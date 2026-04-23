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Wer auf der Onlineplattform Temu bestellt, bekommt billige Ware aus China. Aber nicht nur!

Seit wenigen Monaten verkaufen auch Schweizer Händler auf der asiatischen Onlineplattform ihre Waren. Die Produkte werden nur Kundinnen und Kunden in der Schweiz angezeigt – und sollten besonders schnell in deinem Briefkasten landen. Doch die entsprechenden Artikel auf Temu zu finden, ist gar nicht so einfach. Blick zeigt dir, wie es geht.

Wo finde ich die Produkte?

Nachdem du auf Temu einen Suchbegriff eingegeben hast, ploppt die Filterfunktion auf. Unter «Wird versendet von» kannst du auf «Lokales Lager» klicken. Zeigt es das nicht an, gibt es hierzulande keine Anbieter. Zudem weist das grüne Symbol «Lokal» links unter dem Bild des Produkts darauf hin.

Doch aufgepasst: Lokales Lager heisst nicht automatisch, dass du bei einem Schweizer Händler bestellst. Es können chinesische Händler sein, die hierzulande ein Warenlager führen. Eigene Lager betreibt Temu weder in der Schweiz noch in Europa.

Wer das Produkt verkauft, siehst du, wenn du draufklickst. Mit einem weiteren Klick auf den Händler zeigt es dir alle Produkte an, die dieser auf Temu anbietet und wie lange die Lieferung in etwa dauert. In Zukunft soll es zudem das Tag «Made in Switzerland» für Produkte geben, die im Inland hergestellt wurden. Dieses befindet sich gemäss Temu aber noch in der Testphase.

Was verkaufen Schweizer Händler?

Laut Temu bieten Schweizer Händler bisher vor allem Möbel, Lebensmittel, Spielzeug, Büro- sowie Elektronikartikel an. Wie viele Händler es genau sind, wollte der Anbieter nicht verraten.

Die Anzahl an Produkten aus dem lokalen Lager ist jedoch überschaubar: Elektronik-Artikel sind es zum Beispiel 62, beim Bürobedarf sind es 84 Artikel. Im Bereich Kleidung und Schuhe gibt es dagegen gar keine lokalen Angebote ausser Badelatschen aus Plastik oder Strampler für Babys.

Wer verkauft auf Temu?

Als Marktplatz ist Temu nicht nur für bekannte Marken und Shops relevant. Vor allem kleine Anbieter finden sich auf der Plattform, wie Maurice Gauch (24). Auf seinem Onlineshop Aeroshop verkauft er Flugzeugmodelle der Marke Herpa und ist damit auf Temu der einzige Vertreiber dieser Marke. «Ich war vor zwei Jahren gegen Temu. Heute verkaufe ich dort, weil Stillstand für mich keine Option ist», sagt Gauch zu Blick, der den Onlineshop nebenberuflich betreibt. In den letzten Monaten verkaufte er bisher knapp 150 Produkte über den asiatischen Marktplatz.

Besonders gefragt sind die Produkte des Schweizer Händlers Novistore: Seit Dezember hat der Händler aus Buchs AG mit breitem Sortiment bereits über 4500 Artikel über Temu verkauft. «Dass es von Anfang an so schnell und so stark anläuft, hat uns positiv überrascht», sagt CEO Daniel Lauper (66) gegenüber Blick. Zu den beliebtesten Produkten zählen Steckeradapter, Raumdüfte sowie ein Nackenmassagegerät.

Das Schweizer Möbelhaus Beliani will ebenfalls auf Temu durchstarten: «Wir hoffen noch in diesem Halbjahr», sagt CEO und Gründer Stephan Widmer (54). Starten will das Möbelhaus gleich mit etwa 10'000 Artikeln. Viel Umsatz verspricht sich Widmer zwar nicht, da Temu eher auf Kleinartikel ausgelegt ist. Beliani will aber auch auf Temu in Europa expandieren – und will in der Schweiz erste Erkenntnisse sammeln.

Wie hoch sind die Preise?

Gauch verlangt für ein Flugzeugmodell auf Temu zwischen 20 und 120 Franken. Der Preis ist praktisch gleich wie auf seinem eigenen Webshop, Manor Online oder Digitec Galaxus, wo er seine Produkte ebenfalls anbietet.

Bei Novistore gibt es beispielsweise Kugelschreiber ab 55 Rappen zu kaufen, aber auch deutlich teurere Modelle. Das beliebte Nackenmassagegerät gibt es für knapp 54 Franken. CEO Lauper betont: Wer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, sei auf dem eigenen Webshop am besten aufgehoben – und nicht auf Temu.

Ein anderer Schweizer Händler mit dem Namen UP CH verkauft Druckerpapier auf Temu. Der Preis von 6.56 Franken für 500 Blatt ist etwas günstiger als bei Migros und Coop, aber teurer als beispielsweise in der Drogerie Müller. Dafür können gleich ganze Paletten gekauft werden.

Fazit

Vorteile

Bei Schweizer Händler dauert es normalerweise 2 bis 5 Tage, bis das Paket bei dir im Briefkasten liegt.

Bei der Qualität schaut Temu hierzulande genau hin: Gauch musste für seine Flugzeugmodelle Echtheitszertifikate des Markeninhabers einreichen. Auf Temu bietet er deshalb nur 33 Produkte an, auf seinem eigenen Webshop sind es 500. «Der Aufwand lohnt sich nicht für alle Modelle, nur für die Bestseller», so Gauch.

Wenn du bei einem Schweizer Händler bestellst, bleibt die Wertschöpfung zum Grossteil im Land. Der Händler muss aber eine Provision an Temu bezahlen. Zudem hast du einen direkten Ansprechpartner im Inland, wenn etwas mit der Lieferung nicht stimmt. Die Händler haften in diesem Fall auch für den Import des Produkts und nicht der Konsument.

Nachteile

Die Produkte, die aus lokalen Lagern verschickt werden, sind auf der Plattform eher schwer zu finden und nicht sehr zahlreich. Zudem können die Waren trotzdem in China hergestellt worden sein.

Wer in der Schweiz bestellt, zahlt meistens etwas mehr – dafür ist das Paket schneller bei dir. Ob es das wert ist, muss jeder selber wissen.