Mehr Restaurants und neue Strände sollen die kleine Karibikinsel noch attraktiver machen. Die Genfer Reederei will zudem eine zweite Insel bauen.

Darum gehts MSC Cruises erweitert Ocean Cay bis Ende 2027 auf den Bahamas

Neuer Adults-only-Strand und vier zusätzliche Restaurants geplant

Ocean Cay bietet aktuell drei Kilometer Strand und acht Badezonen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Der Schweizer Kreuzfahrtriese MSC Cruises von Patron und Milliardär Gianluigi Aponte (85) besitzt auf den Bahamas eine eigene Insel. Weisser Sand, Palmen und Cocktailbars – die Insel Ocean Cay bietet alles, wonach einem im Karibikurlaub der Sinn steht. Jetzt wird das Inselparadies massiv ausgebaut. Zuerst hat unter anderem das Reiseportal Travelnews darüber berichtet.

Die Genfer Reederei investiert kräftig in die Ocean Cay MSC Marine Reserve, wie die Privatinsel offiziell heisst. Neue Restaurants, zusätzliche Strandbereiche und ein verlängerter Pier sollen ab Ende 2027 fertiggestellt sein, wie MSC in einer Medienmitteilung schreibt. Dann können zwei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig auf der Insel anlegen und alle Passagiere zu Fuss auf die Insel können.

Die Insel wurde 2019 eröffnet – und ist für MSC Cruises längst ein zentraler Bestandteil ihrer Karibik-Routen. Das Areal war früher eine industrielle Sandabbauhalde und wurde im Rahmen eines grossen Renaturierungsprojekts in ein marines Schutzgebiet verwandelt.

MSC plant eine zweite Privat-Insel

Schon heute bietet Ocean Cay über drei Kilometer Strand, acht Badezonen, sieben Bars und den «Seakers Food Court» mit Foodtrucks. Künftig wird deutlich aufgerüstet: Geplant sind vier neue Restaurants, darunter ein Spezialitätenlokal, zusätzliche Buffets und Food-Markt-Konzepte. Insgesamt sollen den Gästen bald sieben Restaurants zur Auswahl stehen, heisst es in der Medienmitteilung.

Auch bei den Freizeitangeboten legt MSC nach. Die Familienlagune «Seakers Cove» wird ausgebaut, neu mit Spiel- und Wasserattraktionen. Gleichzeitig entsteht mit «Paradise Sands» erstmals ein Adults-only-Strand – wo sich Erwachsene ohne Kinderlärm entspannen können. Dabei soll es nicht bleiben: MSC arbeitet bereits an einer zweiten Privatinsel auf den Bahamas. Einen Namen hat sie noch nicht, das Konzept soll aber dem von Ocean Cay ähneln.