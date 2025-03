Ethos empfiehlt UBS-Aktionären die Boni zur Ablehnung

Die UBS-Aktionäre sollen laut der Aktionärsvereinigung Ethos gegen Vergütungen und Aktienrückkauf stimmen. Die Kritik vor der Generalversammlung am 10. April in Luzern nimmt zu.

UBS wird von Ethos für Vergütungsbericht und Aktienrückkauf kritisiert. (Archivbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Darum gehts UBS-Kritik: Ethos empfiehlt Ablehnung von Vergütungen, Aktienrückkauf und Nachhaltigkeitsbericht

Ethos bemängelt hohe Vergütungen und potenzielle Risiken für langfristige Aktionäre

Variable Vergütungen können maximal das Siebenfache des Grundgehalts betragen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Grossbank UBS steht im Vorfeld der Generalversammlung in der Kritik. Die Aktionärsvereinigung Ethos empfiehlt den Aktionären, die Vergütungen, das Aktienrückkaufprogramm und den Nachhaltigkeitsbericht abzulehnen.

«Die Vergütungen der UBS-Leitungsgremien sind im Vergleich mit europäischen Finanzinstituten zu hoch», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Ethos anerkenne, dass die Bank die Vergütung von CEO Sergio Ermotti für das Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 nicht weiter erhöht habe. Dennoch bleibe das Gehalt eines der höchsten Gehälter in der Schweiz und in Europa.

Moniert wird auch, dass die variablen Vergütungen der Geschäftsleitungsmitglieder maximal das Siebenfache des Grundgehalts betragen können. Dies führe potenziell zu überhöhten Vergütungen. «Solch hohe Zahlungen und der sehr grosse Hebel für die variable Vergütung können zu einer übermässigen Risikobereitschaft verleiten, wie dies die Finanzkrise von 2008 oder jüngst der Zusammenbruch der Credit Suisse gezeigt haben», lässt sich Ethos-Direktor Vincent Kaufmann in der Mitteilung zitieren. Das sei nicht im Interesse langfristig orientierter Aktionäre.

UBS soll Ambitionen bei Klimawandel verwässert haben

Die Aktionärsvereinigung setze sich zudem für eine Verstärkung der Eigenmittel der Bank ein und sei daher gegen das geplante neue Aktienrückkaufprogramm. Der Vorschlag des UBS-Verwaltungsrats, Aktien aufzukaufen und zu vernichten, widerspreche der aktuellen Diskussion über eine Verschärfung der Eigenkapitalanforderungen für Grossbanken nach dem Kollaps der Credit Suisse, so Ethos weiter.

Die Bank nehme ausserdem bestimmte Nachhaltigkeitsverpflichtungen zurück: Die UBS habe ihre Ambitionen in Bezug auf den Klimawandel, im Bereich Vielfalt und Gleichberechtigung sowie bei den Investitionsausschlusskriterien verwässert. Ausserdem weist der Nachhaltigkeitsbericht des Konzerns laut Ethos wesentliche Lücken auf. So veröffentliche die UBS etwa nur teilweise die Treibhausgasemissionen in Verbindung mit gewährten Krediten.

Die Generalversammlung findet am 10. April in Luzern statt.