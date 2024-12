1/4 Die Star of the Seas, das neueste Schiff von RCCL, wird das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt sein – minim grösser als das Schwesterschiff Icon of the Seas. Foto: Royal Caribbean International

Auf einen Blick Kreuzfahrtbranche boomt: 35 Millionen Gäste und für 2025 20 neue Schiffe erwartet

Neue Schiffe bieten spektakuläre Attraktionen wie Wasserrutschen und Achterbahnen

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Kreuzfahrtbranche in der Krise? Von wegen: Die ganzen Nachhaltigkeitsdiskussionen tun der Nachfrage nach Kreuzfahrten keinen Abbruch – auch in der Schweiz nicht. Der internationale Kreuzfahrtverband CLIA rechnet für das aktuelle Jahr mit rund 35 Millionen Kreuzfahrtgästen.

Deshalb rüsten die Reedereien weiter auf. Allein 2025 werden 20 neue Kreuzfahrtschiffe vom Stapel gelassen. Blick präsentiert die Wichtigsten.

Foto: MSC Cruises

MSC World America

Das Schwesterschiff der bereits lancierten MSC World Europa bietet auf 333 Metern Länge Platz für 6762 Passagiere. Highlight: Der «Cliffhanger», auf dem man 50 Meter über dem Meer über die Reling hinaus schaukeln kann. Das Schiff wird mit Flüssiggas (LNG) angetrieben, was deutlich umweltfreundlicher als Schweröl ist. Taufe und Indienststellung erfolgen im April in Miami, mit Reisen in die Karibik.

Foto: Royal Caribbean International

Star of the Seas (Royal Caribbean)

Die Star of the Seas wird neu das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt sein, mit Platz für 5600 Passagiere, einem Wasserpark mit sechs Wasserrutschen, Skywalk, Hochseilgarten und mehr. Das Schiff wird mit LNG betrieben und bietet ab August Karibik-Kreuzfahrten an.

Foto: Tui Cruises

Mein Schiff Relax (Tui Cruises)

Mit diesem Schiff lanciert Tui Cruises eine neue Schiffsklasse namens «Intuition». Das Schiff hat Platz für 4000 Passagiere und besticht mit einem riesigen Sonnenschirm über den obersten Decks. Das Schiff ist mit LNG betrieben. Die Jungfernfahrt erfolgt am 16. März und führt durch europäische Gewässer.

Foto: Princess Cruises/Carnival

Star Princess (Princess Cruises)

Die LNG-betriebene Star Princess kommt ab 4. Oktober im Mittelmeer zum Einsatz und wird Platz für 4300 Passagiere bieten. Sie wird einen «Dome» haben – laut eigenen Angaben die grösste jemals auf einem Kreuzfahrtschiff verbaute Glaskuppel. Diese überdacht einen mehrstöckigen Poolbereich, der sich am Abend in ein Event-Theater mit Bühne verwandelt.

Foto: Norwegian Cruise Line

Norwegian Aqua (NLC)

Das neueste Schiff der Reederei NCL ist um zehn Prozent grösser als die Vorgänger und bietet Platz für 3500 Passagiere. Hingucker: die weltweit erste Kreuzung aus Achterbahn und Wasserrutsche namens «Aqua Slidecoaster». Die Aqua läuft am 26. April zu Karibikkreuzfahrten aus – allerdings mit Schweröl betrieben.

Foto: CELEBRITY CRUISES

Celebrity Xcel

Platz für 3260 Gäste, ein methanolfähiger Antrieb und wie bei den anderen Schiffen der Edge-Klasse der «Magic Carpet», die mobile Plattform an der Seite des Schiffs: Die Celebrity Xcel wird ab November in der Karibik eingesetzt.

Foto: Disney Cruises

Disney Treasure, Destiny und Adventure

Disney expandiert massiv: Am 21. Dezember 2024 stiess die Disney Treasure zur Flotte, am 20. November 2025 folgt die Disney Destiny. Beide bieten Platz für 4000 Passagiere, haben LNG-Antrieb und an Bord Figuren und Attraktionen aus den Disney-, Marvel- und Star-Wars-Filmen. Diese beiden Schiffe werden in der Karibik kreuzen. Im Dezember folgt dann noch die Disney Adventure, ein Umbau der Global Dream der Pleite gegangenen Asia Cruises. Dieses Schiff wird das grösste der Disney-Flotte sein, mit Platz für 6700 Passagiere, und ist in Singapur stationiert.