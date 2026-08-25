Bei der Swiss Marketplace Group steht ein Chefwechsel an: CEO Christoph Tonini tritt Ende 2026 ab und soll Verwaltungsratspräsident werden. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Christoph Tonini, CEO der Swiss Marketplace Group, tritt Ende 2026 zurück

Nachfolger Alberto Sanz de Lama übernimmt ab 1. Januar 2027

SMG-Umsatz im ersten Halbjahr 2026: 179,8 Millionen Franken, Gewinn: 56,4 Millionen

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Bei der Swiss Marketplace Group (SMG) kommt es zu einem Wechsel an der Spitze, wie das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt gibt. Der derzeitige Chef Christoph Tonini tritt per Ende 2026 von seinem Amt zurück. Tonini führt die SMG seit Februar 2023 und begleitete das Unternehmen unter anderem durch den Börsengang. Nun sei ein «natürlicher Zeitpunkt» gekommen, sich aus der operativen Führung zurückzuziehen, erklärt er. Trotzdem soll er der SMG weiterhin erhalten bleiben – künftig als Präsident des Verwaltungsrates.

Sein Nachfolger wird Alberto Sanz de Lama, der derzeit das Automotive-Geschäft der Gruppe leitet. Er übernimmt den CEO-Posten per 1. Januar 2027. Der Manager gehört seit 2023 der Geschäftsleitung von SMG an und verfügt gemäss Mitteilung über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Technologie- und Marktplatzgeschäft. Unter anderem war er für eBay und AutoScout24 Deutschland tätig.

Auch im Verwaltungsrat kommt es zu einem Wechsel. Der bisherige Präsident Jörn Nikolay tritt als Vorsitzender zurück, bleibt aber noch bis zur Generalversammlung im April 2027 Mitglied des Gremiums. «Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, den Vorsitz abzugeben», lässt sich dieser in der Mitteilung zitieren.

Umsatz und Gewinn legen zu

Gleichzeitig hat die SMG ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt. Der Konzernumsatz stieg demnach um 11,3 Prozent auf 179,8 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr.

Besonders kräftig entwickelte sich der Gewinn: Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 56,4 Millionen Franken und damit doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr korrigiert die SMG die Prognose für das Umsatzwachstum deshalb auf 11 bis 12 Prozent.

Blick-Herausgeberin Ringier ist mit knapp 20 Prozent an der Swiss Marketplace Group beteiligt.