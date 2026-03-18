Swiss Marketplace Group erzielt Rekordergebnis für 2025

Der Anbieter von Marktplätzen wie Ricardo oder Homegate hat für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 180,2 Millionen Franken erzielt. Damit stieg er um fast einen Drittel im Vergleich zum Vorjahr – ein neuer Rekord.

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die SMG Swiss Marketplace Group hat im zurückliegenden Geschäftsjahr Umsatz und Gewinn klar gesteigert. So kletterte der Betriebsgewinn um 29,4 Prozent auf 180,2 Millionen Franken, die Verkäufe stiegen um 14,1 Prozent auf 332 Millionen Franken. Das starke Umsatzwachstum zeige sich in allen Kerngeschäftsbereichen, schreibt die SMG in der Mitteilung zu den Jahreszahlen. Besonders stark zugelegt haben die Umsätze aber in den Segmenten Automotive (plus 16,4 Prozent) und General Marketplaces (plus 15,8 Prozent), wozu etwa Ricardo, tutti.ch und anibis.ch gehören.

Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn nach Steuern von 68,0 Millionen Franken, dies entspricht 10,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Verwaltungsrat schlägt für Anleger zudem eine Dividende von 0,82 Franken pro Aktie vor.

Dies ist eine Premiere: Im September 2025 legte die Swiss Marketplace Group einen geglückten Start an der Schweizer Börse hin. Es war das grösste Börsendebüt an der SIX seit jenem des Hautpflegespezialisten Galderma im März 2024. Da es sich nun um die erste Dividendenzahlung seit dem Börsengang handelt, gibt es keinen Vergleichswert.