Das lange Herren-Oberteil gibt es für 125, die Hose für 135 Franken. Die Thurgauer Traditionsfirma ISA stellt die Kollektion her. Für Caminada gab es letztens noch eine erfreuliche Nachricht.

Darum gehts Andreas Caminada lanciert 2025 Pyjama-Kollektion «Sleep like a Caminada»

Pyjamas kosten bis zu 260 Franken, produziert von Firma ISA

Igniv-Konzept im Grand Resort Bad Ragaz bis Ende 2029 verlängert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Andreas Caminada (48) ist in der Gastrobranche ein grosser Name. Er führt mehrere Restaurants mit Michelin-Sternen – das Schloss Schauenstein in Fürstenau GR hat deren drei. Daneben gehören unter anderem die Igniv-Lokale im Grand Resort Bad Ragaz GR, in Zürich und in Andermatt UR dazu. Jetzt wagt sich der Bündner Starkoch in neue Gefilde und lanciert seine eigenen Pyjamas.

Ende November letzten Jahres erschien die Kollektion «Sleep like a Caminada», also übersetzt «schlafe wie ein Caminada». Und dafür können Gastro-Fans bis zu 260 Franken bezahlen. Das lange Herren-Oberteil kostet 125, die Hose 135 Franken. Partner des Kultchefs: Die Thurgauer Traditionsfirma ISA mit einer 175-jährigen Geschichte.

«Sollte sich anfühlen wie ein gutes Gericht»

Das ganze Pyjama gibts auch in einer kurzen Version und für Kinder. «Mich interessiert das Wesentliche», lässt sich der Starkoch in einer Mitteilung noch von der Lancierung der Kollektion zitieren. «Ob in der Küche, im Design, oder im Leben. Diese Kollektion soll sich anfühlen wie ein gutes Gericht: stimmig, reduziert, mit einem präzisen Akzent.»

Zuletzt gab es für den Bündner Spitzenkoch eine weitere gute Nachricht. Das Grand Resort Bad Ragaz teilte Anfang Februar mit, dass die Zusammenarbeit mit dem Igniv-Konzept von Caminada bis Ende 2029 weitergeführt wird. Noch im letzten Sommer hiess es, dass man die Kooperation im Rahmen einer gastronomischen Neuausrichtung trotz eines laufenden Vertrags beende. Aktuell ist das Restaurant wegen Umbauarbeiten geschlossen. Die Wiedereröffnung ist für Dezember 2026 vorgesehen.