Kommode oder ein Bett aus der Serie? Dann teile deine Erfahrungen mit uns in den Kommentaren!