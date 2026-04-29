Für das 1. Quartal 2026 schreibt die UBS einen satten Gewinn von 3,04 Milliarden Dollar. Das sind rund 80 Prozent mehr als im Vorjahr.

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Die Schweizer Grossbank ist gut ins Jahr 2026 gestartet: Für das erste Quartal, also von Januar bis April, machte sie einen Gewinn von 3,04 Milliarden US-Dollar. Das sind rund 80 Prozent mehr als im selben Zeitraum im Jahr zuvor, wie die UBS heute Mittwoch in einer Mitteilung erklärt. Auch vor Steuern verdiente die Bank 80 Prozent mehr als im Vorjahr. Zudem stiegen die Erträge um 13 Prozent auf auf 14,24 Milliarden Dollar.

Das Quartalsergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten: Diese hatten im Schnitt lediglich mit einem Gewinn von 2,43 Milliarden Dollar gerechnet.

Was an der anschliessenden heutigen Analystenkonferenz weiterhin zu reden geben dürfte, sind die verschärften Kapitalvorschriften, die der Bundesrat im Zusammenhang mit der Revision des Bankengesetzes vorsieht. Die UBS kritisiert diese und sieht ihre Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr. Die Grossbank will sich weiterhin «konstruktiv» einbringen und zu einer «faktenbasierten Debatte» beitragen, lässt sich UBS-Chef Sergio Ermotti (65) in der Mitteilung zitieren.