1/5 Ziehen in der Kapitalfrage am gleichen Strick: Der SP-Finanzpolitiker Roger Nordmann und Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Roger Nordmanns (51) politisches Vermächtnis an seine Parlamentskolleginnen und -kollegen ist klar: «Ich möchte Sie dazu anregen, Kompromisse untereinander und nicht Kompromisse mit der UBS zu machen», erklärte er in seinem letzten Auftritt vor dem Nationalrat. Was der auf das Ende der Frühlingssession aus dem Ratsbetrieb ausscheidende SP-Finanzpolitiker damit genau meinte, machte er im Gespräch mit Blick deutlich: «Die Politik muss zusammenhalten und darf sich nicht alles von der UBS diktieren lassen.»