Das Gasthaus zum Adler in Schaffhausen schliesst nach über 250 Jahren überraschend seine Türen. Eine anhaltende Baustelle habe zu dem Entscheid beigetragen, sagen die Betreiber.

Das Gasthaus zum Adler in Schaffhausen schliesst nach über 250 Jahren

Betreiber nennen Grossbaustelle als eine der Ursachen

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Das Gasthaus zum Adler zählt zu den bekanntesten Restaurants in Schaffhausen. Seit über 250 Jahren werden hier Stadtbewohner und Gäste von ausserhalb verköstigt. Nun aber ist Knall auf Fall Schluss. Michelle Bartels und Michael Amati werfen den Bettel hin. Darüber informieren sie ihre Gäste in einer kurzen Nachricht auf einem Zettel am Eingang, wie das Newsportal Schaffhausen24 berichtet.

Bartels und Amati haben das Lokal vor über drei Jahren übernommen. Zu den Gründen für das Aus halten sich die beiden bedeckt. Die «Schaffhauser Nachrichten» haben mit Amati gesprochen. Dieser möchte sich jedoch nicht zu den Umständen äussern. Auf der Internetseite des Betriebs fehlt derzeit noch ein Hinweis auf die Schliessung. Reservationen sind jedoch keine mehr möglich.

Auf eine Mail-Anfrage von Blick kommt eine automatisierte Antwort zurück: «Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir den Betrieb des Gasthauses zum Adler seit Montag, 19. Januar 2026, eingestellt haben. Der Entscheid fiel uns nicht leicht. Die langanhaltenden Einschränkungen durch die Baustelle im direkten Umfeld haben unseren Alltag und die Erreichbarkeit stark beeinflusst und letztlich zu diesem Schritt beigetragen. Dies ist eine sachliche Erklärung, keine Schuldzuweisung», heisst es darin.

Bauarbeiten laufen noch bis Anfang 2028

In den sozialen Medien wird rege über die Hintergründe spekuliert. Der Tenor ist klar: Der Parkplatzabbau durch die Stadt Schaffhausen in den vergangenen Jahren und auch die Baustelle beim Schwabentor machen den Gastrobetrieben das Leben schwer.

Seit vergangenen Sommer ist der Bereich rund ums Schwabentor eine Grossbaustelle. Ziele der Arbeiten sind eine Verkehrsberuhigung, der Ausbau des Wärmeverbunds und eine bauliche Aufwertung. Die Arbeiten sollen bis Anfang 2028 anhalten. Das Gasthaus zum Adler weist auf seinem Internetauftritt auf die Bauarbeiten hin. «Aufgrund der Bauarbeiten stehen die Parkplätze auf dem Brühlmannareal derzeit nicht zur Verfügung», heisst es dort. Damit die Gäste dennoch ins Adler finden, listet das Gasthaus Parkplatzalternativen im öffentlichen Raum auf, die einige Gehminuten entfernt liegen.

Häufung von Gastroschliessungen

Das Restaurant geniesst einen hervorragenden Ruf. Das spiegelt sich auch in der Google-Bewertung von 4,5 von maximal 5 Sternen wider. Noch in den vergangenen Wochen kamen mehrere Top-Bewertungen dazu. Die Betreiber setzten dabei auf eine Kombination aus gutbürgerlicher Küche und frischen Ideen.

Die Gastronomie in Schaffhausen befindet sich seit Jahren in einem Strukturwandel. Gründe dafür sind die gestiegenen Betriebskosten und auch das zurückhaltende Ausgabeverhalten der Schaffhauser, das unter dem Schweizer Durchschnitt liegt. Gastro Schaffhausen hat bereits vor drei Jahren auf die problematisch hohe Zahl an Baustellen in der Stadt hingewiesen. Als Folge davon hätten einige Betreiber aufhören müssen.

Erst im Dezember haben die beiden Pächter des Theaterrestaurants ihren Vertrag aufgelöst. Die Stadt sucht für das Lokal nach neuen Betreibern. Die vielen Pächterwechsel dürften dabei eine etwas abschreckende Wirkung haben.