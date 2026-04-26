Drama in Neu Delhi: Ein Swiss-Airbus A330-300 stoppte kurz vor dem Start, Passagiere wurden in Panik evakuiert. Offenbar explodierte ein Triebwerk. Zwei Frauen erlitten Verletzungen, so ein Passagier. Swiss bestätigt den Vorfall, ohne zunächst Details zu nennen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss-Airbus A330-300 in Neu Delhi nach Triebwerksexplosion evakuiert

Passagiere berichten von Panik und zwei verletzten Frauen mit Beinbrüchen

Flugzeug stand zehn Minuten still, Evakuierung auf die Piste War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Gestrandeter Swiss-Airbus A330-300 auf dem Indira-Gandhi-Flughafen in Neu Delhi. Die Maschine hatte schon zum Start angesetzt und gab Gas, so ein Passagier zu Blick. Plötzlich gab es einen Knall, die Maschine bremste scharf und kam zum Stillstand. Bei der Evakuierung brach offenbar Panik aus, es gab Verletzte.

Swiss-Sprecher Michael Pelzer bestätigte gegenüber Blick auf Anfrage: «Wir haben Kenntnisse von einem Vorfall. Wir werden zeitnah informieren.»

Flug LX147 mit geplantem Start kurz nach Mitternacht sei «rund zehn Minuten stillgestanden, alles war dunkel», so Passagier Tsering Margey (59) zu Blick. Offenbar sei ein Triebwerk explodiert. Dann ging alles sehr schnell.

Panik brach aus

«Alle müssen raus», habe es laut Margey plötzlich geheissen. «Panik brach aus, wir wurden auf die Piste evakuiert.» Die Notrutschen wurden ausgelassen. Bei der Evakuierung hätten zwei ältere Frauen Verletzungen erlitten – Beinbrüche, so Margey, der von einer «alten» Swiss-Maschine spricht. «Die war sicher 20- bis 30-jährig.»

Auf X schrieb ein Passagier: «Ich sah Sekunden vor dem Start Funken aus dem Fenster schlagen, woraufhin der Pilot den Start abbrach. Wir warteten mindestens zehn Minuten im Flugzeug, während die Feuerwehrleute Wasser versprühten. Dann wurden wir plötzlich aufgefordert, das Flugzeug zu verlassen.»

Flugdaten des Live-Flugverfolgers Flightradar24 zeigen, wie die Maschine vom Gate auf die Startbahn rollt, zum Start ansetzt und dann plötzlich stillsteht. Auf Bildern sind deutlich die ausgelassenen Notrutschen zu erkennen.

+++ Update folgt