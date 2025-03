UBS denkt ernsthaft über Wegzug aus der Schweiz nach

Sergio Ermotti hat keine Freude am Streit mit Bundesbern. Foto: AFP

Darum gehts UBS erwägt, Schweiz wegen höherer Eigenmittelanforderungen zu verlassen

UBS könnte für Investoren unattraktiv werden, Hauptsitzverlegung möglich

Zusätzliche 25 Milliarden Franken Eigenmittel gefordert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Karin Keller-Sutter (61) gegen Sergio Ermotti (64) – wer gewinnt? Der Bund will mehr Eigenmittel von der UBS verlangen, die Bank kämpft gegen die zusätzlichen 25 Milliarden Franken an. Seit Wochen wird am Paradeplatz und in den Medien über eine mögliche Wegzugsdrohung der Grossbank spekuliert. Jetzt wirds offenbar konkreter.

Ein Bericht von «Bloomberg» zeigt: Die UBS denkt angeblich ernsthaft über einen Wegzug aus der Schweiz nach. Laut Insidern würden die zusätzlichen 25 Milliarden Franken Eigenmittel die Kapitalquote der UBS auf bis zu 20 Prozent anheben – deutlich mehr als bei internationalen Konkurrenten. Das mache die Bank unattraktiv für Investoren und geschäftlich kaum tragbar. Auch Aktionäre könnten laut den Insidern, auf die sich «Bloomberg» stützt, Druck auf die UBS machen, den Hauptsitz ins Ausland zu verlegen.

UBS hält Massnahmen für übertrieben

Das Eidgenössische Finanzdepartement sieht die höheren Kapitalanforderungen nach dem CS-Untergang als notwendig an. Die UBS hingegen hält die Massnahmen für übertrieben. Gegenüber «Bloomberg» wollte die Bank die Wegzug-Gerüchte am Donnerstagnachmittag weder bestätigen noch dementieren.

Stattdessen verwies die UBS auf ein Statement von Ermotti im Januar, das er «Bloomberg» gab: «Wir werden unsere Argumente bis zur letzten Minute vorbringen, um sicherzustellen, dass die Menschen nicht nur das Risiko verstehen, das wir darstellen können, sondern auch die Vorteile, die wir für das Land schaffen.» Damals sagte Ermotti auch, dass die Abwanderung für ihn im aktuellen Stadium «kein Thema» sei. Ob sich das seither verändert hat? Ungewiss.