Die Ferienzeit geht oft mit einem erheblichen Stauaufkommen am Gotthard einher. Doch während die Fahrt im Gotthard schier endlos scheint, ist er noch weit vom längsten Strassentunnel der Welt entfernt, wie unsere Übersicht zeigt.

Auf einen Blick Schweiz auf Rang 4 der längsten Tunnel

Norwegen führt die Rangliste vor Japan und China an

Längster Strassentunnel misst 24,5 km, Gotthard-Tunnel erreicht 16,9 km

Die Schweiz ist Tunnelweltmeister. Der Gotthard-Basistunnel stellte bei seiner Fertigstellung 2016 den Weltrekord als längster Eisenbahntunnel der Welt auf – und hält den Titel bis heute. Der Tunnel ist mit seinen 57 Kilometern noch um einiges länger als sein kleiner Bruder, der Gotthard-Strassentunnel. Dieser ist, wenn nicht gerade wieder ein Güterzug entgleist, dafür umso mehr in den Medien: Immer pünktlich zur Ferienzeit gibts traditionell lange Wartezeiten vor dem längsten Strassentunnel der Schweiz.

Der Gotthard kann auch weltweit in den grossen Ligen mitspielen – bis an die Spitze reichts jedoch nicht. Nachfolgend listen wir die längsten Strassentunnel der Welt:

6 Ovit-Tunnel, Türkei

Pläne für den Bau des Ovit-Tunnel gab es bereits 1880 als Entwicklungsprojekt des Osmanischen Reichs. 1930 begann die Konstruktion, die aber abgebrochen und nie fortgesetzt wurde. Erst 2012 nahm man die Bauarbeiten wieder auf. Danach dauerte es sechs Jahre, bis 2018 der 14,3 Kilometer lange Tunnel offiziell eröffnet wurde. Er führt durch den namensgebenden Ovitberg und umgeht eine Passstrasse, die in den Wintermonaten durch schlechtes Wetter oft nicht befahrbar ist.

5 Ryfylke-Tunnel, Norwegen

Der norwegische Ryfylke-Tunnel ist der längste Unterwassertunnel der Erde. Er liegt 292 Meter unter dem Meeresspiegel und ist somit auch der aktuell tiefste Strassentunnel, der je gebaut wurde. Die Bauarbeiten dauerten sieben Jahre von 2012 bis 2019. Seine beiden Titel wird der 14,4 Kilometer lange Ryfylke-Tunnel jedoch nur noch bis zur Eröffnung des ebenfalls norwegischen Rogfast-Tunnelsystems behalten. In diesem wird ein 26,7 Kilometer langer Tunnel gebaut, der an der tiefsten Stelle 392 Meter unter dem Meeresspiegel liegen wird. Die Fertigstellung ist jedoch erst für 2033 geplant.

4 Gotthard-Strassentunnel

Die Schweiz schafft es knapp nicht aufs Treppchen. Mit 16,9 Kilometer ist der Gotthard der längste Strassentunnel der Alpen. Er verbindet mit Göschenen UR und Airolo TI auch Nord- mit Südeuropa und ist die schnellste Verbindung durch den europäischen Alpenbogen. Offiziell starteten die Bauarbeiten 1970 und dauerten zehn Jahre – unterdessen haben bereits die Bauarbeiten an der zweiten Röhre begonnen. Diese wird aber nicht zu einer Kapazitätserhöhung führen, sondern ist primär dazu gedacht, die Durchfahrt zu ermöglichen, während der erste Tunnel saniert wird. Danach werden die Tunnel planmässig einspurig befahren.

3 Zhongnanshan-Tunnel, China

Auch in China kennt man sich mit dem Tunnelbau aus: Die Linie 6 der Chengdu-Metro gilt als längster U-Bahn-Tunnel der Welt und ist mit über 68 Kilometer noch länger als der Gotthard-Basistunnel. Der längste Strassentunnel Chinas führt durch den Zhongnan-Berg und ist rund 18 Kilometer lang. Damit wird eine dreistündige Fahrt durch das Qinling-Gebirge auf 40 Minuten verringert: Mit dem Tunnel sparen sich Autofahrer 60 Kilometer Umweg. Der Bau, der bereits 1990 geplant wurde, dauerte fünf Jahre und wurde 2007 beendet.

Teaser2. Yamate-Tunnel, Japan

Mit nur 200 Metern mehr schnappt sich der Yamate-Tunnel den zweiten Platz. Der Tunnel befindet sich in Japans Hauptstadt Tokio, genauer gesagt unter der namensgebenden Yamate-Strasse. Der Bau des Tunnels begann bereits 1992, das erste Segment des Tunnels wurde 2007 eröffnet. Die komplette Länge war sogar erst 2015 befahrbar – die kompletten Bauarbeiten nahmen somit 23 Jahre in Anspruch. Er ist mit seinen 18,2 Kilometern der längste Strassentunnel, der sich in einer Stadt befindet.

1 Laerdals-Tunnel, Norwegen

Dem Laerdalstunnel sieht man die Grösse zwar nicht an, doch hinter dem unscheinbaren Eingang liegt der weltweit längste Strassentunnel mit über 24,5 Kilometern Länge. In nur fünf Jahren wurde der Tunnel gebaut und im November 2000 in Betrieb genommen. Der Tunnel hat auf seiner Strecke mehrere helle Lichtinstallationen, die unter anderem die Verkehrssicherheit erhöhen sollen, indem sie vor dem Einschlafen schützen. Dazu wurde auch eine leicht kurvige Streckenführung gewählt. Dank dem Laerdalstunnel spart man sich eine Fahrt über das Gebirge, die im Winter gar nicht erst möglich war – Autofahrer mussten dann auf Fähren ausweichen. Dies könnte bald wieder Realität werden: Der Tunnel wird zur Sanierung ab 2025 voraussichtlich für mehrere Jahre geschlossen.