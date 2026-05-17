Der Schweizer Konzern MSC steigt mit einem Paukenschlag in den Ölhandel ein: Die Reederei übernimmt die Hälfte der südkoreanischen Sinokor und wird auf einen Schlag einer der grössten Anbieter im globalen Öltankergeschäft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft MSC kauft 50 Prozent der südkoreanischen Reederei Sinokor und expandiert

Sinokor besitzt fast 80 Transportschiffe für Rohöl, etwa 10 Prozent der globalen legalen Flotte

Tagesumsätze von Öltransportern haben sich seit März 2025 durch steigende Ölpreise verdoppelt

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Gianluigi Aponte (85) hat die Mediterranean Shipping Company (MSC) über fünf Jahrzehnte zur weltweit grössten Containerreederei entwickelt. Nun wagt das Genfer Unternehmen den Schritt in ein neues Geschäftsfeld und mischt den Ölhandel gewaltig auf, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Demnach hat eine MSC-Tochtergesellschaft die Hälfte der südkoreanischen Reederei Sinokor übernommen.

Im Vergleich zu MSC ist Sinokor im Containerschiffgeschäft ein Zwerg. Die Südkoreaner haben sich seit 2025 jedoch intensiv auf den Markt für Öltanker spezialisiert. Besonders im Fokus: sogenannte Very Large Crude Carriers (VLCC), die bis zu zwei Millionen Fass Öl transportieren können – das entspricht fast dem zehnfachen Tagesverbrauch der Schweiz.

Direkt ein grosser Player

MSC ist in der Vergangenheit bereits in neue Geschäftsfelder expandiert: So betreibt der Konzern eine der grössten Kreuzfahrtflotten der Welt sowie Luftfracht und zahlreiche Hafenterminals. Nun folgt die Offensive im Ölhandel. «Sie wollen mehr sein als eine Containerreederei. Mit Sinokor kaufen sie sich den Marktzugang und sind auf einen Schlag einer der grössten Anbieter im Öltransport», sagt Simon Heaney, Analyst bei der Unternehmensberatung Drewry gegenüber der «NZZ am Sonntag».

Dabei spielt MSC auch beim Öl direkt bei den Grossen mit. Bis Ende Februar 2026 hatte Sinokor bereits fast 80 VLCC erworben, viele davon älter als zehn Jahre. Laut der auf die Schifffahrt spezialisierten Beratung Drewry entspricht das etwa zehn Prozent der globalen legalen VLCC-Flotte.

Hoher Ölpreis schenkt gewaltig ein

Aponte beweist als Verwaltungsratspräsident einmal mehr ein gutes Näschen. Gerade als seine Reederei massiv ins Ölgeschäft investierte, brach der Iran-Krieg aus. Der Ölpreis explodierte und die Nachfrage nach alternativen Öllieferungen stieg rasant. Der Tagesumsatz eines VLCC hatte sich im März gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.

Der grosse Vorteil von Sinokor: Das Unternehmen hat einen grossen Anteil am freien Spotmarkt für Öltanker – laut Drewry möglicherweise über 30 Prozent. Manche Schätzungen fallen sogar noch höher aus, wenn gecharterte Schiffe dazugerechnet werden. Sprich: Man profitiert direkt von der Preisrallye.