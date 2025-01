Kursrally zu Beginn des Jahres – 10 Prozent Plus in nur fünf Tagen UBS-Aktie klettert auf höchsten Stand seit 17 Jahren

Zehn Prozent in nur gerade fünf Handelstagen: Die UBS-Aktie setzt zum Höhenflug an – und könnte die 30-Franken-Marke durchbrechen. Was dahintersteckt.