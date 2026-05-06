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Alter Bekannter übernimmt
Langjähriger Präsident der Swiss hört auf

Nach zehn Jahren ist Schluss: Reto Francioni tritt nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident des Swiss-Verwaltungsrats an. Sein Mandat endet diesen Sommer. Das Amt soll der frühere CEO Dieter Vranckx übernehmen.
Publiziert: vor 39 Minuten
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Aktualisiert: vor 35 Minuten
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Reto Francioni gibt das Verwaltungsratspräsidium der Swiss ab.
Foto: Swiss Int. Air Lines

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Reto Francioni tritt als Swiss-Verwaltungsratspräsident im Sommer 2026 ab
  • Sein Nachfolger wird Dieter Vranckx, Ex-CEO der Swiss bis 2024
  • Francioni war zehn Jahre im Amt und ist 70 Jahre alt
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Michael HotzTeamlead Wirtschafts-Desk

In der Führungsetage der Swiss kommt es zu einem Wechsel: Verwaltungsratspräsident Reto Francioni (70) stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl, wie die Schweizer Fluggesellschaft mitteilt. Damit endet sein Mandat an der Generalversammlung im Sommer 2026 – nach zehn Jahren im Amt.

Manager Francioni sieht die Zeit gekommen, die Führung des Verwaltungsrats «in andere Hände zu übergeben». Die Swiss hat seine Entscheidung «mit Bedauern und Respekt entgegengenommen», heisst es im Schreiben. Lufthansa-CEO Carsten Spohr (59) spricht ihm «grossen Dank und Anerkennung» aus. Francioni habe viel dazu beigetragen, dass die Swiss die Corona-Pandemie gut überstanden habe. 

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Die Nachfolge soll ein alter Bekannter übernehmen: Dieter Vranckx (53). Er war von 2021 bis Juli 2024 CEO der Swiss. Derzeit ist er der Vize von Francioni und Vorstand «Globale Märkte und kommerzielle Steuerung Hubs» bei der Swiss-Mutter Lufthansa.


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