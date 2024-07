1/2 Die Icon of the Seas ist das absolut grösste Kreuzfahrtschiff, das aktuell auf unseren Weltmeeren kreuzt.

Denis Fried Praktikant Auto & Mobilität

Wer Ideen für die Sommerferien sucht, stolpert früher oder später über Kreuzfahrten. Egal ob Mittelmeer, Karibik oder sogar der Golf von Oman: Ferien auf den schwimmenden Hotelkomplexen sind überall zu finden. Und das nicht ohne Grund, denn Kreuzfahrtschiffe scheinen zu boomen. Schaut man sich die zehn grössten Kreuzfahrtschiffe der Welt an, fällt auf, dass acht davon allein in den letzten zehn Jahren fertiggestellt wurden. Den Namen, den man bei den Schiffen am häufigsten liest: Royal Carribean. Der Firma aus Monrovia in Liberia gehören die sieben grössten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Davon sind sechs der Oasis-Klasse zugehörig, das grösste Schiff ist bisher das einzige der Icon-Klasse.

Das Ranking bezieht sich dabei auf die Gross-Tonnage (GT). Diese Zahl, die sich aus dem Volumen aller geschlossenen Räume des Schiffs ableitet, wird bei der Schifffahrt für Regulierungen bezüglich der Besatzung, Sicherheitsmassnahmen oder der Berechnung von Gebühren verwendet und macht sie zudem vergleichbar. Denn anhand von Länge und Breite oder der Passagieranzahl lässt sich die Grösse von Schiffen nur ungenau ableiten. Um sich das besser vorzustellen, bietet sich ein Vergleich mit der Titanic an. Das 46’328 GT grosse Schiff hatte 2240 Personen an Bord – beim kleinsten Schiff unserer Liste wäre das gerade mal die Besatzung! Neben den modernen Riesen würde das legendäre Schiff wohl eher wie ein Beiboot wirken.

1/5 Die Allure war zusammen mit ihrem Schwesterschiff das erste Kreuzfahrtschiff, ...

7 Allure of the Seas

Die Allure stellte 2010 zusammen mit dem Schwesterschiff Oasis nach ihrer Fertigstellung alles in den Schatten. Das Kreuzfahrtschiff war mit 225'282 GT zwar leicht kleiner, aber nicht weniger beeindruckend. So findet man an Bord zwei riesige Theater, die im Inneren oder unter freiem Himmel die maximal 6826 Gäste unterhalten.

1/5 Die Oasis war das grössere der ersten beiden Oasis-Klassen-Schiffe.

6 Oasis of the Seas

Mit 226’838 GT und 360 Metern Länge war die Oasis bei ihrem Debüt 2010 das grösste Kreuzfahrtschiff aller Zeiten. An Deck findet sich neben Einkaufsläden und Restaurants auch ein Park mit bewachsenen Grünflächen. Gross sind auch die 18 Rettungsboote, die auf der Seite des Schiffs angebracht sind. Modern, mit eigenen Antrieben und einer Kapazität von 370 Personen – gerudert wird hier längst nicht mehr.

1/6 Die Harmony wurde nach dem Erfolg der ersten Oasis-Schiffe in Auftrag gegeben.

5 Harmony of the Seas

Dank des grossen Erfolgs der beiden ersten Schiffe der neuen Oasis-Klasse wurde von Royal Carribean ein weiteres Kreuzfahrtschiff in Auftrag gegeben. Die Harmony wurde von der französischen Werft Chantiers de l’Atlantique für rund 1,35 Milliarden Dollar gebaut. Nach viereinhalb Jahren Bau hatte das 226’963 GT grosse Schiff im Mai 2016 seine Jungfernfahrt. Erstmals mit an Bord: die über zehn Stockwerke hohe und damals grösste Rutsche auf See.

1/6 Ein Koloss wie die Symphony braucht viele Crewmitglieder.

4 Symphony of the Seas

Nur zwei Jahre später folgte die Symphony, die mit 228’081 GT noch mal grösser wurde. Um deren Unterhalt zu gewährleisten, sind 2200 Crewmitglieder an Bord. Die sind nicht nur für die Gästebetreuung zuständig, sondern müssen auch die reibungslose Funktion des Antriebs gewährleisten. Dieser setzt sich aus drei Azipod-Propellergondeln zusammen, die je 27’000 PS liefern und eine Reisegeschwindigkeit von 22 Knoten (41 km/h) erreichen. Zum einfacheren Manövrieren sind am Bug vier weitere Triebwerke mit je 75'000 PS verbaut, die zusätzliche seitliche Drehungen ermöglichen und so auch den Wendekreis des Kolosses verkleinern.

Werbung

1/5 Auf den 16 Decks der Wonder findet sich von Spass, ...

3 Wonder of the Seas

Bis Anfang dieses Jahres war die Wonder noch das grösste Kreuzfahrtschiff auf den Weltmeeren und mit 235’600 GT bereits in schier unvorstellbaren Dimensionen unterwegs. Viele Wünsche werden da nicht offengelassen, auf den 16 Decks wurden eine Eislaufbahn, Minigolf, Kletterwände und sogar künstliche Wellen zum Surfen untergebracht. Beeindruckend ist auch das Wassermanagement des Schiffs: Für die maximal 6988 Passagiere werden pro Tag über zwei Millionen Liter Wasser aufbereitet!

1/6 Die Utopia ist das neuste Schiff von Royal Carribean.

2 Utopia of the Seas

Die Utopia ist das neuste Schiff auf der Liste und hatte diesen Juli seine Jungfernfahrt in Canaveral, Florida (USA). Sie ist das grösste Schiff von Royal Carribean, das noch in der Oasis-Klasse eingestuft ist (236’473 GT). Die massiven Ausmasse lassen auch ungewöhnliche Angebote wie Escape Room, Comedy Club oder Laser Tag zu. Passend zur offiziellen Patin des Schiffs, Popstar Meghan Trainor (30), gibts an Bord auch eine grosse Halle für Livekonzerte.

1/11 Die Icon ist seit diesem Jahr offiziell das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt.

1 Icon of the Seas

Die Bilder des grössten Kreuzfahrtschiffs der Welt scheinen auf den ersten Blick nicht echt zu sein. Das erste Schiff der Icon-Klasse überragt mit seinen 248’663 GT alles, was es je gab. Allein in der Länge überragt das Schiff mit 365 Metern die Titanic (269 Meter) um fast 100 Meter. Ganz zu schweigen vom Volumen, das mehr als fünfmal grösser ist! Was aber zuerst ins Auge fällt, wenn man das massive Schiff anschaut, ist der riesige Wasserpark, der sich am Heck befindet: Mit seinen sechs Wasserrutschen ist er der Grösste auf See. Auch der Rest des Schiffs ist voller Superlative und gleicht mit der Maximalbelegung von 7600 Passagieren einer schwimmenden Stadt. Und das ist erst der Anfang: Bereits nächstes Jahr soll die 1,86 Milliarden teure Icon of the Seas ein Schwesterschiff erhalten.