Jetzt spricht Ermotti

Sergio Ermotti schreitet nach Kelleher ans Mikrofon. Er wendet sich auf Deutsch an die Aktionärinnen. Der CEO spricht über das vergangene Geschäftsjahr. «Das Ergebnis lag über unseren und den Erwartungen des gesamten Marktes», streicht der Tessiner hervor.

Weniger gut sei aber aktuell das makro- und geopolitische Umfeld. Damit kommt er auf den aktuellen Zollstreit zu sprechen. Der UBS-Chef hat sich bereits vor der GV kritisch gegenüber den US-Zöllen geäussert. «Ich hätte nie gedacht, dass das so ausser Kontrolle gerät», erklärte er vor zwei Tagen an einer Versammlung der FDP. Auf Trump persönlich geht Ermotti in seiner Rede (noch) nicht ein. Dafür spricht er über die Bereiche, in welchen die UBS in den verschiedenen Weltregionen bereits tätig ist.

Auffällig: Ermotti scheint seine mehrminütige Rede praktisch komplett auswendig zu kennen. Er schaut praktisch nie auf seine Notizen.