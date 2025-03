1/8 Sergio Ermotti darf sich wieder über ein zweistelliges Millionen-Salär freuen. Foto: keystone-sda.ch

Die UBS bezahlt ihren obersten Chef Sergio Ermotti (64) fürstlich: Insgesamt 14,9 Millionen Franken bekommt der CEO der Schweizer Grossbank für das letzte Jahr, wie der am Montag publizierte UBS-Geschäftsbericht 2024 aufzeigt. Dabei setzt sich der Lohn aus einem Fixgehalt von 2,8 Millionen sowie aus variablen Teilen von 12,1 Millionen Franken zusammen. Damit verdient Ermotti fast gleich viel wie im Vorjahr: Im vergangenen Jahr belief sich Ermottis Gesamvergütung auf 14,4 Millionen Franken – jedoch für neun Monate Arbeit. Er war im April 2023 wegen der turbulenten Übernahme der Credit Suisse auf den Chefsessel der UBS zurückgekehrt.

Mit seinem aktuellen Salär mischt der UBS-Chef ganz vorne bei den Top-Löhnen anderer CEOs von Schweizer Konzernen mit. Novartis-Boss Vas Narasimhan (48) erhält eine Vergütung von 19,2 Millionen Franken. Und Sunrise-Chef André Krause (55) bekommt 15,4 Millionen Franken.

Dabei verdiente die UBS 2024 einen Reingewinn von 5,1 Milliarden Dollar (4,5 Milliarden Franken), wie sie bereits im Februar bekanntgab. Auch mit dem Sparplan geht es voran: So konnte die Grossbank Kosten von 7,5 Milliarden Dollar sparen – wie angestrebt. Über die Hälfte der geplanten Kostenreduktionen seien somit erreicht.

Harsche Kritik für Vergütung im letzten Jahr

Nun dürften die Debatten um die CEO-Saläre in der Schweiz erneut aufbranden. Ermottis Vergütung sorgte bereits im März des letzten Jahres für harsche Kritik – aus allen politischen Lagern. «Die anmassenden Boni-Exzesse einiger Top-Manager zerstören das Vertrauen der Bevölkerung in die Wirtschaft als Ganzes», enervierte sich damals FDP-Präsident Thierry Burkhart (49). Und SP-Nationalrat Matthias Aebischer (57) schoss: «Der Krug ist zerbrochen, schon lange!» Thomas Minder (64), Vater der Abzockerinitiative und ehemaliger Schaffhauser Ständerat (parteilos), prophezeite: «Die UBS wird auch in den kommenden Jahren Milliardengewinne schreiben und die Gehälter werden noch weiter steigen.»

Der UBS-CEO selbst konnte die Kontroverse nicht nachvollziehen – und gab in einem Interview zu, sich über die Kritik gewundert zu haben: «Manchmal frage ich mich schon, warum hohe Löhne in der Wirtschaft so viel Aufmerksamkeit erhalten, während dieselben Summen in Sport und Entertainment kein Thema sind», sagte er im Dezember 2024 der «Migros Zeitung».

Politik verhandelt über Lohnobergrenze für Banker

Zuletzt setzte das Schweizer Parlament ein Zeichen, das auf die UBS und ihren Chef abzielt: Der Ständerat stimmte letzten Montag einer Motion von Jakob Stark (SVP, 66) zu, die einen Lohndeckel von 3 bis 5 Millionen Franken für Banker verlangt. Auf dem Finanzplatz löste der Vorstoss Kopfschütteln aus. «Falls die Politik in der Privatwirtschaft einen Lohndeckel festlegen möchte, wäre das ein massiver Eingriff in die liberale Marktwirtschaft», teilte die Bankiervereinigung gegenüber Blick mit. Unter Ökonomen geniesst eine Lohnobergrenze aber durchaus Zustimmung. So sagte Marc Chesney (65), emeritierter Professor für Finanzmathematik an der Universität Zürich, auf Anfrage: «Die Löhne und Boni bei Grossbanken sind viel zu hoch und sollten limitiert werden.»

An die gesamte Geschäftsleitung der Schweizer Grossbank werden für 2024 insgesamt 143,6 Millionen Franken ausbezahlt, nach 140,3 Millionen im Vorjahr. Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher (67) bekommt dabei einen Lohn 5,5 Millionen Franken – im Vorjahr waren es 4,7 Millionen.