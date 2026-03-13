Die MS Jean-Jacques Rousseau sucht einen neuen Besitzer. Das 22,5 Meter lange Passagierschiff mit Baujahr 1952 ist auf dem Obersee im Sommer zwischen Rapperswil-Jona SG und Altendorf SZ im Einsatz. Technisch ist es auf dem neusten Stand, 2019 wurde es komplett saniert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Historisches Schiff MS Jean-Jacques Rousseau steht für 480'000 Franken zum Verkauf

Baujahr 1952, Platz für 60 Passagiere, 2019 komplett saniert

Betrieb auf Obersee bis mindestens 2028 vertraglich gesichert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Auf der Plattform Homegate.ch findet man Immobilien aller Art, vom Bodensee bis hinunter nach Genf. Jetzt sorgt aber eine Annonce der etwas anderen Art für Aufsehen: Für 480'000 Franken steht die historische MS Jean-Jacques Rousseau zum Verkauf, wie der «Tages-Anzeiger» zuerst berichtet hat. Das Motorschiff ist auf dem Obersee im Einsatz, pendelt zwischen Rapperswil-Jona SG, Lachen SZ, Altendorf SZ und Schmerikon SG. Und kann für Feiern aller Art gemietet werden.

Doch jetzt trennt sich Besitzer Daniel Landös von seinem schwimmenden Oldtimer. Nach der Pensionierung will er andere Prioritäten setzen. Ein solches Boot verkauft sich nicht über Nacht. «Ist ja kein Einfamilienhaus», sagt der Besitzer mit einem Lachen. Interessenten gab es, die Verhandlungen sind aber im Sand verlaufen. Nervös wird Landös deswegen nicht. Ein solcher Verkauf brauche einfach «viel Geduld», sagt er dem «Tages-Anzeiger».

1952 in Meilen gebaut

Das Schiff hat eine bewegte Geschichte. 1952 wurde es in Meilen ZH gebaut und fuhr jahrzehntelang als Kursschiff auf dem Bielersee. Später landete es sogar in Amsterdam in den Niederlanden, bevor es wieder in die Schweiz zurückkehrte. Seit 2019 ist das 22,5 Meter lange Schiff auf dem Obersee unterwegs. Heute bietet das Schiff Platz für bis zu 60 Passagiere und wurde erst 2019 komplett saniert. Deshalb sei es laut Inserat «bereit für neue Abenteuer».

In welche Richtung diese «Abenteuer» gehen könnten, steht in der Annonce. «Die MS J. J. Rousseau eignet sich ideal für Unternehmer und Investoren, die ein bereits etabliertes Fahrgastschiff mit Genehmigungen übernehmen möchten», heisst es dort. «Und für touristische respektive gastronomische Betriebe, die ein einzigartiges Event- oder Ausflugsschiff suchen.» Das Angebot richte sich auch an Privatpersonen und Oldtimer-Liebhaber, «die ein geschichtsträchtiges Schiff für den privaten Gebrauch oder zur Umnutzung erwerben möchten».

Betrieb zwei Saisons gesichert

Trotz Verkaufs müssen sich Fahrgäste vorerst keine Sorgen machen. Der Betrieb als Oberseefähre ist für mindestens zwei weitere Saisons gesichert. Die Fahrten sind vertraglich eingeplant und Teil des regionalen Angebots. Auch die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft ist involviert. Seit 2022 gehört die Fähre offiziell zum öffentlichen Verkehrsnetz.

Immer wieder kommen in der Schweiz ausgemusterte ÖV-Fahrzeuge auf den Markt. Zuletzt sorgten nur ein paar Kilometer entfernt Eisenbahnfans für Schlagzeilen. Lokführer Michel Huber – er arbeitet seit acht Jahren bei der Südostbahn – und ein Dutzend Gleichgesinnte wollen den ausgemusterten Pendelzug SOB RBDe 566 NPZ – besser bekannt als «March-Trämli» – kaufen. Und nach einem Umbau für Sonderfahrten weiterbetreiben. Mit einem Crowdfunding sammeln sie das nötige Geld.

Der zweiteilige Zug mit 120 Sitzplätzen soll künftig für Hochzeiten, Geburtstage oder Vereinsreisen rollen. Im Gepäckabteil ist eine Bar geplant, Originalsitze und Polsterungen bleiben aber erhalten. Die kultige Atmosphäre der 90er-Jahre soll bewahrt werden. Der Zug fährt bis zu 140 km/h schnell. Und sollte so auch im dicht getakteten Schweizer Fahrplan einen Platz finden.